Việt Nam đạt nhiều thành tựu đối ngoại nổi bật tại Mỹ Latinh trong năm 2025

(Ngày Nay) - Việt Nam và Brazil đã tích cực khởi động đàm phán về hiệp định tự do thương mại MERCOSUR, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo và an ninh lương thực.

Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil vừa long trọng tổ chức chương trình Gặp mặt hữu nghị cuối năm 2025 nhằm tổng kết các hoạt động đối ngoại trong năm, đồng thời kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Guyana (1975-2025).

Tham dự sự kiện diễn ra tại Brasilia ngày 19/12 có Thứ trưởng Ngoại giao Brazil, Đại sứ Susan Kleebank; Đại sứ Guyana tại Brazil Compton Bourne; Trưởng Ban Đối ngoại Đảng cộng sản Brazil (PCdoB) Ana Pretes; Tổng Thư ký Hội hữu nghị Brazil-Việt Nam (AMBRAVIET) Pedro Oliveira và Đại sứ các nước ASEAN.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Brazil kiêm nhiệm Guyana Bùi Văn Nghị nêu bật thành tựu đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong năm qua, cũng như những bước phát triển trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh như việc nâng cấp quan hệ với Brazil lên Đối tác Chiến lược và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Guyana.

Đại sứ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh điểm sáng nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Brazil là ngoại giao kinh tế khi kim ngạch trao đổi thương mại đạt gần 8 tỷ USD, trong đó xuất khẩu thủy sản tăng trưởng đột phá 36,7%, tạo tiền đề vững chắc cho mục tiêu 15 tỷ USD vào năm 2030.

Song song với việc Brazil công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường từ tháng 3/2025, hai bên đã tích cực khởi động đàm phán về một hiệp định thương mại với khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo và an ninh lương thực.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Guyana, Đại sứ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng để hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng Ngoại giao Brazil Kleebank nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược năm 2024 là dấu mốc lịch sử, được củng cố thông qua các chuyến thăm cấp cao và việc thông qua Kế hoạch Hành động giai đoạn 2025-2030, phản ánh mức độ tin cậy và đối thoại chính trị sâu sắc giữa hai nước.

Bà Kleebank cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ của thương mại song phương trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và thủy sản; mở ra tiềm năng hợp tác trong an ninh lương thực, năng lượng sinh học, chuyển đổi năng lượng, hàng không và công nghệ cao.

Trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, việc hai nước ký kết Bản ghi nhớ về đổi mới sáng tạo năm 2025 được coi là bước tiến quan trọng, tạo nền tảng cho nghiên cứu tiên tiến và phát triển thể chế.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Guyana, Đại sứ Guyana tại Brazil Compton Bourne bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, lâm nghiệp bền vững, thương mại, sản xuất công nghiệp, hợp tác kỹ thuật và du lịch sinh thái; đồng thời kêu gọi Việt Nam tham gia Sáng kiến Liên minh Toàn cầu về Đa dạng Sinh học do Guyana khởi xướng.