Khởi động dự án 1.000 thư viện tri thức cho học sinh

(Ngày Nay) - Dự án "1.000 thư viện tri thức cho em" được triển khai như một giải pháp cụ thể nhằm nâng cao cơ hội tiếp cận tri thức cho học sinh, đặc biệt tại các địa bàn còn khó khăn.

Ngày 21/4, tại Hà Nội, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức Lễ công bố Dự án “1.000 thư viện tri thức cho em” và phát động phong trào “Trao cuốn sách-Mở tương lai” nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương); ông Hoàng Hải Long, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Phó Giáo sư Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê, Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng; ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo Hội Xuất bản Việt Nam cùng các cơ quan báo chí, các nhà xuất bản và công ty sách.

Tại chương trình, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh, trong chiến lược phát triển đất nước, con người và tri thức luôn được xác định là yếu tố trung tâm, là động lực then chốt cho phát triển nhanh và bền vững.

Các nghị quyết quan trọng của Đảng như Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết số 57 về khoa học-công nghệ, Nghị quyết số 71 về giáo dục-đào tạo, Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa, cùng Chỉ thị số 04-CT/TW về hoạt động xuất bản đều đặt trọng tâm vào phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy văn hóa đọc và tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận tri thức toàn diện.

Trong bối cảnh đó, dự án "1.000 thư viện tri thức cho em" được triển khai như một giải pháp cụ thể nhằm nâng cao cơ hội tiếp cận tri thức cho học sinh, đặc biệt tại các địa bàn còn khó khăn, nơi điều kiện tiếp cận sách, báo và không gian đọc vẫn còn hạn chế.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc trong giai đoạn 2026-2035, với mục tiêu xây dựng và trao tặng 1.000 thư viện tại các trường học. Mỗi thư viện được thiết kế theo mô hình chuẩn, gồm từ 500 - 1.000 đầu sách, báo, ấn phẩm phù hợp với lứa tuổi học sinh, cùng các thiết bị hỗ trợ học tập như máy tính, thiết bị trình chiếu và không gian đọc thân thiện.

Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng cơ sở vật chất, dự án hướng tới xây dựng môi trường học tập bền vững, nơi việc đọc sách trở thành thói quen, nhu cầu và niềm vui của học sinh. Đây cũng được kỳ vọng là nền tảng góp phần phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất cho thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Song song với việc công bố dự án, Ban Tổ chức phát động phong trào "Trao cuốn sách - Mở tương lai" trên phạm vi toàn quốc. Phong trào kêu gọi đội viên, thiếu nhi, học sinh, nhà trường cùng các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp sách, báo, truyện và các ấn phẩm phù hợp để bổ sung cho các thư viện thuộc dự án.

Phong trào không chỉ mang ý nghĩa bổ sung nguồn tài nguyên tri thức, mà còn góp phần giáo dục tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng trong thế hệ trẻ. Mỗi cuốn sách được trao tặng không chỉ là một tài liệu học tập, mà còn là sự kết nối, khơi mở niềm yêu thích đọc sách, bồi đắp ước mơ và tạo thêm cơ hội học tập cho các em học sinh ở những vùng còn khó khăn.

Ban Tổ chức khuyến khích mỗi thiếu nhi, học sinh tham gia bằng việc đóng góp ít nhất một cuốn sách phù hợp. Các nhà trường, tập thể lớp, liên đội có thể tổ chức các đợt vận động quyên góp sách trong đơn vị mình. Các ấn phẩm được tiếp nhận phải bảo đảm nội dung lành mạnh, phù hợp lứa tuổi, còn nguyên vẹn và đáp ứng tiêu chí giáo dục.

Toàn bộ sách, báo, ấn phẩm đóng góp sẽ được Ban Tổ chức tiếp nhận, phân loại, kiểm duyệt và bổ sung vào hệ thống thư viện của dự án theo đúng tiêu chí, bảo đảm công khai, minh bạch và sử dụng hiệu quả.

Với quy mô toàn quốc, cơ chế xã hội hóa và sự chung tay của cộng đồng, dự án "1.000 thư viện tri thức cho em" cùng phong trào "Trao cuốn sách - Mở tương lai" được kỳ vọng sẽ tạo ra những giá trị thiết thực, lâu dài cho giáo dục và xã hội, góp phần xây dựng nền tảng tri thức vững chắc cho thế hệ trẻ Việt Nam.