Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026: Tiếp nối "mạch" tôn vinh giá trị của sách, tri thức và văn hóa đọc

(Ngày Nay) - Sáng 16/4, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 - năm 2026. 
Diễn ra tại Phố Sách Hà Nội, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 - năm 2026 với chủ đề “Tri thức số - Kết nối tương lai” đã thu hút đông đảo bậc phụ huynh, các em nhỏ và đông đảo người dân đến tham dự.

Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh vai trò của sách trong việc nâng cao tri thức, hình thành nhân cách và phát triển đời sống tinh thần. Đồng thời, đây cũng là dịp để lan tỏa thói quen đọc sách trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập và môi trường văn hóa lành mạnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện UBND phường Cửa Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc phát triển văn hóa đọc càng trở nên cần thiết. Sách không chỉ là nguồn tri thức quý giá mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao dân trí và thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội. Ngày Sách vì thế không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh mà còn là cầu nối đưa văn hóa đọc đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh các hoạt động trưng bày và giới thiệu sách, ngày hội còn mang đến nhiều trải nghiệm phong phú, tạo sức hút lớn đối với công chúng. Nổi bật là các chương trình giao lưu với tác giả, giới thiệu tác phẩm mới, giúp độc giả có cơ hội tiếp cận trực tiếp với những người làm sách và hiểu rõ hơn về hành trình sáng tạo.

Đặc biệt, nhiều hoạt động tương tác dành cho học sinh và gia đình như kể chuyện theo sách, vẽ tranh theo nội dung sách, xếp sách nghệ thuật đã thu hút đông đảo sự tham gia. Đây không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn góp phần nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách ngay từ nhỏ.

Ngoài ra, lễ trao giải các cuộc thi như “Xếp sách nghệ thuật”, “Vẽ tranh theo sách” được tổ chức ngay tại không gian phố sách đã tạo nên không khí sôi động, khuyến khích sự sáng tạo và gắn kết cộng đồng. Một số đơn vị còn giới thiệu mô hình thư viện số, sách điện tử, ứng dụng công nghệ trong xuất bản, mang đến góc nhìn mới về văn hóa đọc trong thời đại chuyển đổi số.

Chuỗi hoạt động văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật và chụp ảnh lưu niệm cũng góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của người tham dự, biến ngày hội không chỉ là nơi tôn vinh sách mà còn là không gian văn hóa - sáng tạo hấp dẫn giữa lòng Thủ đô.

Không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh giá trị của sách, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026 còn tạo ra một không gian sinh hoạt văn hóa ý nghĩa, thúc đẩy phong trào đọc sách lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, hướng tới xây dựng đời sống tinh thần phong phú và bền vững cho người dân Thủ đô.

Văn Phú tổ chức triển lãm bất động sản “Muôn vị nhân sinh” tại Thành phố Hồ Chí Minh
(Ngày Nay) - Tối 16/4, triển lãm nghệ thuật đa tầng thị giác “Muôn vị nhân sinh” được tổ chức bởi thương hiệu bất động sản Văn Phú chính thức khai màn bằng một buổi Private Opening quy tụ nhiều nghệ sĩ và KOLs trong lĩnh vực văn hóa - sáng tạo - bất động sản. Sau đêm mở màn, triển lãm sẽ mở cửa tự do cho công chúng từ ngày 17 đến 19/4 tại Thủ Thiêm Riverstage, TP. HCM.
Khởi công CEOHomes Hana Garden -Khu đô thị mang cảm hứng từ miền hoa Quang Minh, Hà Nội
(Ngày Nay) - Ngày 17/4/2026, Tập đoàn CEO chính thức khởi công Khu đô thị mới CEOHomes Hana Garden tại xã Quang Minh, Hà Nội, đánh dấu thêm một bước đi quan trọng trong hành trình phát triển trục đô thị phía Bắc sông Hồng - khu vực đang được định hình là một cực tăng trưởng mới trong cấu trúc đô thị đa trung tâm, đa mục tiêu của Thủ đô.
Số trẻ mắc bệnh tay chân miệng tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước
(Ngày Nay) - Từ đầu năm đến giữa tháng 4/2026, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế ghi nhận 263 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, vượt tổng số ca của cả năm 2025 (243 ca) và cao gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, số ca bệnh có xu hướng gia tăng nhanh trong thời gian gần đây, xuất hiện nhiều trường hợp diễn biến nặng, nguy kịch.
Sinh viên Mỹ lựa chọn tha hương để “thoát nợ” học phí
(Ngày Nay) - Dù sở hữu bằng cấp từ những đại học danh tiếng, không ít người trẻ tại Mỹ đang phải đối mặt với tình cảnh bế tắc tài chính, thậm chí chấp nhận rời bỏ quê hương, định cư tại nước ngoài để trốn tránh những khoản nợ sinh viên vượt ngoài khả năng.
Australia điều tra vụ tố cáo Katy Perry tấn công tình dục
(Ngày Nay) - Chính quyền bang Victoria (Australia) vừa xác nhận mở cuộc điều tra nhắm vào nữ ca sĩ Katy Perry sau thông tin diễn viên Ruby Rose công khai tố cáo. Trong khi phía ca sĩ Katy Perry kiên quyết phủ nhận, nữ diễn viên Ruby Rose cho biết việc báo cảnh sát giúp cô bắt đầu hành trình "chữa lành".