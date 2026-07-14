Khởi động Giải Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026: "Chạy giữa kỳ quan - Chạm tới kỷ lục"

(Ngày Nay) - Giải chạy Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 - Run for Net Zero mùa đầu tiên sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 11/10 tại siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh. Giải do Tập đoàn Vingroup, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức cùng Công ty TNHH Đức Hương Anh (DHA Vietnam) - một trong những đơn vị tổ chức giải chạy lớn tại Việt Nam.

Với thông điệp “Chạy giữa kỳ quan - Chạm tới kỷ lục – Run for Net Zero” giải dự kiến thu hút 24.000 vận động viên cùng tham gia kiến tạo một cung đường marathon thế hệ mới - nơi hội tụ của thành tích thể thao, trải nghiệm đô thị và trách nhiệm môi trường.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, cung đường thi đấu xuất phát từ Đại lộ Apollo rộng 60m thuộc siêu đô thị biển Vinhomes Global Gate Hạ Long, băng qua đường ven vịnh với các cự ly thi đấu: 42km, 21km, 10km, 3km. Với địa thế ôm bờ vịnh di sản thế giới, đây được xác định sẽ là một trong những cung đường marathon ấn tượng, mang tới trải nghiệm “chạy giữa kỳ quan” cho cộng đồng runner trong nước và quốc tế.

Giải đấu hướng đến xác lập những kỷ lục đa chiều ý nghĩa. Tại cung đường thi đấu được quy hoạch tại Vinhomes Global Gate Hạ Long - siêu đô thị ESG++ đầu tiên được phát triển theo tiêu chuẩn ISO 37125 về phát triển đô thị và cộng đồng bền vững, các vận động viên sẽ được thi đấu trên mặt đường rộng, bằng phẳng, ít khúc cua, được kiểm soát giao thông tuyệt đối, tạo điều kiện thuận lợi để chinh phục kỷ lục về thành tích cá nhân (Personal Record - PR).

Bên cạnh cung đường di sản độc đáo, Giải chạy Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 còn mang thông điệp đặc biệt: “Run for Net Zero” - chạy vì bầu không khí trong lành. Các vận động viên sẽ cùng mặc áo mang thông điệp "Run for Net Zero" hướng tới thiết lập kỷ lục Việt Nam về số lượng vận động lớn nhất cùng gửi ra thế giới thông điệp sống xanh, đồng hành vì mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050 của Việt Nam.

Bà Nguyễn Thu Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes, thuộc Tập đoàn Vingroup chia sẻ: “Với thông điệp “Chạy giữa kỳ quan - Chạm tới kỷ lục - Run for Net Zero”, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp về sự tương đồng giữa tinh thần của môn thể thao sức bền với hành trình hiện thực hóa mục tiêu Net Zero - đòi hỏi sự bền bỉ, kiên định và nỗ lực lâu dài của toàn xã hội. Hình ảnh hàng chục nghìn vận động viên đồng hành trên cung đường ven Vịnh Hạ Long trong sắc áo "Run for Net Zero" được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng cho tinh thần hành động của cộng đồng Việt Nam hướng tới quảng bá văn hóa, du lịch và lan tỏa lối sống xanh bền vững của Việt Nam ra toàn cầu”.

Không chỉ tham gia giải chạy, đến với Vinhomes Global Gate, ngày 10 và 11/10, các vận động viên và người thân còn được tham gia chuỗi hoạt động kết nối cuối tuần như đêm nhạc sôi động, các trò chơi gia đình, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ… tạo nên sự kết nối giữa thể thao, trải nghiệm đô thị hiện đại và trách nhiệm với môi trường.