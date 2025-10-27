Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục giảm

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục giảm, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Không khí lạnh ảnh hưởng cả đất liền và các khu vực biển

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc.

Dự báo, đêm 26/10 và ngày 27/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19–22 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ trung bình 23–25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.

Đêm 27/10 và ngày 28/10: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 19–22 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ trung bình 23–25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22°C.

Khu vực Hà Nội đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19–22 độ C.

Trên biển: Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 1,5–3,m.

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 3–5m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 2–4m, kết hợp triều cường cao, biển động.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cụ thể, từ chiều tối 26/10 đến ngày 28/10, ở khu vực thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 150mm/3h.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 26/10, ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, Khánh Hoà, phía Đông Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm/3h.

Đêm 28/10 và ngày 29/10, khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền và đánh bắt hải sản. Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động đến sức khỏe người dân.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất từ Huế đến Khánh Hòa

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 15 giờ 30 đến 20 giờ 30 phút ngày 26/10, khu vực các tỉnh/thành phố từ Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực trên.

Cụ thể, lượng mưa tích luỹ phổ biến như sau: Quảng Trị từ 5-20mm, có nơi trên 40mm; thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng từ 50-80mm, có nơi trên 120mm; Quảng Ngãi đến Khánh Hoà từ 30-60mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Ba Lòng, Đakrông, Hải Lăng, Nam Hải Lăng, Quảng Trị, Tà Rụt (tỉnh Quảng Trị); A Lưới 1, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây -Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, Hương An, Hương Trà, Kim Long, Kim Trà, Phong Điền, Phong Thái, Phú Bài, Phú Lộc; A Lưới 2, A Lưới 3, Vinh Lộc (thành phố Huế); Bà Nà, Bến Giằng, Chiên Đàn, Đồng Dương, Đức Phú, Hiệp Đức, Khâm Đức, Lãnh Ngọc, Nam Trà My, Nông Sơn, Sơn Trà, Phú Ninh, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Thành, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Tam Mỹ, Tam Xuân, Thăng Phú, Thạnh Bình, Tiên Phước, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Liên, Trà My, Trà Tân, Trà Tập, Trà Vân, Việt An; Avương, Đắc Pring, Duy Xuyên, La Dêê, La Êê, Nam Giang, Núi Thành, Hải Vân, Sông Kôn, Tam Anh, Tây Giang, Thu Bồn, Trà Linh; Bến Hiên, Đại Lộc, Đông Giang, Hà Nha, Hòa Tiến, Hòa Vang, Hùng Sơn, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Phú Thuận, Sông Vàng, Tây Hồ, Thạnh Mỹ, Thượng Đức, Vu Gia (thành phố Đà Nẵng).

Các xã, phường thuộc các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm: Ba Gia, Bình Chương, Cà Đam, Đăk Pék, Đăk PLô, Đông Trà Bồng, Ngọc Linh, Sơn Hạ, Sơn Tây Thượng, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Trà Bồng, Trường Giang, Xốp; Bình Minh, Lân Phong, Măng Bút,Măng Ri, Nghĩa Giang, Sơn Hà, Sơn Linh, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Trà Giang; Ba Dinh, Ba Động, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Bờ Y, Đăk Hà, Đăk Kôi, Đăk Long, Đăk Mar, Đăk Môn, Đăk Pxi, Đăk Rơ Wa, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk Tờ Kan, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Dục Nông, Ia Chim, Khánh Cường, Kon Braih, Kon Đào, Kon Plông, Măng Đen, Minh Long, Mộ Đức, Ngọk Bay, Ngọk Réo, Ngọk Tụ, Nguyễn Nghiêm, Đăk Cấm, Đức Phổ, Sa Huỳnh, Trà Câu, Phước Giang, Rờ Kơi, Sa Bình, Sa Loong, Sơn Kỳ, Sơn Mai, Sơn Tây Hạ, Sơn Thủy, Thiện Tín, Tu Mơ Rông, Vệ Giang (tỉnh Quảng Ngãi); Ân Hảo, An Hòa, An Lão, An Vinh, Ayun, Đak Sơmei, Gào, Hra, Ia Băng, Ia Grai, Ia Hrung, Ia Khươl, Ia Tôr, Krong, Mang Yang, Diên Hồng, Hội Phú (tỉnh Gia Lai); Hòa Xuân; Bình Kiến, Đông Hòa, Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk); Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng (tỉnh Khánh Hòa).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp ven biển Đông Nam Bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 24 giờ tới, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu cao 3,9 - 4m.

Trong 24-72 giờ tới, mực nước tại ven biển phía Đông của Nam Bộ tiếp tục có xu hướng biến đổi chậm. Mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có khả năng đạt 3,85-3,95m.

Do ảnh hưởng của triều cường, khu ven biển phía Đông của Nam Bộ cần lưu ý đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân ở khu vực ven biển phía Đông của Nam Bộ.

Thời tiết các khu vực đêm 26/10, ngày 27/10

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi; trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Thành phố Hà Nội, đêm không mưa; ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng thành phố Huế có mưa to đến rất to, đêm và sáng trời lạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-28 độ C, phía Nam 24-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 29-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.