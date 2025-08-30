Không khí Quảng trường Ba Đình trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Không để học sinh thiếu trường, người dân thiếu nơi chữa bệnh do thiên tai (Ngày Nay) - Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, lớp, thiếu thầy cô, thiếu quần áo, sách vở, thiết bị giảng dạy và đồ dùng học tập, không để người dân thiếu nơi khám chữa bệnh do thiên tai.

“Bức ngôn đồ Đại Việt” tái ngộ khán giả mê cải lương tuồng cổ (Ngày Nay) -Sau sự trở lại thành công của "Câu thơ yên ngựa" cách đây chưa lâu, hậu duệ của Đại bang Bầu Thắng - Minh Tơ vừa có buổi họp báo vào trưa nay 29/8, để tiếp tục tái diễn “Bức ngôn đồ Đại Việt" - một vở cải lương tuồng cổ đề tài sử Việt.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtan Shinawatra (Ngày Nay) - Tòa án Hiến pháp Thái Lan tuyên bố bà Paetongtarn tỏ ra nhượng bộ một cách vô điều kiện mà không cân nhắc đến an ninh quốc gia của Thái Lan, do đó đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích quốc gia.

Hướng đến đại lễ, đông đảo nghệ sỹ hòa chung giai điệu vinh quang Việt Nam (Ngày Nay) - Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, MV mong muốn lan tỏa thông điệp về tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên trong mỗi trái tim người Việt.

Từ thuế khoán sang kê khai: Hộ kinh doanh cần chuẩn bị gì? (Ngày Nay) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phối hợp cùng Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA), Công ty Cổ phần MISA vừa tổ chức Hội thảo "Bỏ thuế khoán: Hộ kinh doanh cần chuẩn bị gì?". Hội thảo có sự tham dự của cơ quan thuế, chuyên gia tài chính – kế toán, cơ quan báo chí cùng gần 5.000 hộ kinh doanh theo dõi trực tuyến.

Chiến dịch “Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng” chào mừng Quốc khánh 2/9 (Ngày Nay) - Chiến dịch khẳng định sức mạnh của không gian số trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, tôn vinh giá trị lịch sử-văn hóa dân tộc, đồng thời thắt chặt tinh thần gắn kết cộng đồng.

Việt Nam-Cộng hòa Séc hướng tới tương lai phát triển bền vững (Ngày Nay) - Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam và 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cộng hòa Séc.

Hạ viện Mỹ điều tra Wikipedia vì cáo buộc thiên vị và thao túng thông tin (Ngày Nay) - Cuộc điều tra nhằm làm rõ cáo buộc Wikipedia bị sử dụng như công cụ kiểm duyệt của Big Tech, thao túng nội dung về Tổng thống Mỹ Donald Trump, các cuộc xung đột Israel-Palestine và Nga-Ukraine.

Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand còn rất lớn (Ngày Nay) - Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam và New Zealand cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỷ USD như đã đề ra.