Không khí Quảng trường Ba Đình trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành

(Ngày Nay) - Không khí tưng bừng trên Quảng trường Ba Đình bất chấp thời tiết có lúc đổ mưa to. Mọi công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thành trong sự chờ đợi xuyên đêm của hàng nghìn người dân.
Quảng trường Ba Đình lúc 4 giờ 30 phút sáng trước giờ tổng duyệt. Ảnh: Thùy Giang
Người dân chờ đợi dưới mưa. Ảnh: Thùy Giang
Mặc dù trời đổ mưa nhưng hàng nghìn người đã sẵn sàng chờ đợi. Ảnh: Thùy Giang
Trời mưa to nhưng đội trống vẫn đang chuẩn bị cho giờ tổng duyệt. Ảnh: Thùy Giang
