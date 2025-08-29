Chiến dịch “Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng” chào mừng Quốc khánh 2/9

(Ngày Nay) - Chiến dịch khẳng định sức mạnh của không gian số trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, tôn vinh giá trị lịch sử-văn hóa dân tộc, đồng thời thắt chặt tinh thần gắn kết cộng đồng.

Để lan tỏa tinh thần yêu nước nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các nền tảng mạng xã hội và doanh nghiệp game tại Việt Nam đồng loạt triển khai Chiến dịch “Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng.

