Chiến dịch “Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng” chào mừng Quốc khánh 2/9

Để lan tỏa tinh thần yêu nước nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các nền tảng mạng xã hội và doanh nghiệp game tại Việt Nam đồng loạt triển khai Chiến dịch “Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng.
Chiến dịch khẳng định sức mạnh của không gian số trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, tôn vinh giá trị lịch sử-văn hóa dân tộc, đồng thời thắt chặt tinh thần gắn kết cộng đồng.
(Ngày Nay) - Cuộc điều tra nhằm làm rõ cáo buộc Wikipedia bị sử dụng như công cụ kiểm duyệt của Big Tech, thao túng nội dung về Tổng thống Mỹ Donald Trump, các cuộc xung đột Israel-Palestine và Nga-Ukraine.
(Ngày Nay) - Ngay khi có công bố chính thức về việc tặng 100.000 đồng mỗi người cho toàn dân ăn Tết Độc lập, các ngân hàng đã đồng loạt hướng dẫn người dân liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội qua VNeID để nhận tiền nhanh chóng và an toàn.
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng giao Bộ Công an theo dõi việc thực hiện Đề án 06, cần tập trung hoàn thành sớm cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, nhất là các cơ sở gốc quan trọng như đất đai, hộ tịch, y tế, giáo dục...
(Ngày Nay) - Để khắc phục những yếu kém về giáo dục và đào tạo, Bộ Chính trị đề ra nhiều quyết sách, trong đó có đổi mới mạnh mẽ thể chế, tạo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho phát triển giáo dục-đào tạo.