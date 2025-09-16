Không kích dữ dội trên khắp thành phố Gaza

(Ngày Nay) - Các nhân chứng cho biết Israel đã tiến hành các đợt không kích dữ dội nhằm vào Gaza, sau khi Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ ủng hộ chiến dịch quân sự của Israel tại vùng lãnh thổ Palestine bị tàn phá này.
Một trường học bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Jabalia, phía Bắc Gaza
AFP đưa tin các nhân chứng cho biết Israel đã tiến hành các đợt không kích dữ dội nhằm vào thành phố Gaza ngày 16/9, sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ ủng hộ chiến dịch quân sự của Israel tại vùng lãnh thổ Palestine bị tàn phá này.
Nhân chứng Ahmed Ghazal cho hay: "Có nhiều đợt ném bom dữ dội, liên tục ở thành phố Gaza và mức độ nguy hiểm ngày càng tăng," đồng thời cho biết nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy và cư dân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Người phát ngôn lực lượng phòng vệ dân sự Gaza, ông Mahmud Bassal, cho biết "các vụ ném bom vẫn đang diễn ra trên khắp thành phố Gaza, số người thiệt mạng và bị thương tiếp tục gia tăng."
