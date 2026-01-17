Khuyến cáo người dân tuyệt đối không bán, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng

(Ngày Nay) - Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng với quy mô lớn, bắt giữ 35 đối tượng để điều tra về các hành vi liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Công an thành phố khuyến cáo người dân tuyệt đối không bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào, góp phần ngăn chặn tội phạm lừa đảo, bảo đảm an ninh, trật tự.

Trước đó, Công an thành phố Đà Nẵng xác định các ổ nhóm tội phạm hoạt động tại Campuchia đã cấu kết với các đối tượng trong nước để mua bán, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi người bị hại chuyển tiền vào các tài khoản “rác”, dòng tiền tiếp tục được luân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau để che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác truy vết, điều tra. Dù ngành ngân hàng đã triển khai quy định xác thực sinh trắc học nhưng các đối tượng vẫn sử dụng thiết bị điện tử và phần mềm can thiệp, gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm soát và truy vết.

Ngày 16/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt bắt giữ 35 đối tượng trong đường dây. Phần lớn các đối tượng cư trú ở thành phố Đà Nẵng, số còn lại trú tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai. Các đối tượng bị điều tra về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và sử dụng không gian mạng để chiếm đoạt tài sản.

Kết quả rà soát ban đầu cho thấy, hàng trăm tài khoản ngân hàng do các đối tượng sử dụng có tổng giá trị giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng, với tần suất chuyển tiền dày đặc, nội dung giao dịch không rõ ràng. Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an cũng làm rõ trách nhiệm phối hợp của một số tổ chức tín dụng trong việc cảnh báo rủi ro và cung cấp thông tin phục vụ xác minh.