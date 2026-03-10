Sáng tạo, linh hoạt bảo đảm quyền lợi cử tri trong bầu cử

(Ngày Nay) - Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều địa phương của Hà Nội đã triển khai những giải pháp sáng tạo, linh hoạt trong công tác lập và rà soát danh sách cử tri, nhằm bảo đảm quyền và trách nhiệm công dân.
Phối hợp chặt chẽ trong rà soát, lập danh sách cử tri
Công tác lập và niêm yết danh sách cử tri luôn được xác định là khâu quan trọng, mang tính nền tảng trong quá trình chuẩn bị bầu cử. Nhiều địa phương đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu dân cư để bảo đảm tính chính xác, minh bạch.
Tại phường Phú Lương, nơi có số lượng cử tri biến động lớn, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm quyền bầu cử của người dân.
Công tác lập danh sách cử tri được nhiều địa phương triển khai bài bản, đúng quy trình. Ảnh: TL
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Lương Lương Mạnh Sơn cho biết, điểm mới trong công tác lập danh sách cử tri năm nay là việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh điện tử VNeID theo hướng dẫn của Bộ Công an.
Theo đó, trong quá trình niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở HĐND - UBND phường và 25 khu vực bỏ phiếu, UBND phường yêu cầu Công an phường phối hợp chặt chẽ với các tổ bầu cử rà soát nhân khẩu, xác định chính xác trạng thái cư trú của người dân. Đồng thời, các tổ bầu cử trực tiếp tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cử tri và cập nhật kịp thời khi có biến động về nhân khẩu.
Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm giúp người dân chủ động theo dõi thông tin trong danh sách cử tri đã niêm yết để điều chỉnh kịp thời khi có sai sót.
Để bảo đảm tính khách quan và chặt chẽ, HĐND phường Phú Lương cũng thành lập đoàn giám sát công tác bầu cử tại địa phương. Việc giám sát được thực hiện thường xuyên, góp phần bảo đảm danh sách cử tri được lập đúng quy định, không bỏ sót quyền bầu cử của công dân.
Tại xã Hòa Lạc, công tác rà soát nhân khẩu và lập danh sách cử tri cũng được triển khai bài bản, đúng quy trình. UBND xã đã chỉ đạo các thôn tổ chức rà soát thực tế từng hộ dân trên địa bàn, lập danh sách cử tri theo đúng mẫu biểu và thời gian quy định.
Công an xã phối hợp cung cấp, đối chiếu thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sổ hộ khẩu, thông tin tạm trú, tạm vắng và các biến động nhân khẩu. Những trường hợp thay đổi về nơi cư trú, độ tuổi hoặc tình trạng pháp lý liên quan đến quyền bầu cử đều được xác minh kịp thời.
Nhờ vậy, danh sách cử tri được lập bảo đảm không trùng lặp và hạn chế tối đa sai sót về thông tin cá nhân. Đến nay, danh sách cử tri được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và các khu vực bầu cử theo đúng thời gian luật định.
Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phối hợp cùng cán bộ cơ sở tiếp cận cử tri khu vực vạn chài để tuyên truyền về bầu cử. Ảnh Quang Hải
Chủ động, linh hoạt các giải pháp phù hợp với từng địa bàn
Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ trong quản lý dữ liệu cử tri, nhiều địa phương của Hà Nội còn triển khai các sáng kiến mới nhằm nâng cao hiệu quả rà soát và phục vụ công tác bầu cử.
Tại xã Ngọc Hồi, Ban Chỉ đạo bầu cử xã đã triển khai sáng kiến “Rà soát cử tri số” với lực lượng nòng cốt gồm Công an xã, Đoàn Thanh niên và các tổ chuyển đổi số cộng đồng.
Theo mô hình này, các lực lượng sử dụng đồng bộ các nền tảng số như Zalo, Google Sheet, Ultraview để tổ chức quy trình đối soát nhiều vòng trên môi trường mạng.
Việc ứng dụng công nghệ giúp thay thế cơ bản phương thức làm việc thủ công trước đây, rút ngắn thời gian rà soát, giảm nhân lực và hạn chế việc phải trực tiếp đến từng hộ gia đình.
Dữ liệu cử tri được cập nhật và kiểm tra thường xuyên, bảo đảm tính chính xác và thống nhất. Mô hình này được đánh giá có tính khả thi cao, phù hợp điều kiện cơ sở, dễ triển khai và không phát sinh chi phí lớn.
Đến nay, danh sách cử tri của xã Ngọc Hồi đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và các khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật khi có biến động nhân khẩu; xây dựng phương án bảo vệ danh sách chính thức và danh sách dự phòng.
Trong khi đó, tại các địa bàn ven sông của Hà Nội, nơi người dân sinh sống trên thuyền bè và thường xuyên di chuyển, chính quyền và lực lượng chức năng đã tăng cường phối hợp với lực lượng Công an, tiếp cận từng khu vực để bảo đảm quyền bầu cử của người dân.
Ông Trần Văn Hải, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Vạn Vỹ, xã Liên Minh cho biết, hiện thôn còn khoảng 20 hộ dân chủ yếu sinh sống và làm ăn trên sông. Do địa bàn rộng và dân cư phân tán, việc rà soát cử tri mất rất nhiều thời gian.
Để hỗ trợ địa phương, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) đã bố trí ca nô chuyên dụng, phối hợp cùng cán bộ cơ sở tiếp cận từng khu vực vạn chài để rà soát cử tri. Không chỉ hỗ trợ phương tiện, lực lượng cảnh sát đường thủy còn trực tiếp tuyên truyền, cung cấp thông tin về thời gian, địa điểm bỏ phiếu và các quy định liên quan đến bầu cử để người dân nắm rõ.
“Nhờ được lực lượng cảnh sát đường thủy hỗ trợ, đưa đến tận nơi tuyên truyền và hướng dẫn, 100% hộ dân đều thống nhất và cam kết sẽ lên bờ vào ngày 15-3 để thực hiện đầy đủ quyền công dân”, ông Hải chia sẻ.
Từ việc ứng dụng công nghệ số trong rà soát danh sách cử tri đến việc linh hoạt hỗ trợ người dân ở những khu vực đặc thù, Hà Nội đang cho thấy nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác chuẩn bị bầu cử.
Những nỗ lực đó không chỉ bảo đảm tính chính xác, minh bạch của danh sách cử tri mà còn thể hiện rõ mục tiêu xuyên suốt: bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện đầy đủ quyền bầu cử, góp phần xây dựng một cuộc bầu cử dân chủ, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.
