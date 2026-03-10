Sáng tạo, linh hoạt bảo đảm quyền lợi cử tri trong bầu cử

Cuba đối mặt khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng do thiếu nhiên liệu (Ngày Nay) - Ngày 10/3, người phát ngôn Tổng thư ký LHQ, ông Stephane Dujarric, cho biết tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài tại Cuba đang đẩy hệ thống y tế và mạng lưới an sinh xã hội của quốc đảo này vào tình trạng “báo động đỏ” và khiến hàng triệu người dân phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước sạch, lương thực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển "kinh tế bạc" (Ngày Nay) - Sáng 11/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển "kinh tế bạc" trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam.

Điện hạt nhân trở lại trung tâm chiến lược năng lượng toàn cầu (Ngày Nay) - Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và nguy cơ xảy ra cú sốc dầu mỏ mới, nhiều quốc gia đang xem điện hạt nhân như một trụ cột chiến lược nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong dài hạn.

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ cân nhắc ngân sách bổ sung khi chiến dịch quân sự leo thang (Ngày Nay) - Ngày 10/3, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson (đảng Cộng hòa, bang Louisiana) cho biết một gói ngân sách bổ sung cho chiến dịch quân sự ở Iran là “điều không thể tránh khỏi”.

Chấn chỉnh hoạt động hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người (Ngày Nay) - Theo Bộ Y tế, thời gian qua các cơ quan chức năng và phương tiện thông tin đại chúng phản ánh việc phát hiện các đường dây môi giới, mua bán, chiếm đoạt mô và bộ phận cơ thể người thông qua các nền tảng mạng xã hội. Những hoạt động này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức nghề nghiệp, uy tín của ngành y tế, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe và tính mạng của người dân.

NSƯT Thanh Thanh Tâm tái ngộ khán giả sau 14 năm xa xứ (Ngày Nay) - Vào 28/3 tới đây, NSƯT Thanh Thanh Tâm sẽ tái ngộ khán giả quê nhà tại nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (phường Bến Thành, TPHCM) bằng đêm diễn “Tự tình quê hương - Cải lương tâm sử”.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun (Ngày Nay) - Chiều 10/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun nhằm trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam – Hàn Quốc và chia sẻ quan điểm về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc tế về điện hạt nhân (Ngày Nay) - Ngày 10/3, đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định dẫn đầu đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh thế giới về năng lượng hạt nhân do Chính phủ Pháp phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tổ chức tại thủ đô Paris.

Thế giới ghi nhận tháng 2 nóng thứ năm trong lịch sử (Ngày Nay) - Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU) ngày 10/3 cho biết thế giới vừa ghi nhận tháng 2/2026 là tháng nóng thứ 5 trong lịch sử các tháng 2, trong khi khu vực Tây Âu hứng chịu mưa lớn cực đoan và lũ lụt trên diện rộng.