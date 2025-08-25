Khát vọng phú cường: Việt Nam 100 năm

(Ngày Nay) - Tròn 80 năm trước, bằng cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại, nước Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ra đời!

Sau 80 năm lập nên Nhà nước cách mạng, và 40 năm đổi mới, dưới ngọn cờ của Đảng, Việt Nam đặt nền móng căn bản và rất quan trọng để trở thành một quốc gia phát triển trong 20 năm tới, xứng đáng đứng trong đội ngũ các quốc gia phát triển của hoàn cầu thế kỷ thứ XXI.

Đó là một con đường dài, khấp khểnh và đầy thách thức, thậm chí tụt hậu bất cứ lúc nào. Nhưng, đó là nhu cầu phát triển của đất nước, là khát vọng của Nhân dân và danh dự của dân tộc trước thềm kỷ nguyên mới trong tầm nhìn đến năm 2045.

*

Việt Nam bước vào giai đoạn bản lề 2025–2045, với tầm nhìn trở thành nước phát triển nhân100 năm Nhà nước cách mạng (1945–2045).

Trong điều kiện mới, thay vì dự báo tương lai, chúng ta kiến tạo tương lai!

Từ địa chính trị, địa kinh tế, địa văn hoá và từ 80 năm Nhà nước cách mạng Việt Nam, đặc biệt thực tiễn, sức mạnh của 40 năm đổi mới, trong bối cảnh thế giới hiện nay:

Việt Nam phải trở thành một dân tộc văn hiến, trí tuệ, tự chủ và sánh vai các cường quốc – một sứ mệnh được xác lập ngay trong tinh thần Đại hội VI (1986) và ngày càng cụ thể hoá về tầm nhìn, quyết sách và cương lĩnh hành động trên mỗi chặng đường trong thời kỳ đổi mới, với tâm thế tự vượt lên chính mình trong thế kỷ XXI.

Việt Nam không thể là “quốc gia tiệm tiến”, mà phải là quốc gia kiến tạo, dấn thân, đột phá, phát triển mạnh mẽ, bền vững, nhân văn, nhịp bước cùng thời đại. Việt Nam phải là một trung tâm trí tuệ – văn hóa – kinh tế xanh – xã hội nhân văn ở khu vực Đông Nam Á, là điểm tựa hòa bình – phát triển – hội nhập bền vững của thế giới.

Phát triển hệ thống tư tưởng – lý luận – hành động như một “bản đồ chiến lược” đưa Việt Nam tới năm 2045, hình thành một học thuyết phát triển mang dấu ấn Việt Nam, một hệ giá trị quốc gia hài hòa giữa tính dân tộc – khoa học – hiện đại – nhân văn và có khả năng tham gia định hướng, phát triển thời đại.

Nói khái quát, đó là Việt Nam phú cường Dân tộc hóa – Hiện đại hóa – Toàn cầu hóa.

*

Thực tiễn xác tín, ý tưởng định hình dòng chảy lịch sử. Nhưng, ý tưởng, xét cho tới cùng là lực lượng. Sự phi thường cũng là sức mạnh của tính cách dân tộc Việt Nam. Sự kết hợp của hai thứ đó, nhất định sẽ tạo ra lịch sử của kỷ nguyên mới.

Phát triển một dân tộc kiêu hãnh: Chúng ta phải định vị chiến lược đất nước từ yêu cầu phát triển của tương lai, không thể đơn giản chỉ từ vị thế của quá khứ dân tộc. Đây là một thách thức kép: một mặt đang đến từ tương lai và mặt khác thách thức là nguy cơ của quá khứ.

Chỉ có nhìn như vậy, mới có thể chủ động và kiên định đi tới tương lai.

Dân tộc Việt Nam phải kiến thiết một quốc gia phú cường, không chỉ giàu có về vật chất mà còn hùng mạnh về trí tuệ, bản lĩnh và văn hóa; phát triển toàn diện, có chiều sâu, mang bản sắc riêng, không lệ thuộc.

Đó là một quốc gia phát triển: hiện đại – dân chủ – nhân văn – tự cường – bản sắc; đồng thời, là trung tâm kết nối trí tuệ – văn hóa – kinh tế – chính trị trong khu vực Đông Nam Á và có ảnh hưởng tích cực trong thế giới của dân tộc Việt Nam.

Kiến tạo hình mẫu quốc gia phú cường: Dự báo nhịp sóng phát triển thứ tư sẽ tròn 30 năm từ 2016 - 2045, khi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tròn 100 năm. Nếu giai đoạn 30 năm đổi mới từ 1986 - 2015 là sự thức dậy về tư duy, đổi mới về cơ chế, chủ động trong hội nhập toàn cầu, thì giai đoạn 30 năm đổi mới tiếp theo tới năm 2045 sẽ được định hình bởi những cố gắng phi thường của cả dân tộc đột phá về đổi mới tầm nhìn chiến lược, trỗi dậy toàn diện, đồng bộ sức mạnh dân tộc, kết hợp sức mạnh thời đại xây dựng nền tảng cho một xã hội phồn vinh và hạnh phúc, với khát vọng đưa Việt Nam trở thành một quốc gia hùng cường, giữ vị thế xứng đáng trong cộng đồng quốc tế (1).

Mục tiêu chiến lược dân giàu: thu nhập cao, phân phối công bằng, cơ hội rộng mở; nước mạnh: tự chủ chiến lược về chính trị, an ninh, quốc phòng, công nghệ, văn hóa và môi trường sinh thái; xã hội dân chủ – công bằng – văn minh: Nơi con người là trung tâm, nhân phẩm và sáng tạo được tôn vinh. Và, Đảng vững mạnh: về trí tuệ, đạo đức, bản lĩnh và năng lực lãnh đạo, cầm quyền.

Việt Nam chỉ đứng vững và phát triển trên nền đạo đức và bản lĩnh dân tộc truyền thống song hành với hiện đại, không thể trông đợi, rập khuôn hay dịch chuyển các mô hình, giá trị văn hoá ngoại lai. Theo đó, phát triển 5 giềng mối hoà hợp giữa truyền thống dân tộc và giá trị thời đại:

Thứ nhất, Giá trị quốc gia dân tộc: Độc lập – Tự cường – Thống nhất – Văn hiến – Hòa bình.

Thứ hai, Giá trị xã hội: Dân chủ – Công bằng – Văn minh – Đổi mới – Hội nhập.

Thứ ba, Giá trị của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: Chính danh quyền lực –Chính quyền phụng sự - Chính pháp kỷ cương - Chính tín đạo đức.

Thứ tư, Giá trị đạo đức, văn hóa, tinh thần xã hội: Trung thực, trách nhiệm, liêm chính, phụng sự cộng đồng, thượng tôn pháp luật trên nền móng Chân – Thiện – Mỹ – Nhân – Nghĩa – Tín là cốt lõi hệ giá trị của xã hội Việt Nam hiện đại.

Thứ năm, Giá trị con người Việt Nam: Yêu nước, nhân nghĩa, cần cù, sáng tạo, khát vọng phát triển đất nước tương hợp và dung hoà với nhân loại.

Đó là gương mặt và tư chất Việt Nam.

Trước thềm Kỷ nguyên mới, từ Tuyên ngôn Độc lập thiêng liêng, phát triển Việt Nam phú cường:

Một là, Độc lập vô giá – Tự chủ chiến lược – Tự tôn chính đáng – Tự lập toàn vẹn – Tự cường bền vững: Hệ tư duy chính trị đổi mới với đặc trưng quốc gia pháp quyền – xã hội nhân văn, dân chủ – văn hóa giải phóng – tri thức dẫn đường làm nên Quốc thể toả sáng.

Hai là, Dân chủ – Pháp quyền – Kỷ cương – Liêm chính – Hiệu lực - Hiệu quả: Nền tảng cho đổi mới thể chế và kiến tạo Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vì Dân chủ – Dân quyền Dân trí – Dân khí – Dân sinh làm nên Quốc khí Việt Nam làm nên Quốc chính rực rỡ.

Ba là, Phát triển bền vững - Công bằng - Văn minh - Hội nhập - Bản sắc: Gắn kết phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường trong tiến trình toàn cầu hóa làm nên Quốc khí vững bền.

Bốn là, Con người là trung tâm, chủ thể, động lực và mục tiêu của phát triển mạnh mẽ, bền vững, nhân văn: Kỷ cương - Liêm chính - Đoàn kết - Dũng cảm - Nhân bản và mang tầm nhân loại làm nên Quốc tín vẻ vang.

Việt Nam “hóa rồng” trong tầm nhìn năm 2045.

*

Từ vị thế năm 2025, chúng ta đang làm nên lịch sử kỷ nguyên mới Việt Nam.

Nếu kỷ nguyên mới phải bắt đầu từ nền văn hóa mạnh – đạo lý sâu sắc – giá trị sống cao đẹp thì khi không có phẩm giá, tâm thế và danh dự quốc gia sẽ khó có gì như mong đợi, càng không thể nói tới sự kiên định, bất khuất của dân tộc hay sự phát triển vững bền và nhân văn của đất nước, bằng thực lực tương xứng và thời cơ chín muồi của chính khát vọng về kỷ nguyên mới phú cường.

Kỷ nguyên phú cường không nhằm viết nên lịch sử, mà chỉ hiện thực hoá những khát vọng phát triển của dân tộc trong điều kiện mới của lịch sử trong tầm nhìn năm 2045.

Trên nền tảng 80 năm sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại, Việt Nam vững bước tới năm 2045 phú cường, không gì cản nổi.