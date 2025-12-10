Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV: Áp dụng hoàn thuế tự động theo mức độ rủi ro

UNESCO ghi danh Nghề làm tranh Đông Hồ vào Danh sách Di sản cần bảo vệ khẩn cấp (Ngày Nay) - Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ là di sản thứ 17 của Việt Nam được UNESCO ghi danh vào các Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể của UNESCO.

Đón năm mới 2026, Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 4 điểm (Ngày Nay) - Ngoài chương trình bắn pháo hoa, TP Hồ Chí Minh còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách dịp cuối năm như chương trình Countdown, giải chạy, đồng diễn yoga...

Tổng thống D.Trump gọi khả năng chính sách thuế quan bị ngăn chặn là "mối đe dọa an ninh lớn nhất" của Mỹ (Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/12 đã cảnh báo rằng phán quyết mà Tòa án Tối cao nước này có thể đưa ra nhằm chống lại quyền áp đặt thuế quan của ông sẽ đe dọa an ninh quốc gia.

Khám phá loại gene cổ đại giúp thực vật sinh trưởng, thích nghi và tồn tại (Ngày Nay) - Một nhóm nhà khoa học tại Đại học Monash (Australia) vừa xác định được gene duy nhất từ một loài thực vật trên cạn giúp làm sáng tỏ cách thức thực vật lần đầu tiên phát triển khả năng sinh trưởng liên tục - một đặc điểm then chốt cho phép chúng xâm chiếm đất khô và định hình sự sống trên Trái Đất.

Sốc: Dự án Sức mạnh 2000 của Hoàng Hoa Trung, trường xây xong đã lâu vẫn đăng bài kêu gọi quyên góp tiếp? (Ngày Nay) - Sau những lùm xùm xảy ra ra trên không gian mạng, báo chí phản ánh, nhóm phóng viên đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ về các dự án mà Hoàng Hoa Trung đóng vai trò founder như Sức mạnh 2000, Nuôi em…

Khi văn hóa dân gian được thổi bùng bằng sức trẻ (Ngày Nay) - Chiều 6/12, workshop “Họa sắc Đông Hồ” do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức tại không gian Lasen – Hồ Văn, Văn Miếu (Hà Nội) đã thu hút nhiều sinh viên và du khách và đông đảo người yêu văn hóa truyền thống tham dự. Sự kiện hướng tới mục tiêu đưa nghệ thuật tranh Đông Hồ đến gần hơn với công chúng thông qua các hoạt động trải nghiệm trực tiếp.

Nghệ sĩ Việt thắp lửa tại Paris trong Tuần lễ ĐIện ảnh "Hành trình Ánh sáng" (Ngày Nay) - Tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp (Quận 13, Paris), Buổi Gặp gỡ và Giao lưu đoàn làm phim Việt Nam đã diễn ra trong không khí ấm cúng, sôi nổi và đầy cảm xúc, thu hút đông đảo khán giả Pháp, cộng đồng người Việt tại châu Âu cùng bạn bè quốc tế. Chương trình nằm trong khuôn khổ Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng”, do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Tổ chức AVSE Global phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Khi Gen Z lan tỏa và gìn giữ nghề mây tre đan truyền thống (Ngày Nay) - Ngày 6-7/12, sự kiện “Tre kể ta nghe” được thực hiện bởi nhóm sinh viên lớp Quan hệ công chúng khoá 42 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chính thức diễn ra tại Rạp Xiếc Trung Ương. Trong suốt hành trình trải nghiệm, triển lãm mây tre đan của Nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh đã nhận được nhiều sự quan tâm và thu hút từ công chúng

Tiến biển bằng siêu đô thị ESG++: Đột phá bằng công nghệ xanh (Ngày Nay) -Việt Nam có đủ tiềm lực - đủ khát vọng - đủ nền tảng công nghệ để bước vào nhóm các quốc gia dẫn đầu về đô thị biển bền vững trong thập kỷ tới. Và Cần Giờ chính là một biểu tượng tiên phong.