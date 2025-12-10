Kỷ nguyên khẳng định bản thân: Booking.com dự đoán top 10 xu hướng sẽ định hình ngành du lịch trong năm 2026

(Ngày Nay) - Trong lần ra mắt thứ 10, báo cáo Dự đoán Xu hướng Du lịch thường niên của Booking.com cho thấy trong năm 2026 du khách sẽ hưởng ứng những hành trình mang đậm tính cá nhân, phản ánh rõ nét mục tiêu, đam mê và thói quen độc đáo của mình.

Du lịch luôn là hành trình dựa trên sở thích cá nhân, nhưng trong năm 2026, du khách sẽ mong muốn những trải nghiệm cá nhân hóa hơn nữa, vượt xa những lịch trình du lịch có sẵn. Theo dự đoán của Booking.com, trong năm 2026, du khách sẽ nói không với các trải nghiệm du lịch theo lối mòn và hướng đến mục tiêu theo đuổi những đam mê khác biệt của chính mình. Từ những chuyến du lịch nhằm kiểm tra độ ăn ý với bạn đồng hành, hay hành trình du lịch dựa trên tâm linh tìm kiếm sự kết nối với bản thân, cho đến những kỳ lưu trú tiện nghi tại những ngôi nhà được trang bị công nghệ tối tân, mỗi chuyến đi đều trở thành cách thể hiện cá tính và bản sắc cá nhân.

Trong nhiều năm qua, các góc nhìn từ Báo cáo Dự đoán Xu hướng Du lịch thường niên của Booking.com đã dự đoán nhiều chuyển biến trong xu hướng du lịch, từ xu hướng kỳ nghỉ “mát” (Cool-cationers) khi du khách muốn tìm về xứ mát lành để tránh cái nóng khắc nghiệt, đến xu hướng du lịch có ý thức (Conscious Travelers) khi du khách có nhận thức cao hơn về môi trường và xã hội trong việc lựa chọn địa điểm du lịch. Năm 2026 tới đây, báo cáo cho thấy du khách ngày càng mong muốn thể hiện bản sắc riêng và những thói quen độc đáo của mình. Đặc biệt, công nghệ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp du khách trải nghiệm những chuyến đi “siêu cá nhân hóa” (ultra-personalized).

Dựa trên những phân tích được rút ra từ khảo sát hơn 29.000 du khách tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm cả Việt Nam, Booking.com đã tận dụng kết quả nghiên cứu này cùng vị thế doanh nghiệp đầu ngành về du lịch và công nghệ của mình để đưa ra 10 xu hướng được dự đoán sẽ góp phần định hình ngành du lịch trong năm 2026. Kết quả của báo cáo này thể hiện một xu hướng chính yếu sẽ phát triển mạnh mẽ trong năm tới: đó là những kỳ nghỉ mang đậm cá tính riêng, nơi du khách được tự do trải nghiệm và thể hiện cái tôi riêng của chính mình.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Booking.com cho biết: “Bước sang năm 2026, du lịch không còn đơn thuần là một kỳ nghỉ mà dần trở thành cách thức để du khách thể hiện bản thân, với những hành trình du lịch và khám phá được xây dựng dựa trên những sở thích cá nhân vốn tưởng chừng như quá riêng tư hay quá "ngách". Du khách đang dần biến những chuyến đi của mình trở thành một trải nghiệm riêng để kiểm tra mức độ ăn ý của các mối quan hệ, để tô vẽ gian bếp bằng những món quà đặc trưng của từng điểm đến, để bước vào thế giới lãng mạn kỳ ảo chỉ có trong sách vở, để tái định nghĩa các trải nghiệm quen thuộc như du lịch đường dài, hay du lịch làm đẹp bằng công nghệ tiên tiến. Tại Booking.com, chúng tôi không ngừng đổi mới để đáp ứng những nhu cầu này, đồng thời cung cấp thêm nhiều lựa chọn, tăng cường sự linh hoạt và tiện lợi để mọi người có thể thoải mái theo đuổi chuyến đi trong mơ."

1. Những chuyến nghỉ dưỡng lãng mạn kỳ ảo (Romantasy Retreats): Thoát ly hiện thực, bước vào thế giới thần tiên

Suốt nhiều thế kỷ, sách luôn là người bạn đồng hành trong vali của những người yêu du lịch. Trong năm 2026, sự bùng nổ của thể loại “romantasy” (romantic kết hợp cùng fantasy, hay gọi là lãng mạn kỳ ảo) góp phần thúc đẩy sở thích này hơn nữa khi du khách không chỉ tìm kiếm sự kỳ ảo trong những trang sách, mà còn muốn bước vào thế giới giả tưởng. Theo báo cáo, 94% du khách Việt Nam sẵn sàng ghé thăm một điểm đến du lịch lấy cảm hứng từ thể loại “romantasy”. Điều này cho thấy những kỳ nghỉ giờ đây đang dần trở thành những câu chuyện sống động, với trải nghiệm ở những lâu đài phép thuật và các khu rừng thần bí. Không chỉ là mong muốn tham quan đơn thuần, nhu cầu khám phá thế giới kỳ ảo của du khách vượt xa hơn thế khi 81% người Việt được khảo sát cho biết họ sẵn sàng tham gia các chuyến du lịch nghỉ dưỡng có yếu tố nhập vai theo các tựa game, sách truyện, hoặc các bộ phim giả tưởng mà họ yêu thích, và có 33% cho biết họ chắc chắn sẽ đưa trải nghiệm thú vị này vào kế hoạch du lịch trong tương lai.

Xu hướng thoát ly thực tại đầy mới mẻ này đang bước sang một trang mới nhờ sự phát triển của công nghệ, khi có đến 87% du khách Việt cởi mở đón nhận những đề xuất từ AI phù hợp với gu thẩm mỹ thiên về thể loại kỳ ảo, giới thiệu những chỗ nghỉ như trong truyện cổ tích, hay chỉ ra địa điểm quay phim ngoài đời thực. Không còn bó hẹp trong tiểu thuyết, thế giới giả tưởng sẽ trở thành hướng phát triển cho ngành du lịch, mang đến những hành trình kỳ thú nơi nhân vật chính là trí tưởng tượng và tinh thần phiêu lưu của du khách.

2. Những căn nhà trang bị robot tối tân (Humanoid Homes): Tương lai của loại hình nhà nghỉ dưỡng

Nhà nghỉ dưỡng từ lâu đã được đánh giá cao về không gian về tính riêng tư, nhưng đến năm 2026, loại hình này sẽ phát triển theo hướng hiện đại hơn hẳn: đó là những ngôi nhà với các trợ thủ robot tân tiến. Giờ đây, du khách có thể lưu trú trong những ngôi nhà nghỉ dưỡng có robot dọn dẹp, robot nấu ăn và rửa bát, cùng một loạt hệ thống thông minh tự động vận hành và tối ưu hóa việc sử dụng nước, năng lượng và kiểm soát chất thải.

Du khách Việt Nam đã sẵn sàng đón nhận kỷ nguyên mới của sự tiện nghi nhờ vào công nghệ, với 98% người cho biết họ sẵn sàng đặt nhà nghỉ dưỡng có trang bị robot.

Những tiện ích thực tế là yếu tố thu hút hàng đầu với du khách, khi 53% người cho biết việc có robot dọn dẹp sẽ ảnh hưởng đến quyết định đặt phòng của họ, 41% cho biết robot đầu bếp là thứ khiến họ hào hứng nhất khi đặt nhà nghỉ dưỡng, và 35% mong muốn có robot giúp quản lý tính bền vững khi đi du lịch.

Nhưng trải nghiệm này không chỉ dừng lại ở sự tiện lợi. Theo đó, 39% người bị thu hút bởi yếu tố mới lạ của những căn nhà trang bị robot tối tân, trong khi 35% yêu thích cảm giác được khoe về việc đã từng lưu trú ở một nơi hiện đại mang hơi hướng khoa học viễn tưởng. Những căn nhà trang bị robot hứa hẹn sẽ tái định nghĩa trải nghiệm thuê nhà nghỉ dưỡng, mang đến cho du khách những kỳ nghỉ thoải mái và đáng nhớ.

3. Nghỉ dưỡng kết hợp làm đẹp (Glow-cations): Xu hướng du lịch chăm sóc da chuyên biệt bằng công nghệ

Trào lưu du lịch chăm sóc sức khỏe sẽ có bước nhảy vọt trong năm 2026 với 92% du khách Việt Nam cho biết họ sẵn sàng đặt kỳ nghỉ kết hợp làm đẹp chuyên biệt có cung cấp nhiều liệu pháp chăm sóc da phù hợp với nhu cầu cá nhân của họ. Những chuyến đi kèm dịch vụ spa đơn thuần trước kia nay đã được nâng cấp thành trải nghiệm du lịch làm đẹp công nghệ cao, với 86% du khách Việt cho biết họ sẽ cân nhắc sử dụng AI để xác định điểm đến du lịch phù hợp với nhu cầu chăm sóc da của mình.

Mong muốn cá nhân hóa trong lĩnh vực du lịch làm đẹp trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết: 90% người Việt được khảo sát sẵn sàng trải nghiệm dịch vụ cấp nước thông minh cho da được tinh chỉnh theo điều kiện khí hậu và mức độ vận động; 81% bị thu hút bởi công nghệ gương soi thông minh, với khả năng phân tích lỗ chân lông và độ ẩm trên da để đưa ra tư vấn chăm sóc da tức thì. Và đặc biệt, có đến 95% du khách Việt quan tâm đến các phòng nghỉ dưỡng có khả năng tối ưu hoá giấc ngủ bằng hệ thống ánh sáng theo nhịp sinh học và âm thanh thư giãn – cũng là những yếu tố không thể thiếu trong quá trình phục hồi và tái tạo da.

Từ các hình thức làm đẹp sử dụng liệu pháp nhiệt cổ xưa, đến các công nghệ xét nghiệm vi sinh vật và ADN tiên tiến, những kỳ nghỉ dưỡng kết hợp làm đẹp đang đánh dấu kỷ nguyên mới của loại hình du lịch chăm sóc da chuyên biệt, với mục đích không dừng lại ở việc nạp lại năng lượng mà còn giúp du khách tái tạo diện mạo tươi mới sau mỗi chuyến đi.

4. Du lịch kiểm tra độ ăn ý (Turbulence Test): Phép thử cho tình bạn, tình yêu, và tinh thần đội nhóm

Trong năm 2026, các kỳ nghỉ sẽ trở thành “bài kiểm tra” độ ăn ý cho các mối quan hệ, khi 85% du khách Việt Nam cho biết họ sẵn sàng đi du lịch cùng một người mà họ đang tìm hiểu, đồng nghiệp hoặc một người bạn mới để xem mức độ ăn ý. Du khách Việt Nam đang đón nhận xu hướng du lịch này theo một cách đầy sáng tạo: 69% cân nhắc việc du lịch đến một địa điểm xa xôi hẻo lánh để xem người đồng hành của mình sẽ xử lý ra sao trước những tình huống khó chịu và bất tiện; 80% cảm thấy thích thú trước những kỳ nghỉ đảo ngược vai trò, nơi người thường phụ trách lên kế hoạch sẽ nhường nhiệm vụ đó cho người còn lại, hoặc giao vai trò dẫn dắt cho người hướng nội; 68% sẵn sàng trải nghiệm những chuyến đi bị hạn chế về ngân sách, rào cản ngôn ngữ, hoặc khả năng kết nối. Trong khi đó, 85% sẵn sàng “lùi bước” để xem bạn đồng hành có chủ động lên kế hoạch cho chuyến đi hay không.

Những phép thử này thể hiện rõ sự thay đổi trong cách mọi người nhìn nhận việc du lịch không chỉ là dịp để nghỉ ngơi, mà còn là cách để hiểu hơn về mức độ ăn ý, khả năng thích nghi và tinh thần đồng đội. Gen Z là thế hệ đón nhận xu hướng này một cách táo bạo nhất, khi 88% Gen Z cho biết họ sẵn lòng chọn hành trình được tùy chỉnh để mô phỏng những tình huống đời thực, giúp kiểm tra và phơi bày mức độ gắn kết của các mối quan hệ.

5. Lưu dấu trải nghiệm du lịch bằng đồ lưu niệm (Shelf-ie Souvenirs): Khi kệ bếp trở thành triển lãm văn hóa

Năm 2026, những chiếc tủ bếp đang dần trở thành “triển lãm văn hóa” khi du khách mang về nhà các món quà lưu niệm thể hiện sở thích cá nhân, khiếu thẩm mỹ và câu chuyện phía sau mỗi điểm đến. Không chỉ dừng lại ở những chiếc nam châm tủ lạnh, 90% du khách Việt Nam cho biết họ sẽ cân nhắc mua đồ dùng nhà bếp hoặc đồ đựng thức ăn có thiết kế đẹp và độc đáo trong lúc đi du lịch, từ hũ gia vị vẽ tay đến lọ dầu ô liu thủ công vừa để ăn vừa dùng làm đồ trang trí. Thậm chí, 84% cho biết họ sẽ cân nhắc việc đi du lịch đến một địa điểm nổi tiếng về sản phẩm đựng thức ăn hoặc đồ dùng nhà bếp.

Xu hướng này được thúc đẩy bởi cả ý nghĩa lẫn tính thẩm mỹ, với 33% du khách Việt cho biết rằng các món đồ ăn lưu niệm giúp họ ôn lại kỷ niệm về nơi đã từng du lịch mỗi khi nấu ăn. Trong khi đó, 52% du khách trân trọng giá trị của những món đồ lưu niệm này trong việc quảng bá nghề thủ công tại địa phương, thể hiện tính bền vững và đề cao tay nghề truyền thống. Với những người khác, sự độc đáo và phong cách khác biệt cũng góp phần thúc đẩy xu hướng du lịch này, với 17% người lựa chọn điểm đến du lịch vì ở đó có các món quà lưu niệm quý hiếm, dụng cụ nấu nướng phiên bản giới hạn, hoặc các mẫu bao bì đẹp mắt và ấn tượng.

6. Đổi mới chuyến du lịch đường dài (Roadtrip Rewired): Khi những hành trình chung mở ra trên mọi cung đường

Hình thức du lịch đường dài (road trip) trong năm 2026 sẽ không còn bó hẹp trong phạm vi gia đình và bạn bè, mà chuyển mình thành các chuyến đi đề cao sự ngẫu hứng, khám phá và kết nối với những người bạn mới. Những cung đường sẽ trở thành không gian của sự gắn kết, khi 92% du khách Việt Nam cho biết họ sẵn sàng đi chung xe và 84% sẵn sàng dùng ứng dụng để tìm những người có cùng lộ trình đi du lịch đường dài với mình. Sức hút của xu hướng này được thể hiện rất rõ, khi có đến 93% du khách Việt Nam cho biết du lịch đường dài hấp dẫn họ vì sự linh hoạt, ngẫu hứng và cơ hội gặp gỡ những người mới; 87% đánh giá cao việc chia sẻ nhiệm vụ lái xe, giúp hành trình du lịch trở nên gắn kết và thân thuộc hơn. Đối với những du khách không biết lái xe, việc đi chung xe và sử dụng xe tự hành cũng giúp những chặng đường mà họ đi qua trở thành cuộc phiêu lưu đầy tự do với một người đồng hành sát cánh.

Giới trẻ đang dẫn đầu xu hướng này, với 82% Gen Z Việt sẵn sàng dùng xe tự lái hoặc AI để thiết kế lộ trình. Công nghệ tiếp tục mở rộng khả năng khám phá, khi 81% du khách Việt Nam cho biết họ sẽ dùng AI hoặc AI tạo sinh để tìm các tuyến đường đẹp, ít người biết đến, và phù hợp với sở thích du lịch của mình. Công nghệ và sở thích khám phá xã hội đang dần tái định nghĩa hình thức du lịch đường dài hiện đại – vừa là hành trình trải nghiệm, vừa là hành trình kết nối và hoàn toàn mang dấu ấn cá nhân.

7. Du lịch theo tín hiệu vũ trụ (Destined-ation s): Khi hành trình được viết bởi các vì sao

Trong năm 2026, những dấu hiệu từ vũ trụ sẽ trở nên đa dạng hơn khi du khách ngày càng ưa chuộng sử dụng chiêm tinh học, chu kỳ mặt trăng và các thực hành tâm linh để định hướng kế hoạch du lịch. Những kỳ nghỉ đang trở thành các hành trình mang tính kết nối tinh thần, như thể đã được vũ trụ “phê duyệt”. 78% du khách Việt cho biết họ sẽ cân nhắc thay đổi hoặc hủy chuyến đi nếu có cố vấn tâm linh cho rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp. Trong khi đó, 73% du khách sẽ xem lại kế hoạch du lịch nếu tử vi hay chiêm tinh đưa ra cảnh báo không tốt, và 61% sẵn sàng điều chỉnh lịch trình trong giai đoạn sao Thủy nghịch hành.

Không chỉ dừng lại ở việc né tránh những tín hiệu xấu, nhiều du khách còn chủ động tìm kiếm những trải nghiệm phù hợp với chiêm tinh hoặc yếu tố tâm linh. 65% người cho biết họ cân nhắc các yếu tố tâm linh nhất định khi lên kế hoạch, từ lựa chọn thời điểm trăng tròn hoặc điểm chí, cho đến tìm đến các địa điểm giàu năng lượng. Xu hướng này ghi nhận sự hưởng ứng mạnh mẽ hơn ở thế hệ trẻ, khi có đến 71% Gen Z và 62% Millennials đều đặc biệt nhạy cảm với những hành trình mang tính khám phá tâm linh. Điều này cho thấy rằng với nhiều người trẻ, con đường khám phá chính mình có liên hệ mật thiết với tín hiệu vũ trụ từ các vì sao.

8. Sở thích du lịch tĩnh lặng (Hushed Hobbies): Theo đuổi thú vui không ồn ào để tìm lại bình yên trong tâm hồn Những giây phút an yên sẽ trở nên quý như vàng khi du khách tìm cách thoát khỏi cuộc sống bận rộn, ồn ã và đầy muộn phiền để tìm về thiên nhiên tĩnh lặng, từ đó tìm lại cảm giác bình yên cho bản thân mình. 45% du khách Việt cho biết họ sẽ đi du lịch chỉ để được gần gũi hơn với thiên nhiên, và 37% mong muốn chọn những sở thích “tĩnh lặng” trong kỳ nghỉ. Điều này cho thấy một xu hướng mới khi du khách có nhu cầu tìm đến các phương thức thư giãn ưu tiên sự chiêm nghiệm, tập trung vào các hoạt động cải thiện tính kiên nhẫn và giảm căng thẳng.

Từ ngắm côn trùng, ngắm chim, đến câu cá và tìm kiếm thực vật hoang dã, du khách đang ngày càng yêu thích những hoạt động giúp họ kết nối sâu hơn với thiên nhiên.

Theo báo cáo, 85% du khách Việt cho biết họ sẽ cân nhắc hoạt động quan sát côn trùng, 93% hứng thú với câu cá hoặc ngắm chim, và 91% sẵn sàng chọn địa điểm lưu trú nơi họ có thể tham gia vào hoạt động thu hoạch thức ăn tại các khu thiên nhiên hoang dã của địa phương.

Ngay cả trong hành trình tìm kiếm sự tĩnh lặng, công nghệ vẫn đóng vai trò hỗ trợ đắc lực, với những ứng dụng nhận diện tức thì các loài côn trùng/động vật, đến công cụ AI gợi ý đường mòn, sinh cảnh hoặc lộ trình di cư theo mùa. Bằng cách làm chậm nhịp sống và để thiên nhiên dẫn dắt, du khách đang tái định nghĩa khái niệm “nạp năng lượng”, nơi họ tìm thấy sự thấu tỏ không phải bằng việc làm nhiều hơn, mà bằng cách tận hưởng sự tối giản và tĩnh lặng.

9. Du lịch về quá khứ (PastPorts): Khi ký ức trở thành điểm đến

Năm 2026, nỗi hoài niệm không còn chỉ là những kỷ niệm trong quá khứ mà đã trở thành hành trình du khách có thể quay lại để trải nghiệm một lần nữa. Công nghệ đang góp phần mang những ký ức xưa trở lại một cách sống động, khi các công cụ AI có khả năng xác định vị trí trong ảnh và nền tảng truy vết nguồn gốc biến ký ức thành bản đồ, giúp du khách tìm lại chính xác vị trí nơi một khoảnh khắc trong quá khứ đã từng diễn ra.

Nhu cầu sống lại những trải nghiệm ý nghĩa này đặc biệt mạnh mẽ ở Việt Nam: 89% du khách Việt cho biết họ sẽ cân nhắc tái hiện một ký ức hoặc bức ảnh cũ bằng cách dùng công nghệ để xác định vị trí, và lên kế hoạch để quay lại thăm nơi đó. Đối với nhiều người, đây là những trải nghiệm đầy cảm xúc: 57% du khách muốn quay lại nơi đã từng lưu giữ những ký ức cùng gia đình hoặc bạn bè thân thiết, 46% bị thu hút bởi những điểm đến mang lại cảm giác hồi xuân, gắn kết hoặc thân thuộc như trở về nhà, và 41% xem những chuyến đi này như cột mốc cá nhân gắn với sự trưởng thành, kết nối lại với quá khứ, hoặc tìm kiếm sự chữa lành.

Yếu tố khiến xu hướng này trở nên mới mẻ chính là vai trò của công nghệ trong việc lưu giữ những kỷ niệm vượt thời gian của con người. Du khách đang sử dụng công nghệ hiện đại để tìm lại nguồn cội, tìm về mối gắn kết giữa các thế hệ thông qua những câu chuyện kể, hoặc tái hiện những bức ảnh theo cách vừa hiện đại vừa mang dấu ấn thời gian.

10. Du lịch ăn mừng cột mốc cá nhân (Modern Milestone Missions): Hành trình tôn vinh chính BẠN

Trong năm 2026, du khách sẽ tự mình đưa ra quyết định về thời điểm và lý do cho những chuyến du lịch. Những chuyến đi với mục đích ăn mừng không còn chỉ xoay quanh những dịp kỷ niệm truyền thống như đám cưới, tuần trăng mật, hay chào đón em bé. Ngày nay, các dấu mốc này dần mang đậm tính cá nhân hơn khi chuẩn mực xã hội liên tục thay đổi. 71% du khách Việt cho biết họ không cần lý do đặc biệt để quyết định một chuyến đi, và 21% sẵn sàng đến một điểm đến trong mơ mà không cần chờ một cột mốc truyền thống nào. Làn sóng du lịch ăn mừng cột mốc cá nhân cho thấy du khách đang tự tin tôn vinh thành tựu cá nhân theo cách riêng và xem du lịch như một hình thức thể hiện cá tính riêng của mình. Có đến 84% du khách Việt cho biết họ hoàn toàn có thể đặt một kỳ nghỉ chỉ vì họ đã làm việc chăm chỉ và xứng đáng được tận hưởng. Bên cạnh đó, những lý do mới để đi du lịch ngày càng phổ biến: ăn mừng công việc mới hoặc thăng chức (33%), đánh dấu sự kết thúc của một mối quan hệ (17%), hoặc đơn giản chỉ để khoe một bộ trang phục mới (12%), hay nhận được khoản hoàn thuế bất ngờ (7%).

Những thành tựu liên quan đến sức khỏe và tinh thần cũng đang dần trở thành nguồn động lực mạnh mẽ cho việc đi du lịch, với 33% du khách cho biết họ đi du lịch để đánh dấu các cột mốc sức khỏe đặc biệt của mình như cai rượu thành công hoặc thay đổi vóc dáng. Cốt lõi của xu hướng du lịch ăn mừng cột mốc cá nhân chính là đi du lịch vì bất cứ điều gì mang lại niềm vui, tôn vinh bản thân và giúp du khách có cơ hội được là chính mình một cách tự do và trọn vẹn nhất.