Lần đầu tiên Việt Nam ký kết xuất khẩu UAV vận tải sang Hàn Quốc

(Ngày Nay) - Mới đây, CT Group đã ký kết xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái (UAV) sang Hàn Quốc, một trong những quốc gia công nghệ hàng đầu thế giới.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức tại thủ đô Seoul, Đây được xem là dấu mốc mang tính đột phá, không chỉ đối với CT Group mà còn đối với toàn bộ ngành công nghệ cao của Việt Nam.

Với việc làm chủ hoàn toàn công nghệ lõi trong lĩnh vực UAV, một trong những ngành công nghệ tiên phong và có giá trị ứng dụng rộng lớn toàn cầu, CT Group khẳng định vị thế tiên phong của Việt Nam trong cuộc đua công nghệ mới.

Các UAV do CT UAV, đơn vị thành viên của CT Group, phát triển có tải trọng từ 60kg đến 300kg, tỷ lệ nội địa hóa lên tới 85%, sử dụng công nghệ độc quyền của Việt Nam và đã vượt qua hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe từ phía Hàn Quốc.

Đặc biệt, CT UAV đã tự chủ được công nghệ thiết kế chip bán dẫn dành riêng cho UAV, tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội so với các đối thủ trên thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh UAV ngày càng trở thành công cụ quan trọng trong giao thông vận tải, nông nghiệp, quốc phòng, logistics, phòng cháy chữa cháy, giám sát đô thị… thì việc Việt Nam có thể sản xuất và xuất khẩu UAV vận tải ở cấp độ công nghệ cao là một bước tiến chiến lược, khẳng định khả năng hội nhập và cạnh tranh của công nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Không dừng lại ở UAV, CT Group tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ khi công bố đơn hàng xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn cho đối tác Hàn Quốc ngay tại sự kiện. Đây là một thành tựu hiếm có, bởi ngành bán dẫn vốn được xem là “đỉnh cao” công nghệ, bị thống lĩnh bởi một số ít quốc gia phát triển.

Việc một doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia sân chơi này không chỉ bằng ý tưởng mà bằng sản phẩm thực tế được chấp nhận bởi một thị trường khó tính đã thể hiện năng lực nội tại mạnh mẽ, tầm nhìn dài hạn và chiến lược đầu tư bài bản của CT Group trong ngành công nghệ mũi nhọn.

Với định hướng trở thành tập đoàn công nghệ - công nghiệp hàng đầu, CT Group không chỉ sản xuất UAV mà còn phát triển hệ sinh thái tích hợp gồm: trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn, định danh địa điểm, chuyển đổi số đô thị - rừng núi - sông biển… từ đó tạo nên một nền tảng kỹ thuật đa chiều, phục vụ quá trình chuyển đổi số toàn diện cho Việt Nam.

Những dòng UAV thế hệ mới được CT Group phát triển có khả năng tự học, tự đưa ra quyết định, là tiền đề cho một kỷ nguyên tự động hóa không gian, nơi robot bay có thể thay thế con người trong nhiều lĩnh vực, mang lại năng suất xã hội tăng gấp hàng chục, hàng trăm lần.

Trong xu thế toàn cầu hóa, quốc gia nào làm chủ được nhiều UAV chuyên dụng, quốc gia đó sẽ có lợi thế chiến lược không chỉ về kinh tế mà cả về an ninh, quốc phòng, logistics và công nghệ. CT Group, bằng năng lực thực tế và những bước đi táo bạo, đã chứng minh rằng Việt Nam hoàn toàn có thể góp mặt trong những cuộc chơi lớn nhất của thế giới.

Ngày 12/8/2025 sẽ được ghi nhớ như một kỳ tích công nghệ Việt Nam. Đây không chỉ là kết quả của một hợp đồng thương mại, mà là minh chứng cho một Việt Nam dám nghĩ, dám làm, dám bước vào những lĩnh vực công nghệ khó nhất, như UAV và bán dẫn.

CT Group đang không chỉ đại diện cho doanh nghiệp tư nhân đổi mới sáng tạo, mà còn là hình ảnh của một Việt Nam hiện đại, hội nhập, đầy khát vọng vươn ra thế giới, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững và hạnh phúc của con người trong thời đại 4.0.