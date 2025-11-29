Lan tỏa phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

(Ngày Nay) - Ngày 29/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra, với sự tham dự của 348 đại biểu đại diện cho hơn 291 nghìn hội viên phụ nữ toàn tỉnh.

Tại Đại hội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam công bố quyết định chỉ định 55 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa mới, đồng thời chỉ định các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 15 đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc. Đồng chí Âu Thị Mai được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh nhấn mạnh truyền thống yêu nước, cần cù, sáng tạo của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ, đồng thời biểu dương những đóng góp của phụ nữ Tuyên Quang trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng chí đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặt hội viên - phụ nữ ở vị trí trung tâm, bám sát 10 định hướng trọng tâm của Tổng Bí thư Tô Lâm dành cho phong trào phụ nữ cả nước; tập trung xây dựng hình ảnh người phụ nữ Tuyên Quang thời đại mới có tri thức, sức khỏe, đạo đức, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

Đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hiền đánh giá cao sự linh hoạt, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí mong muốn các cấp Hội tiếp tục lan tỏa phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tăng cường hỗ trợ phụ nữ vùng sâu, vùng xa; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, tâm huyết và phương pháp làm việc khoa học, gần gũi cơ sở.

Báo cáo chính trị trình Đại hội cho thấy, giai đoạn 2021 - 2025, phụ nữ Tuyên Quang đã ghi dấu nhiều thành tựu nổi bật. 25/25 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ hoàn thành đúng tiến độ, trong đó 18 chỉ tiêu vượt yêu cầu. Từ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng mô hình sinh kế, đỡ đầu trẻ em khó khăn, cho đến xóa mù chữ, nâng cao dân trí tại vùng biên giới, phong trào phụ nữ lan tỏa mạnh mẽ tới mọi địa bàn. Toàn tỉnh đã hình thành hơn 500 mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, hỗ trợ trên 1.850 phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất; chương trình “Mẹ đỡ đầu” chăm lo cho hơn 300 trẻ mồ côi; chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” huy động nguồn lực hơn 5 tỷ đồng giúp phụ nữ vùng sâu, vùng xa cải thiện sinh kế và đời sống. Tỷ lệ thu hút hội viên đạt 78%, 100% cơ sở hội ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tạo bước chuyển mới trong hiện đại hóa công tác Hội.

Cùng với đóng góp trong phát triển kinh tế, phụ nữ Tuyên Quang còn là lực lượng nòng cốt gìn giữ văn hóa, phát triển giáo dục, y tế và xây dựng nông thôn mới. Hơn 168.000 gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”, hàng ngàn mô hình bảo vệ môi trường, cải tạo vườn tạp, gìn giữ bản sắc văn hóa, phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được duy trì thường xuyên. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh là điểm sáng trong công tác giám sát, phản biện xã hội với hàng nghìn nội dung liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới được kiến nghị, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

Đại hội lần thứ I xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030 là xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả, thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự chủ, đổi mới và khát vọng vươn lên của phụ nữ các dân tộc trong tỉnh. Đến năm 2030, Hội phấn đấu hỗ trợ mỗi năm trên 100 hộ phụ nữ thoát nghèo; xây dựng ít nhất 60 mô hình tổ hợp tác sinh kế ứng dụng khoa học - công nghệ; thành lập mới 15 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý; giúp 90% phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi tiếp cận kiến thức giáo dục gia đình, kỹ năng an toàn cho trẻ và kỹ năng số. Công tác chuyển đổi số tiếp tục được xem là động lực quan trọng, hướng tới việc hình thành các chi hội số, cơ sở hội số, gia đình số trong toàn tỉnh.