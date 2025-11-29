Lan tỏa phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 29/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra, với sự tham dự của 348 đại biểu đại diện cho hơn 291 nghìn hội viên phụ nữ toàn tỉnh.
Lan tỏa phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Tại Đại hội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam công bố quyết định chỉ định 55 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa mới, đồng thời chỉ định các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 15 đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc. Đồng chí Âu Thị Mai được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh nhấn mạnh truyền thống yêu nước, cần cù, sáng tạo của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ, đồng thời biểu dương những đóng góp của phụ nữ Tuyên Quang trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng chí đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặt hội viên - phụ nữ ở vị trí trung tâm, bám sát 10 định hướng trọng tâm của Tổng Bí thư Tô Lâm dành cho phong trào phụ nữ cả nước; tập trung xây dựng hình ảnh người phụ nữ Tuyên Quang thời đại mới có tri thức, sức khỏe, đạo đức, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

Đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hiền đánh giá cao sự linh hoạt, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí mong muốn các cấp Hội tiếp tục lan tỏa phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tăng cường hỗ trợ phụ nữ vùng sâu, vùng xa; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, tâm huyết và phương pháp làm việc khoa học, gần gũi cơ sở.

Báo cáo chính trị trình Đại hội cho thấy, giai đoạn 2021 - 2025, phụ nữ Tuyên Quang đã ghi dấu nhiều thành tựu nổi bật. 25/25 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ hoàn thành đúng tiến độ, trong đó 18 chỉ tiêu vượt yêu cầu. Từ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng mô hình sinh kế, đỡ đầu trẻ em khó khăn, cho đến xóa mù chữ, nâng cao dân trí tại vùng biên giới, phong trào phụ nữ lan tỏa mạnh mẽ tới mọi địa bàn. Toàn tỉnh đã hình thành hơn 500 mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, hỗ trợ trên 1.850 phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất; chương trình “Mẹ đỡ đầu” chăm lo cho hơn 300 trẻ mồ côi; chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” huy động nguồn lực hơn 5 tỷ đồng giúp phụ nữ vùng sâu, vùng xa cải thiện sinh kế và đời sống. Tỷ lệ thu hút hội viên đạt 78%, 100% cơ sở hội ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tạo bước chuyển mới trong hiện đại hóa công tác Hội.

Cùng với đóng góp trong phát triển kinh tế, phụ nữ Tuyên Quang còn là lực lượng nòng cốt gìn giữ văn hóa, phát triển giáo dục, y tế và xây dựng nông thôn mới. Hơn 168.000 gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”, hàng ngàn mô hình bảo vệ môi trường, cải tạo vườn tạp, gìn giữ bản sắc văn hóa, phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được duy trì thường xuyên. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh là điểm sáng trong công tác giám sát, phản biện xã hội với hàng nghìn nội dung liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới được kiến nghị, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

Đại hội lần thứ I xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030 là xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả, thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự chủ, đổi mới và khát vọng vươn lên của phụ nữ các dân tộc trong tỉnh. Đến năm 2030, Hội phấn đấu hỗ trợ mỗi năm trên 100 hộ phụ nữ thoát nghèo; xây dựng ít nhất 60 mô hình tổ hợp tác sinh kế ứng dụng khoa học - công nghệ; thành lập mới 15 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý; giúp 90% phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi tiếp cận kiến thức giáo dục gia đình, kỹ năng an toàn cho trẻ và kỹ năng số. Công tác chuyển đổi số tiếp tục được xem là động lực quan trọng, hướng tới việc hình thành các chi hội số, cơ sở hội số, gia đình số trong toàn tỉnh.

PV
phụ nữ phát triển kinh tế

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Việt Nam - Lào cùng tiến bước vào giai đoạn phát triển mới
Việt Nam - Lào cùng tiến bước vào giai đoạn phát triển mới
(Ngày Nay) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025), Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã đến chúc mừng Đại sứ quán Lào, cùng nhau nhấn mạnh tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai đất nước, hai dân tộc.
Liban đệ đơn kiện lên LHQ, phản đối Israel xâm phạm chủ quyền
Liban đệ đơn kiện lên LHQ, phản đối Israel xâm phạm chủ quyền
(Ngày Nay) - Bộ Ngoại giao và Di cư Liban ngày 28/11 thông báo nước này đã đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), thông qua phái bộ thường trực tại New York, phản đối những động thái mà Beirut mô tả là hành vi xâm phạm mới và nghiêm trọng của Israel đối với chủ quyền của Liban.
Giá vàng tăng tháng thứ tư liên tiếp
Giá vàng tăng tháng thứ tư liên tiếp
(Ngày Nay) - Giá vàng giao ngay tăng trong phiên 28/11, ghi nhận mức tăng tháng thứ tư liên tiếp, nhờ sự lạc quan của các nhà đầu tư về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12/2025.
Bất động sản ESG++ sẽ trở thành nhóm tài sản blue-chip
Bất động sản ESG++ sẽ trở thành nhóm tài sản blue-chip
(Ngày Nay) -Tại Hội thảo “Tiến biển bằng siêu đô thị ESG++: Chiến lược đầu tư bền vững”, các chuyên gia “tiết lộ”: Đô thị ESG++ với hai tầng giá trị bổ sung là tái sinh và thích ứng khí hậu hiện vẫn đang rất hiếm, trong khi nhu cầu từ giới trung, thượng lưu toàn cầu ngày càng lớn. Do đó, trong tương lai gần ESG sẽ trở thành nhóm tài sản “blue-chip”: Khan hiếm, có giá trị cao và mang tính phòng thủ mạnh trong mọi chu kỳ kinh tế.
The Grand Ho Tram
The Grand Ho Tram có mặt trong chương trình thí điểm trò chơi có thưởng cho người Việt
(Ngày Nay) - The Grand Ho Tram, một trong những khu nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu Việt Nam, vừa được Chính phủ đưa vào danh sách mở rộng chương trình thí điểm kéo dài 5 năm, cho phép công dân Việt Nam đủ điều kiện được tham gia hoạt động trò chơi có thưởng trong khuôn khổ quản lý chặt chẽ.
"Cà phê đường tàu" Hà Nội lại tấp nập khách sau 2 ngày bị giải tỏa
"Cà phê đường tàu" Hà Nội lại tấp nập khách sau 2 ngày bị giải tỏa
(Ngày Nay) - Mặc dù lực lượng chức năng vừa tổ chức đợt ra quân quyết liệt, yêu cầu hàng chục hộ dân ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt tại khu vực Khâm Thiên - Lê Duẩn vào ngày 25/11, thế nhưng chỉ hai ngày sau, tình trạng kê bàn ghế sát đường ray để phục vụ khách du lịch lại tái diễn công khai như chưa từng có lệnh cấm.
EU xem xét việc xử phạt nền tảng X
EU xem xét việc xử phạt nền tảng X
(Ngày Nay) - Liên minh châu Âu (EU) sắp ban hành án phạt đầu tiên đối với X, mạng xã hội thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, sau gần hai năm điều tra theo quy định Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA).