Tăng cường vai trò của phụ nữ Việt Nam và Belarus vì hòa bình, phát triển

(Ngày Nay) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh mong muốn Hội Phụ nữ hai nước tiếp tục có nhiều hình thức chia sẻ kinh nghiệm về sáng kiến thúc đẩy hòa bình, văn hóa và sự nhân ái của nhân loại.

Chiều 18/11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Belarus, do bà Olga Aleksandrovna Shpilevskaya, Chủ tịch Hội Phụ nữ Belarus, Giám đốc Chi nhánh Quốc gia của Đài Phát thanh và Truyền hình Liên bang "Mir" tại Belarus làm Trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng Chủ tịch Hội Phụ nữ Belarus và các thành viên trong Đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, Việt Nam và Belarus có mối quan hệ truyền thống lâu dài, được các thế hệ lãnh đạo hai nước tiếp tục vun đắp.

Những năm qua, quan hệ Việt Nam và Belarus luôn được củng cố và phát triển, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đất nước ở mỗi quốc gia. Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ hai nước.

Nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Belarus (tháng 5/2025), hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, mở ra giai đoạn mới cho quan hệ hai nước trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, tình cảm giữa Việt Nam và Belarus cũng như hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới chắc chắn sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho Hội Phụ nữ của hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi biết trong chuyến công tác tại Việt Nam lần này, Hội Phụ nữ Belarus và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiến hành ký kết biên bản Ghi nhớ hợp tác giữa Hội Phụ nữ của hai nước với 3 nội dung trọng tâm; cùng với một số hoạt động tại các địa phương của Việt Nam.

Các hoạt động này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Hội Phụ nữ hai nước; là dịp để chia sẻ kinh nghiệm quý về sự phát triển của đất nước, trong đó có vấn đề bình đẳng giới và phát triển phụ nữ.

Khái quát về Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam đang bàn về vấn đề bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031.

Một trong những mục tiêu quan trọng là tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đạt ít nhất 30% trong số đại biểu Quốc hội là Hội đồng nhân dân các cấp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh mong muốn Hội Phụ nữ hai nước tiếp tục có nhiều hình thức chia sẻ kinh nghiệm về sáng kiến thúc đẩy hòa bình, văn hóa và sự nhân ái của nhân loại; tích cực trao đổi kinh nghiệm về tham gia tham chính để nâng cao quyền năng của phụ nữ, góp phần vào sự phát triển của mỗi quốc gia và sự phát triển chung của nhân loại.

Hội Phụ nữ hai nước cũng sẽ tiếp tục ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương, song phương và diễn đàn quốc tế.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội dành thời gian tiếp, bà Olga Aleksandrovna Shpilevskaya khẳng định, Việt Nam là một trong những đối tác chủ chốt của Belarus tại khu vực châu Á, một động lực tăng trưởng của nền kinh tế thế giới. Trải qua hơn 3 thập kỷ, quan hệ hữu nghị và hợp tác đã có bước phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Thông tin về hoạt động của Đoàn tại Việt Nam, bà Olga Aleksandrovna Shpilevskaya nhấn mạnh, sự hợp tác giữa tổ chức phụ nữ Belarus và Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong phát triển mối quan hệ chung giữa hai quốc gia trên mọi lĩnh vực, bao gồm văn hóa, kinh tế và xã hội.

Chia sẻ những ấn tượng về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Phụ nữ Belarus cho rằng, phụ nữ hai nước có rất nhiều điểm tương đồng, đều trân trọng hòa bình và biết cách gìn giữ các giá trị của gia đình, tích cực bảo vệ phụ nữ và trẻ em.