Lan tỏa sâu rộng kết quả Đại hội XIV của Đảng đến các tầng lớp nhân dân

(Ngày Nay) - Hội nghị trực tuyến toàn quốc thông báo kết quả thành công của Đại hội XIV, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng và hướng tới phát triển đất nước bền vững.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sáng 28/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 1/2026 thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại hơn 3.600 điểm cầu, với hơn 260.000 đại biểu tham dự trên toàn quốc.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Theo đó, Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19-23/1 tại Thủ đô Hà Nội.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học, phát huy cao độ trí tuệ tập thể, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Đại hội XIV của Đảng đã thảo luận sâu sắc, dân chủ và thông qua các văn kiện quan trọng, phản ánh trí tuệ tập thể của toàn Đảng, toàn dân. Các văn kiện mang tính khái quát cao, kết tinh lý luận và thực tiễn, nhấn mạnh điểm mới, đột phá để dẫn dắt đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đại hội nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng, lấy nhân dân làm trung tâm, then chốt là xây dựng Đảng vững mạnh, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững đất nước; nâng cao đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới với 200 ủy viên đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách trước Đảng và nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

Cũng tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã thông tin chuyên đề “Cục diện thế giới và khu vực, đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và trọng tâm, phương hướng triển khai.”

Chuyên đề thông tin các nội dung: Đánh giá môi trường quốc tế và khu vực hiện nay; những nội dung mới về đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đại hội XIV, phương hướng, nhiệm vụ triển khai giai đoạn tới.

Chỉ đạo và kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng đã thành công trên mọi phương diện bởi được lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt, từ công tác chuẩn bị nhân sự, dự thảo văn kiện đến các khâu tổ chức bảo đảm an toàn tuyệt đối, khoa học và hiệu quả.

Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BTGDVTW của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về tuyên truyền sau Đại hội XIV của Đảng gắn với tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 khẩn trương tham mưu cho cấp ủy tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, lan tỏa sâu rộng kết quả Đại hội XIV của Đảng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Lan tỏa sâu rộng kết quả Đại hội XIV của Đảng đến các tầng lớp nhân dân ảnh 1

Sáng 28/1/2026, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 1 năm 2026 thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nội dung tuyên truyền tập trung về thành công của Đại hội, những nội dung cốt lõi, đổi mới của Nghị quyết Đại hội; nhận diện đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong giai đoạn tới; định hướng dư luận xã hội gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Theo ông Phạm Tất Thắng, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng phải được tiến hành ngay, đồng bộ, thường xuyên, phong phú, sinh động, kết hợp hài hoà giữa phương thức truyền thống với phát huy hiệu quả các ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, đổi mới mạnh mẽ tư duy từ “học tập, quán triệt” sang “hiểu sâu-hành động đúng-làm đến cùng” trong từng bước triển khai.

Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, để cử tri cả nước lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Đại hội XIV Đảng Nhân dân

