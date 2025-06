Lễ Cầu ngư thả hoa đăng - kết nối truyền thống và hiện đại

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ nhấn mạnh, Lễ cầu ngư và thả đèn hoa đăng trên dòng sông Đà được tổ chức là sự khẳng định và tiếp nối việc bảo tồn, phát huy nét văn hóa đặc sắc, đa dạng trong không gian văn hóa của dân tộc Việt Nam; tôn vinh những giá trị văn hóa tinh thần với mong ước cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước được thái bình, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Mỗi ngọn đèn hoa đăng được thắp lên là dịp mọi người cùng cầu nguyện một tâm niệm thiện lành, một tâm niệm an lạc, cầu cho đất nước được thái bình, thịnh vượng, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Lễ cầu ngư cũng là dịp quảng bá, giới thiệu hình ảnh ấn tượng về tiềm năng, thế mạnh, cảnh quan và bản sắc văn hóa truyền thống của tỉnh Hòa Bình nói chung, khu du lịch vùng lòng hồ sông Đà nói riêng, góp phần kích cầu phát triển du lịch và thu hút mở rộng thị trường khách du lịch đến với Hòa Bình.

Dịp này còn diễn ra diễn ra Chương trình nghệ thuật, nghi thức cầu ngư truyền thống... Đặc biệt có sự tham gia biểu diễn của 400 nghệ nhân dân tộc Mường với màn hòa tấu chiêng như lời gọi hồn thiêng sông núi hòa cùng nhịp thở đương đại.