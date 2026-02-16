Lễ hội đường sách Tết Bính Ngọ 2026: Khai Xuân bằng tri thức, tư duy mới

(Ngày Nay) - Lễ hội đường sách Tết Bính Ngọ 2026 là điểm hẹn văn hóa đặc sắc, nhằm quảng bá và lan tỏa văn hóa đọc tại Thành phố Hồ Chí Minh suốt hơn một thập kỷ qua.

Lễ hội đường sách Tết Bính Ngọ 2026 chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình” đã khai mạc vào chiều 15/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là điểm hẹn văn hóa đặc sắc, nhằm quảng bá và lan tỏa văn hóa đọc tại Thành phố Hồ Chí Minh suốt hơn một thập kỷ qua với giá trị cốt lõi hướng đến việc khai Xuân bằng tri thức và mở đầu năm mới bằng tư duy mới, lễ hội chuyển hóa trải nghiệm du Xuân thành hành trình bồi đắp giá trị tinh thần bền vững.

Không gian Lễ hội sách năm nay được mở rộng tại ba địa điểm: Phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu. Điểm nhấn giàu tính biểu tượng là Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, được sắp đặt theo ngôn ngữ nghệ thuật “Rừng tre kể chuyện” thông qua 16 tấm phướn dọc trích dẫn các tác phẩm văn học viết về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng 8 trụ sách lớn trưng bày ấn phẩm chuyên đề.

Không gian còn tái hiện những mốc son lịch sử quan trọng như 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911-2026) và 50 năm Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (1976-2026)... Tại đây, bạn đọc có thể tìm thấy cuốn sách lớn về cuộc đời và sự nghiệp của Người bằng tiếng Anh hay “Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh” với gần 70 tựa sách và việc lồng ghép các dấu mốc lịch sử trong không gian sách giúp kết nối chiều sâu truyền thống với tinh thần đổi mới, sáng tạo của đô thị năng động bậc nhất cả nước.

Bà Trần Kim Cúc, Trưởng phòng Bảo quản và Tổ chức kho tài liệu, Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, điểm mới của lễ hội năm nay là triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập” thông qua sa bàn tổng thể, ba mô hình địa phương được tạo hình bằng sách. Khách tham quan có thể quét mã QR bằng thiết bị cá nhân để tiếp cận thông tin chi tiết, trải nghiệm sự kết hợp giữa trưng bày truyền thống và công nghệ số.

Đặc biệt, ở mảng bảo tồn di sản, triển lãm sách quý “Dó Vương Hương Chữ” thu hút sự quan tâm của giới sưu tầm và bạn đọc yêu sách nghệ thuật. Tâm điểm là các ấn bản in thủ công trên giấy dó trước năm 1945, nổi bật có “Tập văn họa kỷ niệm Nguyễn Du” xuất bản năm 1942. Tác phẩm sở hữu 11 phụ bản tranh khắc gỗ nguyên bản của các danh họa nổi tiếng như Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân và Trần Văn Cẩn... được xem là di sản quý hiếm trong lịch sử mỹ thuật và xuất bản Việt Nam.

Lễ hội năm nay còn dành không gian riêng cho các ứng dụng sách công nghệ như sách AI, AR và thư viện số, phản ánh xu hướng đọc hiện đại trong thời đại chuyển đổi số. Khu vực hội nhập quốc tế được thiết kế theo biểu tượng “Vòng giao thoa tri thức,” quy tụ các lãnh sự quán và đơn vị xuất bản nước ngoài, trưng bày ấn phẩm song ngữ và tổ chức giao lưu văn hóa.

Lễ hội còn sôi động với các chương trình giao lưu, ký tặng sách của nhiều tác giả được yêu mến như Nguyễn Nhật Ánh và Xuân Phượng. Màn trình diễn thư pháp của nghệ sỹ Quang Lĩnh với bút dài 2,7m trên nền giấy 8m, thể hiện dòng chữ “Kỷ nguyên vươn mình,” tạo dấu ấn thị giác mạnh mẽ trong ngày khai mạc.

Hoạt động lì xì sách đầu Xuân tiếp tục được duy trì thông qua ATM sách nghĩa tình (mùng 1 Tết) nhằm khuyến khích thói quen đọc sách đầu năm, lan tỏa tinh thần chia sẻ tri thức trong cộng đồng...

Tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Huỳnh Thế Thuận nêu rõ, Lễ hội đường sách Tết từ quy mô ban đầu khiêm tốn, đến nay đã trở thành sự kiện văn hóa tiêu biểu, điểm hẹn quen thuộc, giàu ý nghĩa của người dân và du khách mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Thành phố luôn xác định phát triển văn hóa đọc là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện. Nhiều mô hình, chương trình ý nghĩa đã được hình thành và lan tỏa như, đường sách Thành phố, Đại sứ văn hóa đọc, các không gian đọc cộng đồng, thư viện thông minh, xe buýt thư viện... từng bước đưa sách và tri thức đến gần hơn với người dân ở mọi lứa tuổi.

Có mặt tại Lễ hội từ rất sớm, em Lê Thúy Hằng, sinh viên năm thứ 2, Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự ấn tượng trước quy mô tổ chức đã tạo nên không gian văn hóa đầy sức sống, không gian sách thú vị và đầy đủ các phân khúc, thể loại sách.

Việc tiếp cận các tác phẩm văn học thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ không chỉ hỗ trợ kỹ năng viết văn mà còn giúp em thấu hiểu tâm tư, tình cảm cũng như hành trình của người nông dân trong những giai đoạn lịch sử. Đặc biệt, các khu trưng bày sách quý, sách cổ tại sự kiện cũng mở ra cơ hội hiếm có để thế hệ trẻ tiếp xúc gần hơn với những di sản quý của dân tộc.

Lễ hội đường sách Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 15-22/2 (tức 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 Tết Bính Ngọ).