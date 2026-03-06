Đưa Lễ hội văn hóa dân gian đường phố trở lại dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

(Ngày Nay) - Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ tại Phú Thọ năm 2026 sẽ được đổi mới cách thức thực hiện theo cụm xã, phường, tạo sự liên kết vùng, tăng tính giao lưu và lan tỏa phong trào văn hóa cơ sở.

Đây là nội dung được bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đưa ra tại cuộc họp giao ban công tác báo chí quý I/2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức ngày 6/3.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, một trong những điểm mới của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay là kéo dài thời gian dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các xã, phường trong tỉnh Phú Thọ từ ngày 7-21/4 (tức từ ngày 20/2 - 5/3 năm Bính Ngọ). Việc này nhằm đáp ứng số lượng đơn vị hành chính tăng sau sắp xếp; đồng thời các hoạt động dâng hương sẽ được triển khai theo 18 cụm xã, phường.

Ở phần hội, lễ hội năm nay được tổ chức trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau khi hợp nhất ba tỉnh, vì vậy, quy mô và không gian hoạt động được mở rộng, cách thức tổ chức linh hoạt hơn, phát huy vai trò chủ động của cơ sở theo từng cụm xã, phường. Tổng thể số lượng hoạt động tăng so với năm 2025, trong đó có một số chương trình mới như, “Giao lưu ngoại giao văn hóa - Phú Thọ 2026” và triển lãm nghệ thuật quốc tế nhằm tăng cường hoạt động đối ngoại văn hóa, quảng bá hình ảnh địa phương ra thế giới.

Một số hoạt động truyền thống cũng được chuyển sang hình thức cụm xã, phường nhằm tăng tính liên kết vùng và lan tỏa phong trào văn hóa cơ sở. Đáng chú ý, Lễ hội văn hóa dân gian đường phố được khôi phục và kết nối với chương trình “Sắc màu du lịch”, cùng các tiết mục đoạt giải của Liên hoan văn nghệ quần chúng tạo thành chuỗi hoạt động liên hoàn phục vụ người dân và du khách. Các hoạt động xã hội hóa như, Giải Marathon, Giải Golf Cúp Hùng Vương, trưng bày hoa lan nghệ thuật…tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của lễ hội.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, các hoạt động sẽ được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, thành kính, mang tính cộng đồng, bảo đảm an toàn, văn minh và tiết kiệm, góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất Tổ.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 17-26/4/2026 (tức từ mùng 1-10/3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và một số địa phương trong tỉnh. Trong đó, phần lễ được tổ chức với các nghi thức truyền thống: Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các xã, phường trong tỉnh; lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ; lễ rước kiệu của các xã, phường khu vực Đền Hùng và lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 âm lịch, kết hợp dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong”.

Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, phần hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch: Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội; hội trại văn hóa và trưng bày, quảng bá sản phẩm địa phương; Liên hoan văn nghệ quần chúng; Lễ hội văn hóa dân gian đường phố; hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy; biểu diễn các loại hình nghệ thuật dân gian như, hát Xoan, hát Ghẹo, múa rối nước, múa lân - sư - rồng.

Nhiều sự kiện quy mô lớn cũng được tổ chức trong dịp này như, Hội chợ Hùng Vương năm 2026, Hội sách Đất Tổ, sự kiện “Sắc màu Du lịch Đất Tổ - Phú Thọ 2026”, chương trình kích cầu du lịch, tour đêm “Đền Hùng linh thiêng nguồn cội”, Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương, Giải bơi chải trên hồ Công viên Văn Lang, Giải Marathon “Về nguồn” cùng hoạt động bắn pháo hoa tầm cao.