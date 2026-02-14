Bảo tàng mở cửa xuyên Tết, đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ công chúng

(Ngày Nay) - Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều bảo tàng tại TP Hồ Chí Minh duy trì hoạt động phục vụ khách tham quan, góp phần mở rộng không gian trải nghiệm văn hóa cho người dân và du khách trong những ngày đầu năm mới. Đáng chú ý, một số bảo tàng đã triển khai các giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm công chúng.

Theo đó, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh cho biết vẫn mở cửa xuyên Tết theo khung giờ phục vụ hằng ngày, sẵn sàng đón khách tham quan trong dịp cao điểm du xuân.

Từ ngày 11/2/2026, bảo tàng chính thức đưa vào vận hành hệ thống bán vé trực tuyến, cho phép du khách chủ động lựa chọn thời gian tham quan và thanh toán trực tuyến trên website chính thức của bảo tàng. Sau khi hoàn tất giao dịch, du khách nhận mã QR qua email để quét tại cổng vào, không cần xếp hàng mua vé như trước.

Theo đại diện bảo tàng, việc triển khai vé điện tử giúp giảm tình trạng ùn ứ vào khung giờ cao điểm, đồng thời hỗ trợ du khách tiếp cận thông tin về trưng bày chuyên đề, sơ đồ tham quan và các quy định cần thiết trước chuyến tham quan. Hệ thống vé trực tuyến cũng góp phần chuẩn hóa quy trình phục vụ, nâng cao tính thuận tiện và an toàn trong hoạt động đón tiếp khách.

Năm 2025, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đón hơn 1,4 triệu lượt khách, trở thành một trong những điểm tham quan thu hút nhất tại TP Hồ Chí Minh. Bảo tàng từng được xếp hạng cao trong danh sách các điểm đến nổi bật và nằm trong top địa điểm du lịch hàng đầu Việt Nam theo bình chọn của Travellers’ Choice. Việc ứng dụng công nghệ số được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao trải nghiệm tham quan và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa của bảo tàng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Trong khi đó, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh tạm ngưng phục vụ khách tham quan ngày 16/2/2026 (29 tháng Chạp) để chuẩn bị công tác đón Tết và mở cửa trở lại từ ngày 17/2/2026 (mùng 1 Tết), với thời gian phục vụ từ 8 giờ đến 17 giờ hằng ngày.

Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh cũng tạm ngưng hoạt động ngày 16/2/2026 và mở cửa trở lại từ ngày 17/2/2026. Bảo tàng Lịch sử TP Hồ Chí Minh duy trì lịch hoạt động theo kế hoạch dịp Tết, phục vụ nhu cầu tham quan của công chúng.

Theo giới chuyên môn, việc các bảo tàng duy trì hoạt động và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số dịp Tết không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm văn hóa ngày càng tăng của công chúng, mà còn góp phần mở rộng không gian du lịch văn hóa đô thị, khẳng định vai trò của bảo tàng như thiết chế văn hóa quan trọng trong đời sống xã hội đương đại.