Chạm vào thinh không - Khi hoa xấu hổ khắc họa vẻ đẹp người phụ nữ

(Ngày Nay) - Chiều ngày 06/3 Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với 84SPACE, Dương Linh Đan đã khai mạc triển lãm tranh sơn mài “Chạm vào thinh không”, giới thiệu các tác phẩm của họa sĩ Dương Linh Đan tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Họa sĩ Dương Linh Đan tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành sơn mài tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Qua chất liệu sơn mài truyền thống với lối tư duy cá tính, nữ họa sĩ kể câu chuyện về người phụ nữ và thiên nhiên một cách nhạy cảm, dịu dàng nhưng cũng đầy kiên cường, mạnh mẽ.

“Thinh không” gợi một khoảng lặng của thế giới nội tâm, nơi chỉ còn sự hiện diện của màu sắc và những xúc cảm nghệ thuật. Trong không gian ấy, “chạm” trở thành nhịp cầu kết nối từ đôi tay người họa sĩ, đánh thức những lớp màu ẩn sâu, đồng thời chạm tới cảm xúc của người thưởng thức nghệ thuật.

Các tác phẩm trong triển lãm được nữ họa sĩ lấy cảm hứng từ hình tượng hoa xấu hổ (mimosa) mong manh, luôn thu mình trước những va chạm, nhưng đồng thời cũng mang trong mình sức sống mãnh liệt và bền bỉ.

Thông qua chất liệu sơn mài truyền thống, họa sĩ Dương Linh Đan dẫn dắt người xem bước vào một “bữa tiệc thị giác”, tạm gác lại những giới hạn của âm thanh để lắng nghe sự dịu dàng và mạnh mẽ hòa quyện trong từng cánh hoa Mimosa ẩn mình dưới lớp sơn màu.

Chia sẻ với Ngày Nay, họa sĩ Dương Linh Đan cho biết: “Thông qua triển lãm, tôi muốn truyền tải thông điệp rằng vẻ đẹp của người phụ nữ có lúc mong manh, mềm yếu, nhưng cũng có lúc rất mạnh mẽ, bền bỉ và tinh khôi như loài hoa Mimosa”.

Theo đó, các tác phẩm được thể hiện bằng ngôn ngữ tạo hình dựa trên nền tảng chất liệu sơn mài truyền thống. Nữ họa sĩ hy vọng khi đến tham quan triển lãm, công chúng sẽ cảm nhận tác phẩm theo cảm xúc tự nhiên của mỗi người; biết đâu trong một khoảnh khắc nào đó, họ sẽ tìm thấy sự đồng điệu với tác giả.

Tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nhấn mạnh: “Với những tác phẩm xuất hiện tại bảo tàng, chúng tôi hy vọng sẽ tạo nên một cuộc gặp gỡ thú vị giữa di sản và sáng tạo, giữa những câu chuyện của quá khứ và những cảm nhận nghệ thuật hiện đại. Triển lãm không chỉ thể hiện nội lực và khát vọng sáng tạo của tác giả, mà còn tạo nên sự gần gũi giữa những người yêu nghệ thuật trong một không gian để cùng lan tỏa những giá trị đẹp”.

Tại triển lãm, bạn Lê Ngọc Mai (Hà Nội) cho biết bản thân ấn tượng với cách nghệ sĩ xử lý chất liệu sơn mài, tạo nên những lớp màu có chiều sâu và giàu cảm xúc. Trong số các tác phẩm, bức “Vũ điệu dưới mưa” để lại dấu ấn đặc biệt bởi nhịp điệu mềm mại và cảm giác chuyển động sống động, gợi hình ảnh người phụ nữ hòa mình vào thiên nhiên trong những khoảnh khắc tự do và giàu cảm xúc.

Theo Ngọc Mai, hình ảnh người phụ nữ trong triển lãm không chỉ hiện lên qua chuyển động của nhân vật trong tranh mà còn được gợi mở thông qua hình tượng cây hoa xấu hổ, một loài cây mong manh nhưng ẩn chứa sức sống bền bỉ, tượng trưng cho sự nhạy cảm và nội lực của người phụ nữ.

Với cách thể hiện giàu ẩn dụ, triển lãm “Chạm vào thinh không” mang đến cho công chúng những trải nghiệm nghệ thuật sâu lắng về vẻ đẹp nội tâm của người phụ nữ. Đặc biệt, người trẻ có cơ hội tiếp cận và sống trong một không gian nghệ thuật tĩnh lặng để cảm nhận và suy ngẫm.

Triển lãm “Chạm vào thinh không” diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam từ ngày 6/3 đến hết ngày 16/3, tại số 36 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội.