Lemon Gallery Studio ra mắt: Không gian mới cho cộng đồng họa sĩ minh họa Việt Nam

(Ngày Nay) - Ngày 4/3/2026, tại 13 ngõ 58 Từ Hoa (Tây Hồ, Hà Nội), Lemon Gallery Studio chính thức khai trương bằng triển lãm nhóm đầu tiên mang tên “When life gives you lemon” (Khi cuộc đời cho bạn quả chanh). Sự kiện đánh dấu sự xuất hiện của một không gian độc lập dành riêng cho cộng đồng minh họa Việt Nam, nơi các họa sĩ trẻ có thể trưng bày tác phẩm, gặp gỡ công chúng và kết nối với nhau ngoài môi trường mạng xã hội.
Lemon Gallery Studio ra mắt: Không gian mới cho cộng đồng họa sĩ minh họa Việt Nam ảnh 1
Lemon Gallery Studio ra mắt: Không gian mới cho cộng đồng họa sĩ minh họa Việt Nam ảnh 2

Triển lãm mở màn quy tụ 11 nghệ sĩ hoạt động ở nhiều phong cách khác nhau, từ manga, cartoon, semireal đến minh họa cho thiếu nhi. Sự đa dạng này phản ánh bức tranh tương đối sinh động của thế hệ họa sĩ trẻ hiện nay - những người không bó buộc trong một trường phái cố định, mà linh hoạt giữa nhiều chất liệu thị giác và cách kể chuyện.

Lemon Gallery Studio ra mắt: Không gian mới cho cộng đồng họa sĩ minh họa Việt Nam ảnh 3

“When life gives you lemon” mượn hình ảnh “quả chanh” như một ẩn dụ về thử thách trong hành trình sáng tác. Với mỗi nghệ sĩ, “vị chua” của đời sống - từ áp lực nghề nghiệp, hoài nghi cá nhân đến những khủng hoảng hiện sinh - được chuyển hóa thành tác phẩm theo những cách khác nhau. Có người khai thác thế giới nội tâm đậm đặc và siêu thực, có người sử dụng màu sắc tươi sáng và nhân vật đáng yêu để kể câu chuyện của mình, cũng có người lựa chọn đi thẳng vào vùng tối cảm xúc để tìm kiếm sự cân bằng.

Chủ gallery - họa sĩ Nguyễn Minh Thư (Nate) - cũng là một trong những nghệ sĩ tham gia triển lãm. Từng rẽ hướng từ ngành Luật để theo đuổi hội họa, Nate cho biết việc tổ chức triển lãm đầu tiên không chỉ là bước đi nghề nghiệp mà còn là một cách khẳng định lựa chọn sống với nghệ thuật một cách nghiêm túc, thay vì “làm tạm” hay “vẽ cho vui”.

"Thử thách trong con đường vẽ artist nào cũng sẽ gặp phải. Nhưng mình luôn mong thử thách làm điều mình yêu sẽ sốc bạn khỏi sự mơ hồ, nỗi sợ bản thân không đủ tốt. Đời đã cho bạn quả chanh, hãy chộp lấy nó trước khi nó từ chua thành đắng, thành mốc và vắt cho mình một cốc nước chanh, uống cạn nó và vượt qua khi bạn còn có thể. Khi bạn vượt qua sự chua chát đến tỉnh táo đó. Ở đáy cốc là sự ngọt ngào của những hạt đường chưa tan", Thư chia sẻ.

Lemon Gallery Studio ra mắt: Không gian mới cho cộng đồng họa sĩ minh họa Việt Nam ảnh 4

Tranh: Nguyễn Minh Thư (Nate)

Triển lãm không hướng đến quy mô hoành tráng hay cấu trúc trưng bày hàn lâm. Phần lớn tác phẩm có kích thước vừa và nhỏ, phù hợp với không gian sống hiện đại. Lemon Gallery Studio muốn thử nghiệm một cách nhìn khác về tranh treo: minh họa và truyện tranh không chỉ tồn tại trên trang sách hay màn hình, mà hoàn toàn có thể trở thành tác phẩm trang trí trong đời sống thường nhật.

Song song với hoạt động trưng bày, Lemon định hướng trở thành điểm hẹn cho các buổi vẽ offline - một hình thức từng phổ biến trước đại dịch. Gallery mở cửa từ 9h đến 20h, công bố lịch triển lãm theo tháng. Những ngày không có sự kiện, khách có thể liên hệ trước để sử dụng không gian. Mô hình vận hành linh hoạt này cho thấy tham vọng xây dựng một cộng đồng thực hành sáng tạo, thay vì chỉ dừng ở vai trò trưng bày.

Lemon Gallery Studio ra mắt: Không gian mới cho cộng đồng họa sĩ minh họa Việt Nam ảnh 5

Nhân dịp khai trương, khách mua ấn phẩm của gallery với hóa đơn từ 100.000 đồng sẽ nhận được một pack trải nghiệm giấy Global Art 300gsm Hot Press - dòng giấy dày, bề mặt mịn, phù hợp cho inking và màu nước. Số quà tặng được phân bổ đều trong 5 ngày diễn ra triển lãm nhằm tránh tình trạng quá tải ngày đầu. Sản phẩm này không được bán thương mại.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều họa sĩ trẻ chọn con đường sáng tác độc lập, Lemon Gallery Studio có thể xem là một thử nghiệm đáng chú ý: tạo dựng một không gian nhỏ nhưng có định hướng rõ ràng, nơi minh họa và truyện tranh được nhìn nhận như một phần nghiêm túc của đời sống nghệ thuật đương đại. Triển lãm “When life gives you lemon” sẽ kéo dài đến hết ngày 8/3/2026 tại Lemon Gallery Studio, số 13 ngõ 58 Từ Hoa, phường Quảng An, Hà Nội.

Một số tranh minh họa của các nghệ sĩ tham gia triển lãm:

Lemon Gallery Studio ra mắt: Không gian mới cho cộng đồng họa sĩ minh họa Việt Nam ảnh 6

Tranh: Nachi
Lemon Gallery Studio ra mắt: Không gian mới cho cộng đồng họa sĩ minh họa Việt Nam ảnh 7

Tranh: Hoàngsa Trườngsa Làcủaviệtnam
Lemon Gallery Studio ra mắt: Không gian mới cho cộng đồng họa sĩ minh họa Việt Nam ảnh 8

Tranh: Tuyệt Đỉnh Sinh Vật
Lemon Gallery Studio ra mắt: Không gian mới cho cộng đồng họa sĩ minh họa Việt Nam ảnh 9

Tranh: Kayuga / Trần Đoàn Trúc Ngân
Lemon Gallery Studio ra mắt: Không gian mới cho cộng đồng họa sĩ minh họa Việt Nam ảnh 10

Tranh: The Soup Illustration
Quỳnh Hoa
Lemon Gallery Studio họa sĩ tranh minh họa

