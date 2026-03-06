“Tài”: màn chào sân điện ảnh tự hào từ Mai Tài Phến

(Ngày Nay) -Phim điện ảnh “Tài” do Mỹ Tâm làm nhà sản xuất, Mai Tài Phến biên kịch, đạo diễn và đóng vai chính khởi chiếu chính thức tại các rạp từ hôm nay 6/3, hy vọng tiếp nối thành công doanh thu từ đợt phim Việt chiếu Tết Bính Ngọ (cao nhất là “Thỏ ơi!” của đạo diễn Trấn Thành đã đạt trên 400 tỷ đồng tiền vé).

Chàng trai miền Tây có hiếu

Lấy bối cảnh miền Tây, thuộc thể loại tâm lý, hành động, tựa phim “Tài” cũng là tên nhân vật chính do Mai Tài Phến đóng vai. Chàng trai từng vướng vòng lao lý vì buôn lậu để kiếm tiền lo gia đình. Ra tù, Tài hoàn lương và làm việc ở một chợ cá. Anh là người con hiếu thảo, hết lần này đến lần khác mang tiền về cho người mẹ (NSƯT Hạnh Thúy đóng) trả nợ vay nóng, phung phí tiền vào sòng bài bạc. Đến khi bà Phúc bị giang hồ dọa vì không trả được một số nợ lớn, Tài buộc phải cứu mẹ bằng cách “ngựa quen đường cũ” gặp lại bà Kim (Hồng Ánh đóng) - một trùm giang hồ và đối đầu với nhóm xã hội đen nguy hiểm.

Cùng lúc, Tài tình cờ gặp Út Lanh (Mỹ Tâm đóng) – một cô gái chữa bệnh cơ xương khớp cho người dân địa phương, trong đó có mẹ của Tài. Nếu như Tài phải “vào sinh ra tử” chống chọi với băng nhóm xã hội đen để có tiền chuộc cho mẹ thì Út Lanh như một làn gió trong lành xuất hiện bên cuộc đời Tài, giúp cuộc sống bấp bênh, đơn độc, gian nan và từng “nhúng chàm” của anh như được an ủi, chữa lành.

Tài rõ ràng là một người không hoàn mỹ, bị dồn ép, triệt hạ, với diện mạo cùng đôi mắt chất chứa cả nỗi đau trong lòng lẫn sự trắc ẩn, nghĩa khí. Tài phong trần, bụi bặm, hoàn toàn khác với những mẫu “nam thần, tổng tài” hay gặp trong phim ngôn tình. Bóng ma quá khứ liên tục kéo anh ta trở lại với con đường phi pháp để xoay xở tiền bạc báo hiếu người mẹ vốn năm xưa từng chở che anh dưới đòn roi của người bố nát rượu. Nỗi khổ tâm trong gia đình và buộc phải giúp mẹ thoát khỏi vòng xoáy nợ nần phần nào khiến Tài một lần nữa trượt dài vào bóng tối.

Tác phẩm giải trí dễ chịu

Nhìn chung, kịch bản phim khá quen thuộc, không khó đoán, song được thể hiện khá tốt qua diễn xuất của cả dàn diễn viên thực lực. Ngoại hình và phong cách diễn xuất “Show, don’t tell” (thể hiện cảm xúc và hành động, đừng kể hay nói quá nhiều) của Mai Tài Phến rất hợp với nhân vật Tài mà chính anh đã tâm huyết xây dựng hình tượng trong quá trình dài viết kịch bản và chỉnh sửa. Rất nhiều pha hành động, đối kháng trực diện của Tài do Mai Tài Phến thực hiện mãn nhãn, kết hợp với bộ đôi diễn viên vai giang hồ phản diện Sỹ Toàn, Trần Kim Hải và hai “cây hài” Long Đẹp Trai, Vinh Râu làm hài lòng khán giả.

Điểm rất đáng nể của Mai Tài Phến trong vai trò đạo diễn lẫn đóng vai chính là anh rất “kềm chế” không thật sự “giành” hết mọi thời lượng về mình (dù có quyền làm điều đó), trái lại cả dàn diễn viên khá đều đất diễn và sự xuất hiện trên màn ảnh. Một số nhân vật có thể có thể cần phải “đào sâu” kỹ hơn về xuất thân lẫn chuyển biến tâm lý (như các vai của Hồng Ánh hoặc Mỹ Tâm), tuy nhiên ở đây rõ là đạo diễn Mai Tài Phến đã chọn cách thể hiện ưu tiên thời lượng kiểm soát gọn gàng (101 phút), nhịp phim dựng nhanh phù hợp tố chất hành động hơn.

Cuối phim có tới hai cú twist (tình tiết bất ngờ) làm “quà tặng” cho khán giả, đồng thời giúp kịch bản đầy đặn chương thức hơn. Nhưng bất ngờ lớn nhất là việc Mỹ Tâm - nhà sản xuất đầu tư phim và tham gia góp ý cho kịch bản phim - xuất hiện không nhiều trong phim, nhưng hễ mỗi lần cô xuất hiện hay có lời thoại thì đều thuộc loại “đắt giá”, thậm chí mang tính bước ngoặt chủ chốt trong diễn tiến câu chuyện.

Nhân vật Út Lanh của Mỹ Tâm trong “Tài” là vai diễn mà mọi diễn viên đều muốn đóng, bởi mỗi khoảnh khắc Mỹ Tâm xuất hiện trên màn ảnh rộng thì đều chiếm spotlight (nổi bật) với sự chỉn chu kỹ lưỡng từ ngoại hình đến thần thái, nét đẹp sáng ngời và tỏa ra năng lượng tin cậy, tích cực (đúng là là “vị cứu tinh” cho Tài).

Bộ phim chủ ý không tô vẽ chuyện tình Tài và Út Lanh thắm thiết sướt mướt. Trái lại họ rất tiết chế, tìm cách thấu hiểu và có tình cảm với nhau một cách không vồ vập hay chóng vánh. So với cặp đôi yêu nhau trong phim hài lãng mạn “Chị trợ lý của anh” của Mỹ Tâm (ra rạp năm 2019) thì lần này trong phim thứ hai Mai Tài Phến và Mỹ Tâm đóng chung, cả hai có “chemistry” (sự tương tác hòa hợp, ăn ý) một cách nhẹ nhàng, tiết chế song thiên về chiều sâu tâm hồn.

Thông điệp “sau cơn mưa trời lại sáng”

Mặc dù khán giả tinh ý vẫn dễ dàng nhận ra một vài tình tiết mang tính “set-up” sắp đặt hơi bài bản, lặp lại như muốn người xem phải hiểu rõ, nhưng tổng thể câu chuyện của “Tài” gần gũi dễ cảm, góc quay điện ảnh và dựng phim khá tốt khiến người xem có thể thưởng thức một tác phẩm giải trí dễ chịu, hấp dẫn mà hầu như không phải nhíu mày.

Trong một bộ phim chứa nhiều màn hành động đánh đấm, thương tích đổ máu để giải quyết các âm mưu, ân oán giang hồ, đề cập trực diện đến những việc làm ăn phi pháp như buôn lậu, cướp của, hại người hay thói nghiện cờ bạc, rượu chè…, hành trình của nhân vật chính được hiểu như sa ngã, bị trừng phạt rồi lại sa ngã và bị công lý trừng phạt lần nữa, thì may thay, “Tài” để lại thông điệp khiến người xem có thể suy gẫm và rút ra điều tích cực hơn cho mình.

Tài cũng như nhiều thanh niên khác có vết thương tuổi thơ (childhood trauma), hành trình trưởng thành của anh ta không hề hoàn hảo, từng sai lầm và lại bị đẩy vào thế phải chọn sai lầm. Cuộc sống quả không phải ai cũng dễ dàng và tự do lựa chọn đúng đắn. Dẫu vậy, thử thách càng khắc nghiệt, trả giá đủ đầy thì sự lầm lạc sẽ được hóa giải và con người sẽ bước ra khỏi cái bóng quá khứ của mình để hướng về tương lai tươi sáng hơn. Nhất là một khi Tài được sống trong tình huynh đệ, tình yêu chớm nở và sự hàn gắn giữa hai mẹ con sau bao biến cố.

Có thể nói Mai Tài Phến vừa biên kịch, vừa đạo diễn phim đầu tay lẫn kiêm vai nam chính với nhiều pha hành động đối kháng mạnh là một áp lực không nhỏ nhưng anh đã chứng minh mình có nội lực làm được trên cả mong đợi. Chưa kể lại có sự ủng hộ đáng giá từ một tên tuổi nhiều thế mạnh như Mỹ Tâm.

Mai Tài Phến sinh ra để trở thành một ngôi sao hành động chính diện. Anh cũng có khả năng diễn xuất tâm lý nội tâm sâu sắc ở trường đoạn ngồi một mình giữa cánh đồng trong phim “Tài”. Nhiều đỉnh cao khác đang chờ Mai Tài Phến chinh phục. Ví dụ một vai nam chính trong serie hành động “Lật Mặt” tập mới của Lý Hải, một vai Võ Tòng yêu nước ngang tàng nghĩa khí trong “Đất rừng phương Nam 2”…

Và tại sao không, nếu màn debut giá trị của Mai Tài Phến trong vai trò đạo diễn điện ảnh đạt thành công về mặt thương mại sẽ là lực đẩy lớn cho Mai Tài Phến tiếp tục thực hiện series dự án phim hành động thuận tay “Tài 2”, “Tài 3”… với các giá trị mới được khai phá, là điều mà khán giả hoàn toàn có thể trông đợi và kỳ vọng.