LHQ cảnh báo về nguy cơ hạt nhân toàn cầu

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 30/10, Liên hợp quốc (LHQ) bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước những nguy cơ hạt nhân hiện nay, đồng thời nhấn mạnh các vụ thử hạt nhân không được phép tái diễn.
LHQ cảnh báo về nguy cơ hạt nhân toàn cầu

Người phát ngôn LHQ Farhan Haq nêu rõ: “Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã nhiều lần khẳng định nguy cơ hạt nhân hiện nay hiện đã ở mức báo động cao và mọi hành động có thể dẫn đến tính toán sai lầm hoặc leo thang, với hậu quả thảm khốc cần phải được ngăn chặn. Chúng ta không bao giờ được quên di chứng khủng khiếp của hơn 2.000 vụ thử vũ khí hạt nhân trong 80 năm qua. Việc thử nghiệm hạt nhân không bao giờ được phép tiến hành trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho quân đội nối lại các vụ thử hạt nhân sau 33 năm tạm dừng. Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 30/10, Tổng thống Trump cho biết đã chỉ thị nối lại các vụ thử hạt nhân với lý do “các quốc gia khác đang tiến hành thử nghiệm” và Washington cũng nên hành động tương tự. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Nhà Trắng sẽ công bố các địa điểm thử nghiệm và nước Mỹ vẫn kiên định với mục tiêu phi hạt nhân hóa.|

Theo công ty phần mềm quốc phòng Govini, việc Mỹ đầu tư vào vũ khí và thử nghiệm hạt nhân có thể đem lại lợi ích cho các công ty như Honeywell International, BWX Technologies, Chugach Alaska Corp, Jacobs Solutions cũng như nhiều công ty khác chuyên về lĩnh vực xây dựng, vận hành, hỗ trợ các địa điểm thử nghiệm hạt nhân và các dịch vụ kỹ thuật liên quan.

Phản ứng trước thông tin trên, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho biết Nga chưa nhận được thông báo chính thức từ phía Mỹ về việc thay đổi lập trường và lưu ý lệnh cấm thử vũ khí hạt nhân vẫn đang có hiệu lực. Ông cũng nhắc lại tuyên bố trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng: “Nếu một nước nào đó từ bỏ lệnh hoãn thử hạt nhân, Nga sẽ hành động tương tự”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cũng bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ theo Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) và tuân thủ lệnh hoãn thử nghiệm hạt nhân.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng việc Mỹ nối lại các vụ thử hạt nhân là bước thụt lùi và có thể gây ra mối đe dọa cho hòa bình, an ninh quốc tế.

Thư ký Điều hành Tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) Robert Floyd tuyên bố mọi vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân nổ sẽ gây tổn hại cho các nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như cho hòa bình và an ninh quốc tế. Ông nhấn mạnh hệ thống giám sát của CTBTO luôn sẵn sàng phát hiện mọi vụ thử vũ khí hạt nhân nổ và cung cấp dữ liệu cho các quốc gia thành viên của CTBT. Ngoài ra, quan chức này cũng nêu rõ: “Thời điểm phức tạp và đầy thách thức này là cơ hội để các nhà lãnh đạo thế giới cùng nhau hành động trên cơ sở bình đẳng, hướng tới việc phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện và mục tiêu chung về một thế giới không còn các vụ thử vũ khí hạt nhân”.

PV
LHQ hạt nhân thảm hoạ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giữ vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển toàn khu vực
Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giữ vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển toàn khu vực
(Ngày Nay) - Sáng 31/10, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC). Đây là sự kiện truyền thông được Bộ Nội vụ tổ chức hằng năm nhằm cập nhật thông tin, góp phần nâng cao nhận thức về ASEAN nói chung và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN nói riêng.
Việt Nam và Algeria thúc đẩy, tăng cường hợp tác
Việt Nam và Algeria thúc đẩy, tăng cường hợp tác
(Ngày Nay) - Ngày 30/10, trong buổi tiếp Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản do Phó Tổng Biên tập, PGS-TS Nguyễn Ngọc Hà dẫn đầu, Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria (FLN), ông Abdelkrim Benmbarek đánh giá triển vọng thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước là rất lớn và bày tỏ hy vọng hai Đảng sẽ sớm ký kết chương trình hợp tác đã được dự thảo và chỉnh sửa.
Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, quyết tâm xây dựng văn hóa giao thông an toàn
Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, quyết tâm xây dựng văn hóa giao thông an toàn
(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp, những ngày tới, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh tiếp tục phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn để phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.
Pháp thử nghiệm các phương pháp điều trị béo phì tiên tiến
Pháp thử nghiệm các phương pháp điều trị béo phì tiên tiến
(Ngày Nay) - Thành phố Lyon, vốn được coi là trung tâm nghiên cứu y học hàng đầu của Pháp, đang trở thành điểm thử nghiệm và đánh giá các phương pháp điều trị béo phì thế hệ mới, từ thuốc Wegovy, Mounjaro đến phẫu thuật nội soi đường tiêu hóa, trong bối cảnh tỷ lệ béo phì toàn cầu tăng gấp đôi chỉ trong 3 thập kỷ qua.
Châu Âu cảnh báo “song dịch cúm” lan rộng trước mùa Đông
Châu Âu cảnh báo “song dịch cúm” lan rộng trước mùa Đông
(Ngày Nay) - Giới chức y tế châu Âu đang cảnh báo về nguy cơ gia tăng từ cả dịch cúm mùa và cúm gia cầm khi mùa Đông cận kề trong bối cảnh Anh đã bắt đầu ghi nhận mùa cúm sớm bất thường và nhiều nước cũng xác nhận thêm các ổ dịch cúm H5N1.
Ấn Độ tiên phong đưa AI vào trường học
Ấn Độ tiên phong đưa AI vào trường học
(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục Ấn Độ thông báo Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tư duy tính toán (CT) sẽ chính thức được giảng dạy trong các trường học từ lớp 3 trở lên, bắt đầu từ niên khóa 2026 – 2027. Đây được xem là một trong những sáng kiến tiên phong trên thế giới nhằm giúp học sinh sớm tiếp cận công nghệ tương lai.
LHQ cảnh báo về nguy cơ hạt nhân toàn cầu
LHQ cảnh báo về nguy cơ hạt nhân toàn cầu
(Ngày Nay) - Ngày 30/10, Liên hợp quốc (LHQ) bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước những nguy cơ hạt nhân hiện nay, đồng thời nhấn mạnh các vụ thử hạt nhân không được phép tái diễn.