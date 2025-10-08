Việt Nam chủ trì phiên tham vấn tại LHQ về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân

(Ngày Nay) - Ngày 7/10, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, trên cương vị Chủ tịch được chỉ định của Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, đã chủ trì phiên họp không chính thức đầu tiên với các quốc gia thành viên của Hiệp ước, nhằm trao đổi sơ bộ về định hướng, ưu tiên và tiến trình tham vấn chuẩn bị cho Hội nghị kiểm điểm NPT dự kiến diễn ra vào tháng 4/2026.

Phiên họp có sự tham dự và phát biểu của đông đảo đại diện các quốc gia thành viên NPT, các nhóm khu vực và tổ chức quốc tế liên quan. Nhiều đại biểu đánh giá cao việc Việt Nam được lựa chọn để đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm NPT trong bối cảnh môi trường an ninh và địa chính trị quốc tế ngày càng phức tạp, khẳng định sự tin tưởng vào uy tín và năng lực của Việt Nam trong thúc đẩy đối thoại, điều phối thương lượng và thúc đẩy đồng thuận.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh việc đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm NPT là một trọng trách, thể hiện sự coi trọng và tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam trong các tiến trình đa phương về giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đại sứ cho rằng bối cảnh quốc tế khó khăn hiện nay đặt ra nhiều thách thức, song cũng mở ra những cơ hội để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hết sức quan trọng này. Trưởng Phái đoàn Việt Nam kêu gọi các quốc gia phát huy tinh thần xây dựng, hợp tác, thỏa hiệp và sáng tạo, hướng tới một kỳ kiểm điểm thành công và thực chất. Khẳng định nguyên tắc làm việc cân bằng, minh bạch, bảo đảm lắng nghe và tôn trọng ý kiến của các quốc gia thành viên, Đại sứ Đỗ Hùng Việt kỳ vọng các quốc gia sẽ hợp tác để củng cố các thể chế giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao nhất, góp phần giảm thiểu và tiến tới loại bỏ hoàn toàn loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này.

Tại phiên họp, đại diện các nước đã chia sẻ quan điểm về các ưu tiên cho kỳ kiểm điểm tới, đặc biệt trong trụ cột giải trừ vũ khí hạt nhân, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tham vấn chặt chẽ với Chủ tịch - Đại sứ Đỗ Hùng Việt trong thời gian tới để hướng tới một kết quả tích cực tại hội nghị. Một số nước nhấn mạnh cần tập trung thảo luận các biện pháp thực tế nhằm nâng cao hiệu quả thảo luận tại hội nghị, tăng cường sự minh bạch và tinh thần trách nhiệm trong triển khai các nghĩa vụ về giải trừ quân bị hạt nhân, đồng thời khuyến khích đối thoại thực chất giữa các bên, nhất là các nước sở hữu vũ khí hạt nhân, nhằm thực hiện hiệu quả Hiệp ước.

Hiệp ước NPT, được thông qua năm 1968 và có hiệu lực từ năm 1970, là nền tảng của hệ thống toàn cầu về giải trừ, không phổ biến và sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân. Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước NPT được tổ chức 5 năm một lần, nhằm đánh giá việc thực hiện Hiệp ước và thảo luận các bước triển khai Hiệp ước trong thời gian tới. Hội nghị lần thứ 11 dự kiến diễn ra tại New York vào năm 2026, với nhiệm vụ quan trọng là khôi phục đồng thuận và củng cố chế độ NPT trong bối cảnh an ninh quốc tế có nhiều biến động khó lường.