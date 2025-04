LHQ nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan

Trong các cuộc trao đổi, người đứng đầu LHQ đã bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về tình trạng căng thẳng leo thang giữa hai quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân này. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh mọi đối đầu có thể dẫn đến những hậu quả bi thảm khó lường. Bên cạnh đó, Tổng Thư ký Guterres cũng chủ động đề xuất sử dụng "cơ chế hòa giải" của LHQ nhằm hỗ trợ các nỗ lực giảm nhiệt căng thẳng giữa hai bên.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan gia tăng sau vụ tấn công đẫm máu tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng hôm 22/4. Sau vụ tấn công, Ấn Độ đã đình chỉ Hiệp ước Nước sông Ấn năm 1960 – một hiệp định quan trọng điều chỉnh việc chia sẻ nguồn nước giữa hai nước – trong khi Pakistan đóng cửa không phận đối với các chuyến bay của Ấn Độ. Các cuộc đấu súng nhỏ lẻ cũng đã xảy ra dọc Đường Ranh giới kiểm soát (LoC) trong những ngày qua.

Theo nguồn tin quân đội Pakistan, ngày 29/4, lực lượng này đã bắn rơi hai máy bay không người lái của Ấn Độ chỉ trong vòng 12 giờ do vi phạm không phận tại khu vực dọc LoC ở Kashmir do Pakistan kiểm soát. Hiện New Delhi chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.

Trong khi đó, tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ sớm điện đàm với các nhà lãnh đạo ngoại giao của cả Ấn Độ và Pakistan để hối thúc hai bên không làm leo thang căng thẳng.