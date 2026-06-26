Chi bộ Khối Văn phòng Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam có tác phẩm đạt giải A Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Ngày Nay) - Ngày 26/6, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ngọc Hà đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ Sáu, năm 2026, trên địa bàn phường.

Tham Dự hội nghị có Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND phường; lãnh đạo các ban tham mưu, xây dựng Đảng; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường; đại diện các đơn vị, doanh nghiệp, trường học, cơ sở y tế đứng chân trên địa bàn; thành viên, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy phường; Bí thư các chi bộ; các tập thể, cá nhân được khen thưởng, tác giả có tác phẩm được công nhận cấp phường cùng đại diện các cơ quan báo chí.

Ngay sau khi Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ngọc Hà đã xây dựng kế hoạch triển khai, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; đồng thời phát động cuộc thi sâu rộng tới các chi bộ, cơ quan, đơn vị, trường học và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như báo chí, truyền hình, trang thông tin điện tử, fanpage, các nhóm Zalo, Facebook của tổ dân phố và các chi bộ, góp phần lan tỏa ý nghĩa của cuộc thi, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Sau hơn hai tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút 1.651 tác phẩm tham gia ở nhiều loại hình khác nhau, gồm 965 tác phẩm báo chí, 682 tác phẩm tạp chí, 2 video clip và 2 tác phẩm phát thanh. Qua các vòng sơ khảo, Ban Giám khảo lựa chọn 180 tác phẩm để chấm chính thức, trong đó có 101 tác phẩm thuộc khối địa bàn dân cư, 42 tác phẩm thuộc khối trường học và 37 tác phẩm thuộc khối hành chính, doanh nghiệp, hiệp hội.

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, bám sát những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra trong giai đoạn hiện nay như bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, chuyển đổi số, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, phát huy vai trò của thế hệ trẻ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Qua hai vòng chấm giải nghiêm túc, Ban Giám khảo đã lựa chọn 10 tác phẩm đạt giải A, 20 tác phẩm đạt giải B cấp phường và đề xuất 10 tác phẩm xuất sắc tham dự Cuộc thi cấp thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà nhấn mạnh, cuộc thi đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi sự tham gia của toàn hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên.

Bí thư Đảng ủy phường đề nghị đề nghị Ban Chỉ đạo 35 phường, ban Xây dựng Đảng, các chi bộ, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng từ cơ sở; phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng trên địa bàn phường, tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu, năm 2026.

Đáng chú ý, ông Phạm Hữu Quang, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Ngày Nay, đảng viên Chi bộ Khối Văn phòng Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, đã đạt giải A của cuộc thi với tác phẩm "Đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh chuyển đổi số".

Đây cũng là dịp Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam góp phần khẳng định sự hưởng ứng tích cực đối với hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng này.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy phường tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và khát vọng phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Ngọc Hà sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị; xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc ngay từ cơ sở; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong Nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Ngọc Hà lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xây dựng phường Ngọc Hà ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển, xứng đáng là phường trung tâm, phường trọng điểm của Thủ đô.

Xem tác phẩm: "Đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh chuyển đổi số"