Liên minh châu Âu lạc quan kế hoạch kết nạp thêm thành viên

(Ngày Nay) - Phát biểu trước báo giới tại Brussels, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas nhấn mạnh mở rộng EU là lợi ích tốt nhất của khối.

Ngày 4/11, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết Liên minh châu Âu (EU) có thể chào đón các thành viên mới sớm nhất là vào năm 2030. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban châu Âu đánh giá cao tiến trình cải cách của 4 quốc gia đang nỗ lực gia nhập khối gồm Montenegro, Albania, Ukraine và Moldova.

Việc các quốc gia mới gia nhập EU vào năm 2030 là một mục tiêu thực tế và đây vẫn là một quy trình công bằng, khó khăn, phải dựa trên năng lực thực sự.

Đánh giá về Ukraine, bà Kos nhận định nước này đã thể hiện nỗ lực để có thể được xem xét kết nạp vào EU khi tiến hành các cải cách quan trọng. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh điều cần thiết là phải duy trì đã cải cách đó và ngăn chặn nguy cơ thụt lùi, đặc biệt là chống tham nhũng.

Trước đó, Ủy viên phụ trách vấn đề mở rộng EU Marta Kos cho biết Montenegro - quốc gia Balkan với khoảng 600.000 người dân - là ứng cử viên đạt nhiều bước tiến nhất trên con đường trở thành thành viên của liên minh này.

Bà Kos cũng đánh giá cao Albania đã đạt được "tiến bộ chưa từng có", đồng thời nhận định Moldova, quốc gia giáp ranh Ukraine, đạt tiến triển "nhanh chóng" bất chấp nhiều áp lực.