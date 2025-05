Lộ diện thủ lĩnh của 2 liên quân, Em Xinh Bích Phương - Tiên Tiên bật mí thời gian sáng tác tại Em Xinh “Say Hi”

Trailer đầu tiên của chương trình Em Xinh “Say Hi” đã hé lộ tạo hình cuốn hút của 30 Em Xinh. 30 Em Xinh diện trang phục theo hướng Y3K, mỗi nghệ sĩ mặc các kiểu dáng khác nhau, nhưng vẫn tạo nên tổng thể hài hòa.

Đội hình thành viên của 2 liên quân được MC Trấn Thành công bố. Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Bích Phương, Liên quân 1 gồm các nghệ sĩ: Bảo Anh, Miu Lê, Orange, Phương Ly, LyLy, Quỳnh Anh Shyn, Ngô Lan Hương, Vũ Thảo My, Liu Grace, Mỹ Mỹ, Hoàng Duyên, Chi Xê, Saabirose, Lamoon. Với phương châm "từ từ, không phải vội, ăn chơi trước, học tập sau", Liên quân 1 mang đến một tinh thần thoải mái nhưng không kém phần quyết tâm.

Liên quân 2 với đội trưởng Tiên Tiên cùng các Em Xinh Phương Mỹ Chi, Châu Bùi, 52Hz, Lâm Bảo Ngọc, Han Sara, Pháo Northside, Juky San, Ánh Sáng AZA, Muộii, MAIQUINN, LyHan, Yeolan, Đào Tử A1J, DANMY với slogan mạnh mẽ: “Trụng là chín, thắng là chính, top 1 trending”.

Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, không khí trường quay trở nên sôi động và tràn ngập tiếng cười nhờ sự “nghịch” đầy duyên dáng của các Em Xinh – những thí sinh không chỉ tài năng mà còn sở hữu “chemistry” bùng nổ, khiến khán giả không thể rời mắt. Sự tự tin, hóm hỉnh và tinh thần chiến đấu hết mình của các cô gái đã tạo nên một sức hút đặc biệt, biến mỗi phần thi thành một màn trình diễn đầy màu sắc và cảm xúc.

Trong phần chia sẻ trước khi trình diễn, Em Xinh Bích Phương đã khiến cả trường quay bật cười với phong thái tự tin và lối nói chuyện duyên dáng. “Nhóm em có 8 nhạc sĩ, nên em rất tự tin. Em bảo chỉ cần nửa tiếng là viết được bài, nên không cần gì phải vội,” cô nàng chia sẻ khiến khán giả không khỏi phấn khích. Không dừng lại ở đó, giọng ca "Nâng chén tiêu sầu" còn mạnh mẽ nhấn mạnh mục tiêu của liên quân mình: “Chúng em cố gắng để nổi bật và rực rỡ như vậy vì chúng em khao khát chiến thắng trong phần đấu liên quân này.” Lời tuyên bố đầy khí thế của Bích Phương không chỉ thể hiện tinh thần quyết tâm mà còn khơi dậy sự mong chờ từ khán giả về màn trình diễn sắp tới.

Không chịu thua kém, Em Xinh Tiên Tiên cũng góp phần làm nóng bầu không khí với sự “bá đạo” của mình. Khi được hỏi về thời gian hoàn thành bài hát sau khi nhận đề bài từ chương trình, cô nàng tự tin bật mí: “Không phải 30 phút, mà chỉ 15 phút trong đêm là team xong bài, làm lại cả theme song!” Câu trả lời đầy bất ngờ của Tiên Tiên khiến cả trường quay ồ lên, không chỉ vì tốc độ sáng tác thần tốc mà còn bởi sự hóm hỉnh, tự nhiên trong cách cô giao lưu. Sự “chặt chém” nhẹ nhàng giữa các thí sinh, kết hợp với tinh thần đồng đội ăn ý, đã tạo nên một “phản ứng hóa học” độc đáo, khiến khán giả liên tục bị cuốn vào từng khoảnh khắc.

Sự kết hợp giữa tài năng, cá tính và tinh thần vui tươi của các Em Xinh không chỉ làm bùng nổ sân khấu mà còn mang đến một luồng gió mới cho chương trình. Chính những khoảnh khắc “nghịch” đầy hài hước này đã tạo nên sức hút khó cưỡng, không chỉ bởi chất lượng chuyên môn mà còn bởi sự gần gũi, vui vẻ và tràn đầy năng lượng tích cực.

Chương trình Em Xinh "Say Hi" sẽ chính thức phát sóng lúc 20h thứ Bảy hàng tuần từ ngày 31/05/2025. Đặc biệt, tập 1 sẽ được công chiếu sớm hơn dự kiến, phát sóng vào lúc 19h30 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.

Hình tượng Em Xinh trong chương trình Em Xinh"Say Hi" không chỉ đơn thuần là nữ idol có ngoại hình đẹp và tài năng. Em Xinh còn cần sở hữu Real Aura: Khí chất tỏa sáng không bị giới hạn trong một hình ảnh duy nhất. Luôn biến hóa, chuyển động, đây như dải cực quang không ngừng đổi màu nhưng vẫn giữ vẻ đẹp nguyên bản, thu hút.

Trong chương trình Em Xinh "Say Hi", mỗi Em Xinh sẽ bước vào một hành trình mới - nơi họ được cùng sáng tạo âm nhạc, luyện tập, thử thách bản thân và không ngừng bứt phá khỏi những giới hạn quen thuộc, chạm tới phiên bản Real Aura của chính mình. Các nữ nghệ sĩ, với xuất phát điểm là những cá tính nghệ thuật khác nhau, sẽ được khai phá sâu hơn về chất liệu âm nhạc mới, phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng, phong cách trình diễn và thần thái nữ idol thế hệ mới. Real Aura không phải thứ có sẵn, mà sẽ được tìm thấy trên hành trình dám thử thách. Họ sẽ trở thành những nữ idol mang dấu ấn riêng, đại diện cho thế hệ tài năng mới, kiến tạo một kỷ nguyên văn minh cho nền âm nhạc Việt. Bên cạnh đó, chương trình Em Xinh "Say Hi" còn khơi dậy niềm tự hào về nhạc Việt, tạo một cộng đồng fan văn minh, nhiệt tình, yêu âm nhạc, tiếp nối những giá trị mà Anh Trai "Say Hi" và các sản phẩm khác của DatVietVAC, đóng góp cho nền công nghiệp văn hóa nước nhà.