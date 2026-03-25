Lộ trình khám phá Singapore “chuẩn dân bản địa” chỉ với tuyến MRT Circle Line

(Ngày Nay) - Không cần lịch trình dày đặc hay phương tiện di chuyển phức tạp, chỉ với tuyến tàu điện vòng tròn quen thuộc (Circle Line MRT), du khách có thể tự mình trải nghiệm nhịp sống thường nhật của người dân bản địa, đồng thời ghé thăm những điểm đến tiêu biểu của Singapore.

ArtScience Museum - Biểu tượng sáng tạo giữa vịnh Marina Bay

Dừng chân tại khu vực Marina Bay, ArtScience Museum - công trình nổi bật với không gian kiến trúc hiện đại và tầm nhìn rộng mở ra vịnh. Tòa nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư danh tiếng Moshe Safdie, lấy cảm hứng từ hình ảnh bông sen đang nở – biểu tượng của sự sáng tạo và khai mở tri thức. Mười “cánh hoa” vươn ra từ khối trung tâm, mỗi cánh là một không gian trưng bày riêng, nơi ánh sáng tự nhiên từ các giếng trời chiếu xuống những bức tường cong bên trong, tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng khi bạn phóng tầm mắt ngắm trọn vịnh Marina Bay.

Không chỉ gây ấn tượng về kiến trúc, ArtScience Museum còn nổi tiếng với các triển lãm với nhiều chủ đề khác nhau, được làm mới liên tục qua mỗi tháng. Hiện tại, bên cạnh triển lãm thường nhật, bảo tàng đang giới thiệu thêm triển lãm “Insects: Microsculptures Magnified” - nơi vẻ đẹp ẩn giấu của thế giới côn trùng được phóng đại thành những tác phẩm nghệ thuật đầy ấn tượng, và triển lãm tương tác “NOX: Confessions of a Machine” của nghệ sĩ Lawrence Lek - đưa du khách bước vào một thế giới tương lai nơi con người và máy móc cùng tồn tại.

Chính sự phong phú này khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân mang nhiều nhiều cảm hứng khi du khách đi chuyến tàu khám phá Singapore.

Helix Bridge – Góc ngắm toàn cảnh Singapore đậm chất thơ

Chỉ cách ArtScience Museum vài phút đi bộ, Helix Bridge sẽ là điểm đến tiếp theo - một trong những cây cầu dành cho người đi bộ nổi tiếng và nên thơ nhất tại Singapore. Bắt ngang vịnh Marina Bay, cây cầu mở ra khung cảnh thành phố rộng lớn với những tòa nhà cao tầng hiện đại, phản chiếu lấp lánh trên con kênh Marina. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng dịu trải dài trên vịnh, tạo nên khung cảnh gây ấn tượng mạnh, biến điểm đến trở thành chốn thư giãn, ngắm cảnh quen thuộc của nhiều người dân Singapore sau một ngày làm việc.

Điểm đặc biệt của cây cầu nằm ở thiết kế xoắn kép lấy cảm hứng từ hình dáng cấu trúc DNA. Những khung thép uốn lượn tạo nên một hình dáng vừa mềm mại vừa hiện đại, như một tác phẩm nghệ thuật giữa không gian mở. Ghé cây cầu sau hoàng hôn, du khách sẽ được ngắm nhìn hệ thống đèn LED trang bị dọc theo cấu trúc xoắn thắp sáng cả một vùng, kiến tạo một khung cảnh lung linh, rất đặc trưng của Singapore hoa lệ.

CHJMES - Dấu ấn lịch sử sống động giữa lòng Singapore

Tiếp tục hành trình cùng tuyến tàu điện vòng tròn (Circle Line) và nán lại khi tới trạm Bras Basah, CHIJMES là một điểm dừng chân đặc biệt dành cho những ai muốn khám phá Singapore qua lăng kính lịch sử. Trong suốt hơn một thế kỷ, nơi đây không chỉ là tu viện và trường học dành cho nữ sinh, mà còn là mái nhà của một trại trẻ mồ côi phục vụ cộng đồng.

Công trình nổi bật nhất của khu phức hợp là nhà cầu nguyện Gothic Revival, được xây dựng vào đầu thế kỷ 20 và ngày nay được biết đến với tên CHIJMES Hall. Trải qua thăng trầm của lịch sử, những mái vòm cao vút, cửa sổ kính màu tinh xảo do nghệ nhân Bỉ Jules Dobbelaere thực hiện và các chi tiết kiến trúc Anglo-French vẫn duy trì cho không gian này một vẻ đẹp vừa trang nghiêm vừa nhẹ nhàng. Hiện nay, CHIJMES quy tụ hơn 20 nhà hàng và quán cà phê với nhiều phong cách ẩm thực khác nhau, từ món Á truyền thống đến các nhà hàng fine dining hiện đại, đa dạng cho du khách lựa chọn.

Singapore Botanic Gardens - Khoảng xanh bình yên giữa lòng thành phố

Rời khỏi những con phố nhộn nhịp, hành trình cùng tuyến tàu điện vòng tròn (Circle Line) tiếp tục đưa du khách đến với Singapore Botanic Gardens - một “ốc đảo xanh” nổi tiếng của thành phố. Được thành lập từ năm 1859 và trải rộng trên hơn 82 hecta, khu vườn này không chỉ là công viên công cộng mà còn là vườn bách thảo nhiệt đới đầu tiên và duy nhất trên thế giới được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới (năm 2015). Suốt hơn một thế kỷ, nơi đây đã trở thành biểu tượng cho nỗ lực gìn giữ thiên nhiên và đa dạng sinh học của Singapore.

Bước tới “ốc đảo xanh” này, chắc chắn du khách phải ghé thăm National Orchid Garden, nơi trưng bày hơn 1.000 loài lan và 2.000 giống lai, tạo nên một “bảng màu” rực rỡ giữa không gian nhiệt đới. Những khu vườn được thiết kế theo chủ đề như Ginger Garden với hàng trăm loài gừng thơm ngát, hay Evolution Garden kể câu chuyện tiến hóa của thực vật qua hàng triệu năm cũng mang lại trải nghiệm khám phá độc đáo và đặc sắc.

Henderson Waves – Kiến trúc độc đáo giữa thiên nhiên

Tiếp tục hành trình khám phá Singapore theo tuyến tàu điện vòng tròn (Circle Line), xuống tại trạm HarbourFront, du khách có thể tìm đến Henderson Waves, cây cầu đi bộ cao nhất thành phố và cũng là một trong những công trình kiến trúc độc đáo nhất nằm giữa thiên nhiên.

Điểm khiến Henderson Waves trở nên đặc biệt nằm ở thiết kế uốn lượn như những con sóng gỗ khổng lồ vắt ngang rừng cây. Những khung gỗ cong mềm mại vừa tạo nên hình dáng ấn tượng, vừa mở ra nhiều khoảng ghế nghỉ để du khách dừng lại, hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn tán rừng phía dưới.

Không chỉ đơn thuần là một tuyến giao thông công cộng, tuyến tàu điện vòng tròn (Circle Line) mở ra một cách tiếp cận mới mẻ trong việc khám phá Singapore. Việc tự do di chuyển giữa các điểm đến, không bị bó buộc bởi lịch trình, cho phép du khách trải nghiệm thành phố theo nhịp điệu riêng - chậm rãi hơn, đời thường hơn và gần gũi hơn với đời sống bản địa. Chính những khoảnh khắc giản dị ấy góp phần tạo nên một hành trình đáng nhớ, khác biệt so với những tour du lịch truyền thống.