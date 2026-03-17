Singapore trở thành tâm điểm giải trí châu Á với loạt sự kiện âm nhạc và văn hóa đại chúng

(Ngày Nay) - Từ các đêm nhạc K-pop sôi động đến lễ hội sáng tạo và những trải nghiệm nhập vai mới, Singapore tiếp tục làm mới bản đồ du lịch với loạt hoạt động nổi bật trong tháng 3 và 4/2026. Chuỗi sự kiện đa dạng này không chỉ mang đến nhiều lựa chọn cho du khách, mà còn góp phần củng cố vị thế của Đảo quốc Sư tử như một tâm điểm giải trí và văn hóa đại chúng của khu vực.

Theo bản tin Singapore: In the Spotlight số tháng 3/2026 của Tổng cục Du lịch Singapore (STB), Đảo quốc đang bước vào một trong những giai đoạn sôi động nhất trong năm với chuỗi hoạt động trải dài trên nhiều lĩnh vực. Không chỉ ở âm nhạc, văn hóa đại chúng, Singapore còn định hướng phát triển du lịch qua các trải nghiệm tương tác và du lịch nghỉ dưỡng.

Sân khấu giải trí bùng nổ dịp đầu năm

Lịch trình giải trí tháng 3 tại Singapore được hâm nóng với sự trở lại của ban nhạc pop-rock Hàn Quốc CNBLUE trong khuôn khổ CNBLUE LIVE WORLD TOUR 2026 “3LOGY IN SINGAPORE”. Đêm nhạc diễn ra tại The Star Theatre vào ngày 20/3, đánh dấu lần thứ năm biểu diễn tại Singapore sau 16 năm hoạt động của nhóm nhạc. Với phong cách trình diễn cùng khả năng chơi nhạc cụ ấn tượng, CNBLUE tiếp tục là một trong những đại diện tiêu biểu của dòng K-pop rock trên sân khấu quốc tế.

Khán giả có thể kỳ vọng một đêm nhạc kết hợp giữa các sáng tác mới trong album 3LOGY và những bản hit quen thuộc như “I’m a Loner”, “Love” hay “Can’t Stop”. Sự kiện tiếp tục bổ sung vào chuỗi hoạt động biểu diễn quốc tế diễn ra tại Singapore trong tháng 3, thu hút sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ K-pop trong khu vực.

Trải nghiệm nhập vai và khám phá đa giác quan mở rộng lựa chọn du lịch

Trong tháng 3, không gian trải nghiệm The Friends™ Experience: The One in Singapore mang đến cơ hội cho người hâm mộ sống lại những khoảnh khắc đáng nhớ của series sitcom kinh điển “Friends”. Tại Fever Exhibition Hall, các bối cảnh biểu tượng như căn hộ của Monica hay quán cà phê Central Perk được tái hiện chi tiết, tạo nên một không gian giàu tính hoài niệm. Bên cạnh hoạt động tham quan và chụp ảnh, du khách còn có thể tương tác trực tiếp với các không gian trưng bày, qua đó tiếp cận gần hơn với một biểu tượng văn hóa đại chúng quen thuộc.

Cùng thời điểm, Exploria tại Mandai Wildlife Reserve chính thức mở cửa từ ngày 3/3/2026, bổ sung thêm một lựa chọn mới cho du lịch trải nghiệm tại Singapore. Với quy mô khoảng 10.000 mét vuông, không gian được xây dựng như một hành trình khám phá xuyên qua nhiều hệ sinh thái và kỷ nguyên khác nhau, kết hợp công nghệ và hình thức kể chuyện tương tác. Trong suốt tuyến tham quan, du khách có thể tiếp cận nhiều môi trường đa dạng, từ thế giới tiền sử, hệ sinh thái vi mô đến các điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, góp phần làm phong phú thêm danh mục điểm đến trong năm 2026.

Đồng thời trong tháng 4, ARTBOX Singapore sẽ trở lại với phiên bản mới mang tên ARTBOX CAMP 2026, diễn ra tại Singapore EXPO Hall 3 trong hai dịp cuối tuần (3-5 và 10-12/4). Sự kiện quy tụ hơn 250 thương hiệu và nhà sáng tạo, tạo nên không gian giao thoa giữa nghệ thuật, thiết kế, ẩm thực và văn hóa đương đại. Bên cạnh các khu trưng bày và sắp đặt, ARTBOX còn tổ chức nhiều hoạt động trình diễn trực tiếp và trải nghiệm tương tác, mang đến không khí sôi động cho người tham dự.

Du lịch nghỉ dưỡng trên biển mở rộng, không gian nghệ thuật tạm thời nâng cấp

Singapore ghi nhận bước phát triển mới trong lĩnh vực du lịch tàu biển với việc Disney Cruise Line chính thức ra mắt tàu Disney Adventure vào ngày 4/3/2026. Là con tàu đầu tiên của hãng lấy Singapore làm cảng nhà tại Đông Nam Á, Disney Adventure dự kiến khai thác các hải trình 3-4 đêm từ ngày 10/3, góp phần mở rộng thêm lựa chọn du lịch nghỉ dưỡng trên biển cho du khách.

Cùng với đó, National Gallery Singapore thông báo tạm đóng cửa Khu Triển lãm Đông Nam Á từ ngày 1/4/2026 để tiến hành nâng cấp quy mô lớn, dự kiến mở cửa trở lại vào tháng 11/2027. Trong thời gian này, một số không gian vẫn duy trì hoạt động, đồng thời bảo tàng cũng lên kế hoạch giới thiệu khu trưng bày tạm thời nhằm phục vụ khách tham quan.

Theo số liệu mới đây, tính đến ngày 26/2, tổng lượng khách quốc tế (IVA) ghé thăm Singapore đã đạt 3 triệu, trong đó thị trường Việt Nam đóng góp khoảng 49.960 lượt khách. Dù chưa bước vào cao điểm du lịch, con số này phần nào cho thấy sức hút ổn định của Singapore đối với du khách trong khu vực, đặc biệt từ các thị trường lân cận.

Trong bối cảnh hàng loạt sự kiện giải trí, loại hình du lịch mới và các trải nghiệm đa dạng liên tục được giới thiệu, lượng khách quốc tế được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong các tháng tới. Đây cũng là cơ sở để Singapore duy trì lợi thế cạnh tranh như một điểm đến lý tưởng cho các hoạt động nghỉ dưỡng, giải trí và khám phá văn hóa.