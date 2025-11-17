Lũ trên sông Hương, sông Bồ dâng cao, hàng nghìn ngôi nhà ở Huế bị ngập lụt

(Ngày Nay) - Trên địa bàn phường Hóa Châu, thành phố Huế có nhiều tuyến đường bị ngập sâu đến rất sâu như: Tỉnh lộ 4 từ km3-km9 ngập từ 40-110cm; Quốc lộ 49B từ km43-km46 ngập từ 10-50cm...

Ngày 17/11, vùng thấp trũng hạ lưu sông Hương, sông Bồ, thành phố Huế có hàng nghìn hộ dân bị ngập lụt do lũ trên hai sông này dâng cao, lần lượt trên báo động 2 và trên báo động 3.

Cụ thể, trên địa bàn phường Hóa Châu có nhiều tuyến đường bị ngập sâu đến rất sâu như: Tỉnh lộ 4 từ km3-km9 ngập từ 40-110cm; Quốc lộ 49B từ km43-km46 ngập từ 10-50cm; Tỉnh lộ 8 đoạn từ Tổ dân phố Thanh Phước đến tổ dân phố Thuận Hòa ngập từ 20-30cm.

Ngoài ra trên địa bàn phường này, các tuyến đường liên tổ dân phố, liên xóm ngập sâu từ 50-70m chiếm 30%; ngập từ 0,2-0,5m chiếm 40%. Theo thống kê bước đầu, phường Hóa Châu có 779 hộ bị ngập lụt.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hóa Châu cho biết trước tình hình ngập lụt trên diện rộng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”; không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu và trực cứu hộ, cứu nạn.

Tại xã Quảng Điền, trong sáng 17/11, nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc đo được là 4,96m, trên báo động 3 là 0,46m, khiến các thôn ở khu vực gần sông Bồ ngập sâu trên diện rộng, một số tuyến đường bị chia cắt, phương tiện giao thông di chuyển khó khăn. Trên địa bàn xã hiện nay có hơn 2.200 nhà dân bị ngập lụt từ 0,1-0,7m; có 13/17 điểm trường đã ngập lụt ở sân trường và phòng học.

Ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Điền cho hay trước tình hình ngập lụt, xã Quảng Điền đã di dời 13 hộ với 32 khẩu; đồng thời chỉ đạo các thôn, nhất là các thôn ven sông Bồ và một số thôn ven phá Tam Giang khẩn trương di dời, sơ tán 74 hộ, với 89 khẩu.

Hiện các thôn tiếp tục chuẩn bị các phương tiện, lực lượng để kịp thời di dời, sơ tán dân theo kế hoạch “4 tại chỗ” của thôn.