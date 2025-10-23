Thủ tướng chỉ đạo hoãn các cuộc họp không cấp bách để ứng phó bão lũ

Mỹ - Trung bước vào giai đoạn mới của 'cuộc chiến' thương mại (Ngày Nay) - Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục ghi nhận những tín hiệu căng thẳng khi cả hai bên đồng loạt triển khai các chiến lược khác biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong “cuộc chiến” kéo dài nhiều năm qua.

Lệnh ngừng bắn ở Gaza bên bờ vực sụp đổ? (Ngày Nay) - Dưới sức ép từ các vụ tấn công mới và bất đồng sâu sắc giữa Israel – Hamas, thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza do Mỹ và các nước Arab bảo trợ bên bờ sụp đổ.

Photo Hanoi’25 - nhịp cầu kết nối sáng tạo và giao lưu văn hóa quốc tế (Ngày Nay) - Chiều 22/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức Họp báo về sự kiện Photo Hanoi’25 - Biennale nhiếp ảnh quốc tế.

Cảnh báo việc dựa vào Chatbot để tra cứu tin tức (Ngày Nay) - Theo một nghiên cứu quy mô lớn do Liên minh Phát thanh Truyền hình châu Âu (EBU) công bố ngày 21/10, các trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) như ChatGPT thường xuyên mắc lỗi khi được hỏi về các sự kiện thời sự, với tỷ lệ sai sót lên tới gần 50%.

Vụ học sinh nhập viện nghi do ngộ độc: Gia hạn đình chỉ công tác Phó Hiệu trưởng (Ngày Nay) - Lý do tạm đình chỉ công tác bà Đ.T.H.H là vì có những vấn đề tạo bức xúc trong dư luận, đặc biệt là với phụ huynh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Giám sát, phát hiện sớm ổ dịch thủy đậu, không để lây lan trong cộng đồng (Ngày Nay) - Tình hình bệnh thủy đậu ở tỉnh Vĩnh Long đang có xu hướng gia tăng. Trong tháng 9/2025, toàn tỉnh ghi nhận 72 ca mắc, tăng 22 ca so với tháng trước. Riêng từ đầu tháng 10/2025 đến nay, tỉnh phát hiện 77 ca bệnh tại một công ty trong khu công nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng thời gian tới.

WHO hỗ trợ 9.000 liều vaccine phòng dại cho hai tỉnh có nguy cơ cao tại Việt Nam (Ngày Nay) - Ngày 22/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết đã trao tặng 9.000 liều vaccine phòng dại phơi nhiễm (PEP) cho người dân tại hai tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang. Đây là 2 địa phương được đánh giá có nguy cơ cao về bệnh dại.

Nghệ sĩ trẻ hiến kế phát triển toàn diện văn hóa, con người Việt Nam (Ngày Nay) - Giữa dòng chảy sôi động của đời sống nghệ thuật đương đại, khi toàn Đảng, toàn dân hướng tới Đại hội XIV với khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tầm nhìn về phát triển văn hóa và con người Việt Nam càng được đặt ở vị trí trung tâm.

Tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ chưa có lối thoát (Ngày Nay) - Tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang Mỹ đã bước sang ngày thứ 21 mà vẫn chưa có dấu hiệu được giải quyết khi đảng Cộng hòa và Dân chủ tiếp tục bất đồng sâu sắc về vấn đề chi phí chăm sóc sức khỏe.