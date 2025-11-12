Lâm Đồng: Hồ Sông Quao xả lũ, người dân yêu cầu bồi thường thiệt hại vì ngập lụt

(Ngày Nay) - Ông Nguyễn Văn Sơn Trung, SN 1982, sống tại phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng ngày 10/11/2025 vừa qua đã có đơn gửi Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Thuận và cơ quan chức năng đề nghị xác minh, bồi thường, hỗ trợ thiệt hại vì xả lũ gây ngập, hư hỏng nhiều tài sản.

Những ngày cuối tháng 10/2025, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra nhiều trận mưa gây ngập một số nơi ở hạ du các con sông lớn chảy qua địa phận các xã Hàm Thuận Bắc, xã Hàm Thuận, phường Hàm Thắng, phường Bình Thuận… (trước đây thuộc huyện Hàm Thuận Bắc và TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Lưu vực hồ Sông Quao thuộc xã Hàm Thuận Bắc ghi nhận lượng nước đổ về tăng nhanh. Đơn vị vận hành hồ là Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Thuận ghi nhận đỉnh lũ 440 m3/s vào tối 26/10 nên thông báo sẽ bắt đầu xả lũ vào 22 giờ ngày 27/10 với mức từ 150 - 300 m3/s, tùy theo diễn biến mưa lũ thượng nguồn.

Những ngày tiếp theo, hồ Sông Quao duy trì xả lũ điều tiết tuỳ theo lượng nước về hồ sẽ tăng hay giảm lưu lượng. Ngày 30/10, Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Thuận thông báo sẽ tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ điều tiết qua tràn xả lũ hồ Sông Quao để hạ thấp mực nước trong hồ nhằm đảm bảo an toàn cho công trình.

“Thời gian dự kiến điều tiết bắt đầu từ lúc 16 giờ ngày 30/10/2025, điều tiết tăng lưu lượng lên từ 300 – 500 m3/s tuỳ thuộc vào lượng nước đến hồ và tình hình hạ lưu”, doanh nghiệp này nêu và lưu ý trong văn bản gửi UBND các xã, phường vùng hạ du: “Khi bắt đầu mở tràn hoặc điều chỉnh tăng lưu lượng công ty sẽ thông báo cho địa phương biết trước bằng điện thoại ít nhất 2 giờ”.

Trao đổi với phóng viên Ngày Nay, ông Nguyễn Văn Sơn Trung cho biết bản thân sinh sống tại xóm Giếng Hang, khu phố Kim Ngọc, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng (trước đây là xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) mấy chục năm nhưng đây là lần thứ hai bị ngập, lần đầu cách đây đã 33 năm.

Người đàn ông 43 tuổi ngay sau khi nhận được thông báo xả lũ đã nhanh chóng kê cao đồ đạc để phòng tránh thiệt hại nhưng “nhà tôi nước tràn vào rất nhanh, dâng cao hơn 2 mét gây thiệt hại nghiêm trọng, nặng nề”. Ông Trung kể, cả gia đình chỉ kịp chạy thoát thân, còn lại toàn bộ tài sản chìm trong nước, nước cao ngang thân nhà.

Trong đơn gửi UBND phường Hàm Thắng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Lâm Đồng) và Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Thuận, ông Trung viết: “Hành vi xả lũ này đã khiến nước dâng cao đột ngột, gây ngập lụt, cuốn trôi, hư hỏng tài sản tại khu vực xóm Giếng Hang..., trong đó có nhà tôi”.

Theo ông, gần như toàn bộ tài sản trong nhà đều bị ngập, từ xe máy, bàn ghế, tủ quần áo, tủ thờ đến các thiết bị điện như tủ lạnh, loa thùng, âm ly... đều hư hỏng. Ông Trung đề nghị các cơ quan chức năng và phía công ty tiến hành xác minh, đánh giá độc lập thiệt hại thực tế tại hiện trường và “bồi thường/ hỗ trợ cho gia đình chúng tôi theo quy định... với tổng số tiền 174.100.000 đồng”.

Trao đổi với phóng viên Ngày Nay qua điện thoại trong sáng 12/11, ông Lê Ngọc Tường, Phó Giám đốc công ty thông tin, hiện tại chưa nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Sơn Trung nên chưa thể trao đổi cụ thể, chi tiết hơn. “Nếu có đơn thì sẽ coi, xử lý. Nhưng có đơn thì đơn, cũng phải liên hệ với phường chứ công ty đâu có xuống làm được, phải qua chính quyền chứ...”, ông Tường cho biết sẽ kiểm tra lại đơn thư.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng Trần Ngọc Hiền nói sẽ giao phòng Hạ tầng rà soát lại đơn mà người dân vừa gửi. Theo ông, trong đợt mưa lũ vừa qua, phường Hàm Thắng bị ngập lụt diện rộng, nhiều hộ dân ngập rất nặng, nhất là các hộ nuôi tôm công nghệ cao.

“Cả phường có khoảng 5.000 hộ bị ngập, có nhiều đơn thư của người dân gửi lên. Phường phát mẫu để bà con khai thiệt hại về tài sản, rà soát, đối chiếu các quy định; phân loại, thành lập các đoàn đi kiểm tra, xác minh để đề xuất hỗ trợ theo đúng quy định”, Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng cho hay.

Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thuỷ lợi Bình Thuận là doanh nghiệp nhà nước được chuyển thể từ Công ty Khai thác Công trình Thuỷ lợi Bình Thuận theo quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận vào năm 2012. Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần 1.490 tỷ đồng, vốn góp thực tế tính đến giữa năm 2025 gần 1.285 tỷ đồng.

Công ty có trụ sở chính đặt tại P.Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (trước đây là P.Phú Trinh, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hữu Huệ. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, khai thác công trình thuỷ lợi, hiện đang quản lý và vận hành 37 hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cũ. Báo cáo tài chính kết thúc ngày 30/6/2025 cho thấy doanh nghiệp lợi nhuận sau thuế hơn 6 tỷ đồng.

11 hộ dân cầu cứu

Những ngày qua, ông Nguyễn Văn Sơn Trung thay mặt nhiều người dân cầu cứu trên các nền tảng mạng xã hội nhưng chưa được hồi âm. Ông viết, việc hồ Sông Quao xả lũ vào ngày 30/10/2025 khiến 11 hộ gia đình ở xóm Giếng Hang, khu phố Kim Ngọc, phường Hàm Thắng bị ngập nặng, hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và tài sản. Hiện tại, các hộ dân đang gặp nhiều khó khăn, cần sự giúp đỡ, hỗ trợ Ủy ban MTTQ phường... để sớm ổn định cuộc sống.

