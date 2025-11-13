Lực lượng bảo vệ an ninh ở cơ sở tận tâm, tận tụy, tận lực vì dân

(Ngày Nay) - Thủ tướng tin tưởng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí, xử lý các công việc tại cơ sở, giữ gìn sự bình yên cuộc sống ở khắp mọi miền Tổ quốc.

Chiều 12/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do Bộ Công an tổ chức trực tiếp tại Hà Nội, trực tuyến tới điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố và Công an các xã, phường, đặc khu trong toàn quốc. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước; đại diện lực lượng Công an từ Trung ương tới cơ sở và đại diện các đại biểu tiêu biểu của Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong cả nước.

Theo Bộ Công an, ngày 28/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024; Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 14/2/2024 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Bộ Công an, các địa phương đã khẩn trương triển khai Luật, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đến ngày 15/9/2025, cả nước thành lập hơn 86.000 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, với hơn 276.000 thành viên. Các thành viên lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý; được bố trí địa điểm làm việc, trang bị công cụ hỗ trợ và kinh phí hoạt động.

Sau một năm triển khai, Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã hỗ trợ lực lượng Công an cấp xã 6 nhiệm vụ: Nắm tình hình về an ninh, trật tự; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; quản lý hành chính về trật tự xã hội; vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khi được điều động.

Trong quá trình hoạt động, có những hy sinh, mất mát, song Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã thể hiện rõ sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; qua đó góp phần làm giảm hơn 8% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm trước. Nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân được phát hiện, hòa giải kịp thời ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp. Nhiều địa phương ghi nhận tình hình tai nạn giao thông giảm rõ rệt, tệ nạn xã hội được đẩy lùi; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố mạnh mẽ. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực sự trở thành cánh tay nối dài của lực lượng Công an nhân dân, là chỗ dựa tin cậy và là cầu nối của cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên từng khu dân cư, thôn, bản, tổ dân phố.

Tham luận tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương khẳng định vai trò quan trọng của Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, cũng như thể hiện sự quan tâm để Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát huy hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đại diện Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thể hiện rõ quyết tâm, nỗ lực tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên người dân; đồng thời mong muốn được nâng mức phụ cấp hỗ trợ, thường xuyên được tập huấn về pháp luật và nghiệp vụ, trang bị đủ các công cụ, trang thiết bị cần thiết để Lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng lãnh đạo Bộ Công an trao các phần thưởng, vinh danh các tập thể, cá nhân Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có thành tích xuất sắc, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội được Đảng, Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu. Vì vậy, an ninh trật tự ở cơ sở có vai trò rất quan trọng, đảm bảo môi trường ổn định cho phát triển bền vững, đảm bảo sự bình yên cuộc sống cho nhân dân. Việc thành lập Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở khắc phục được tình trạng chồng chéo, phân tán của 3 lực lượng trước đây, tạo sự thống nhất trong chỉ huy, phối hợp hành động, giúp việc nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát và xử lý các vấn đề an ninh, trật tự kịp thời, hiệu quả hơn.

Nêu các kết quả nổi bật sau 1 năm triển khai Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Thủ tướng khẳng định việc triển khai Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước; đặc biệt, Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã nhanh chóng phát huy vai trò, bám sát cơ sở, kề vai, sát cánh cùng làm, cùng hưởng, cùng chịu đựng với nhân dân.

Biểu dương, đánh giá cao, cảm ơn, chúc mừng kết quả đạt được của Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đồng thời chia sẻ với những hy sinh, vất vả, khó khăn của Lực lượng, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ một số hạn chế mà Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cần được bổ sung như kiến thức quản lý, kiến thức pháp lý, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động, chế độ chính sách, công cụ hỗ trợ, cơ sở vật chất…

Phân tích tình hình trong giai đoạn tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, bối cảnh tình hình nảy sinh nhiều vấn đề mới đối với bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, môi trường phát triển kinh tế xã hội và sự bình yên cuộc sống của nhân dân đòi hỏi công tác bảo đảm an ninh, trật tự phải được triển khai thực hiện từ cơ sở, phòng ngừa chủ động, phát hiện tội phạm từ sớm, từ xa ngay tại cơ sở.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục thống nhất nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; xác định công tác bảo đảm an ninh, trật tự là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, lấy nhân dân là trung tâm, vừa là chủ thể; vì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở gần dân, sát dân, hiểu dân nhất. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự ngay tại địa bàn cơ sở; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.

Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, nhằm khuyến khích, động viên tinh thần tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, đi đôi với đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị để Lực lượng này hoạt động; tăng cường công tác giáo dục, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; nghiên cứu chế độ chính sách, bố trí kinh phí cho lực lượng, nhất là cho các địa phương có khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa trong việc chi trả chế độ, mua sắm trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trên cơ sở sơ kết triển khai Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Bộ Công an chủ trì đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả hoạt động của Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong tình hình mới; đồng thời xây dựng đề án tổng thể về xây dựng Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sởThủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện, ủng hộ, chia sẻ khó khăn với Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, canh gác, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng xã không ma túy, xã không tội phạm, xã trong sạch, vững mạnh...

Đối với Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Thủ tướng đề nghị thể hiện là cánh tay nối dài của lực lượng Công an nhân dân; tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng, không ngại khó, ngại khổ, tận tâm, tận tụy, tận lực, vì nhân dân phục vụ, vì nước quên thân, vì dân phục vụ; gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền, tích cực hỗ trợ lực lượng Công an, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, hỗ trợ, ngăn chặn, xử lý các vấn đề phức tạp ngay từ sớm, từ xa, từ cơ sở; xây dựng xã, phường không tội phạm, không ma túy, không tai nạn, để mỗi thôn, mỗi bản, mỗi khu phố, mỗi làng xóm thực sự là một pháo đài vững chắc về an ninh, trật tự.

Thủ tướng Chính phủ tặng Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 14 chữ: “bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, mắt sáng, tai thính, nhân văn, vì dân.”

Thủ tướng Chính phủ mong muốn và tin tưởng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ của nhân dân, Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn, xử lý các công việc tại cơ sở, giữ gìn sự bình yên cuộc sống ở khắp mọi miền Tổ quốc.