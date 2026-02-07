Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt kỷ lục trong tháng 1

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt và xu hướng du lịch toàn cầu biến động nhanh, sự tăng trưởng đột phá của du lịch Việt Nam là một điểm sáng của khu vực và thế giới.

Ngay từ tháng đầu năm, du lịch Việt Nam đang cho thấy tín hiệu tốt khi thu hút 2,5 triệu lượt khách quốc tế đến.

Với lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2026 tăng 18,5 % so với cùng kỳ năm ngoái, con số không chỉ đánh dấu kỷ lục mới, cho thấy niềm tin thị trường và sức hút mạnh mẽ của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới của toàn ngành.

Động lực nào tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ?

Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia, gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế là số lượng cao nhất trong một tháng mà Việt Nam đón được từ trước đến nay (tăng 21,4% so với tháng trước và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2025). Con số vừa ấn tượng ở quy mô vừa cho thấy cấu trúc tăng trưởng đáng chú ý giữa các nhóm thị trường.

Trên bình diện khu vực, các thị trường gần ở châu Á tiếp tục là trụ cột với khoảng 1,8 triệu lượt (chiếm hơn 73% tổng lượng khách), trong đó Hàn Quốc dẫn đầu với gần 490.000 lượt (tăng khoảng 26% so với tháng trước và hơn 17% so cùng kỳ); xếp thứ hai là Trung Quốc, dù giảm so với cùng kỳ nhưng lượng khách vẫn rất lớn, đạt gần 460.000 lượt; Nhật Bản tăng trưởng mạnh 41% so tháng trước và 16,9% so với cùng kỳ, cho thấy sự phục hồi của phân khúc khách chi tiêu cao.

Tại khu vực Đông Nam Á, nhiều thị trường có mức tăng trưởng cao như Philippines, Singapore, Indonesia, Thái Lan. Nổi bật là Campuchia tăng trên 3 lần so với tháng trước và cùng kỳ; Ấn Độ gây ấn tượng với gần 88.000 lượt khách (tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2025).

Châu Âu nổi lên như điểm sáng tăng trưởng với khoảng 424.000 lượt (tăng hơn 35% so với tháng trước và gần 60% so cùng kỳ). Nga, Anh, Pháp, Đức đều tăng hai con số; trong đó Nga và Ba Lan có mức tăng trưởng rất cao.

Thị trường châu Mỹ đạt khoảng 137.000 lượt, tăng 23% so với tháng trước và 14,2% so với cùng kỳ; Hoa Kỳ giữ vững vị thế là thị trường khách quan trọng (tăng 12% so với cùng kỳ). Châu Úc cũng tăng mạnh với hơn 81.000 lượt khách (tăng 42% so tháng trước và 13% so với cùng kỳ).

Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia đánh giá kết quả này không phải ngẫu nhiên mà là sự kết hợp của nhiều yếu tố: chính sách thị thực thuận lợi; tăng cường kết nối hàng không quốc tế; môi trường điểm đến ổn định và an toàn; hoạt động xúc tiến, quảng bá được đẩy mạnh và sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng.

Giai đoạn “tăng trưởng và cạnh tranh” mới

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia cho thấy cơ cấu phương thức đến của khách quốc tế cũng có xu hướng phục hồi rõ nét của hạ tầng kết nối. Hàng không tiếp tục giữ vai trò chủ đạo khi chiếm gần 80% tổng lượng khách, trong khi khách đến bằng đường bộ tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, phản ánh sự sôi động của dòng khách từ các nước láng giềng và ASEAN.

Đặc biệt, lãnh đạo ngành nhận định con số kỷ lục 2,5 triệu lượt khách quốc tế của tháng đầu năm có thể được nhìn nhận như một điểm khởi đầu cho chu kỳ tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Du lịch Việt Nam đang chuyển từ trạng thái phục hồi sang nâng cao chất lượng tăng trưởng, gia tăng năng lực cạnh tranh. Các yếu tố như chính sách thị thực ngày càng thông thoáng, mở rộng kết nối hàng không, đổi mới sản phẩm và đẩy mạnh xúc tiến quảng bá tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút khách quốc tế.

Tuy nhiên, thành quả muốn tăng trưởng bền vững các chuyên gia cho rằng cần có vai trò tham gia toàn diện, sự kiến tạo của nhà nước, sự phối hợp liên ngành, liên vùng, và vào cuộc mạnh mẽ của các địa phương, điểm đến, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng trải nghiệm và xây dựng thương hiệu điểm đến.

Năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho việc triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của nhiệm kỳ mới, đặt ra yêu cầu ngành du lịch phải tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, bền vững.

Với đà tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, du lịch Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tạo động lực lan tỏa trong phát triển kinh tế-xã hội đất nước.