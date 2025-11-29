Mexico cảnh báo gia tăng số ca nhiễm HIV mới

(Ngày Nay) - Sau 44 năm kể từ khi đại dịch HIV/AIDS xuất hiện, Mexico đến nay đã ghi nhận khoảng 370.000 ca nhiễm và chỉ tính riêng từ đầu năm đến tháng 9/2025 đã phát hiện 15.480 ca mới.

Phát biểu tại buổi hội thảo diễn ra ở thủ đô Mexico City ngày 28/11 trước thềm Ngày thế giới phòng, chống AIDS (1/12), chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Sigfrido Rangel cho biết trong tổng số ca nhiễm HIV mới nêu trên, nam giới chiếm 80%, nữ giới 19% và trẻ em dưới 15 tuổi chiếm 1%. Ông Rangel nhận định tình trạng lây nhiễm HIV tại Mexico được kiểm soát một phần, song số ca nhiễm đã gia tăng rõ trong những năm gần đây, với gần 20.000 ca mỗi năm. Xu hướng gia tăng này giống với diễn biến tại nhiều quốc gia khác và tình trạng lây nhiễm HIV tiếp tục là vấn đề lớn đối với y tế công cộng, đặc biệt trong nhóm dân số trẻ.

Các chuyên gia ước tính hiện có khoảng 200.000 bệnh nhân nhiễm HIV đang được điều trị tại Mexico. Tại thủ đô Mexico City, cứ 10 người xét nghiệm thì có 2 người dương tính với HIV và 4 người dương tính với giang mai.

Lý giải nguyên nhân gia tăng ca nhiễm, ông Rangel nhận định một trong những yếu tố chính là nhận thức thấp về mức độ nghiêm trọng của bệnh khi HIV từ chỗ là căn bệnh tử vong đã trở thành bệnh mãn tính có thể kiểm soát được, nhờ điều trị kháng virus giúp bệnh nhân có tuổi thọ gần như tương đương người bình thường. Bên cạnh đó, kiến thức phòng ngừa trong nhóm nguy cơ còn hạn chế và người dân chưa biết nhiều về các biện pháp dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) có thể giúp ngăn lây nhiễm hiệu quả. Chuyên gia Rangel nhấn mạnh mục tiêu Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đặt ra đến năm 2030 không còn ca nhiễm mới nếu các biện pháp dự phòng được áp dụng rộng rãi.

Ngoài ra, các chuyên gia cảnh báo các rào cản trong tiếp cận xét nghiệm và điều trị tại vùng nông thôn như bang Chiapas hiện ghi nhận 9.153 ca, cùng với sự kỳ thị xã hội cũng là những thách thức lớn đối với việc phát hiện và điều trị HIV.

Về xu hướng mới, Chủ tịch Mạng lưới người sống chung với HIV/AIDS Mexico, ông Javier Martínez cho biết nhóm người sống chung với HIV/AIDS đang ngày càng cao tuổi, đồng thời xuất hiện thêm các bệnh mãn tính như tiểu đường và tăng huyết áp. Trong khi đó, hệ thống y tế gần như không có đội ngũ lão khoa chuyên biệt cho bệnh nhân HIV.

Một khảo sát quốc tế cho thấy 67% người nhiễm HIV lo ngại về tác dụng lâu dài của thuốc điều trị và 57% lo ngại về việc phải sử dụng nhiều loại thuốc cùng lúc (đa trị liệu).

Trước tình trạng trên, tại cuộc hội thảo, các chuyên gia thông báo Ủy ban Phòng chống Rủi ro Y tế Mexico (Cofepris) đã phê duyệt thuốc Cabotegravir kháng virus dạng tiêm được dùng để dự phòng phơi nhiễm HIV, có thể sử dụng 6 lần/năm và có khả năng ngăn ngừa lây nhiễm gần như tuyệt đối. Thuốc đang chờ được đưa vào danh mục thuốc quốc gia để sử dụng tại hệ thống y tế công và tư quốc gia Mỹ Latinh này. Theo các chuyên gia, thuốc điều trị và dự phòng với tác dụng kéo dài như Cabotegravir không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống, bảo vệ người có nguy cơ, mà còn góp phần giảm độc tính khi người bệnh không phải uống thuốc hàng ngày.