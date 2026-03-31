Mexico thúc đẩy nối lại hoạt động cung cấp nhiên liệu cho Cuba

(Ngày Nay) - Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 30/3 tuyên bố chính phủ nước này đang phối hợp với Cuba nhằm thúc đẩy việc nối lại hoạt động cung cấp nhiên liệu sang quốc đảo Caribe, giữa lúc Cuba tiếp tục đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng về nguồn cung năng lượng.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ sáng cùng ngày, Tổng thống Sheinbaum khẳng định 2 nước đang làm việc để khôi phục các lô hàng nhiên liệu cung cấp cho Cuba. Theo nữ tổng thống, việc hỗ trợ Cuba, trong đó bao gồm lĩnh vực năng lượng, được xem là một phần trong các hoạt động hợp tác và hỗ trợ mang tính nhân đạo mà Mexico dành cho quốc gia láng giềng trong khu vực Caribe.

Người đứng đầu Chính phủ Mexico nhấn mạnh nước này hoàn toàn có chủ quyền trong việc thiết lập quan hệ thương mại và hợp tác với các quốc gia khác, đồng thời cho biết chính phủ đang nghiên cứu các cơ chế phù hợp để duy trì việc hỗ trợ người dân Cuba trong giai đoạn khó khăn.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu kéo dài, khiến nhiều nhà máy điện phải hoạt động cầm chừng và buộc chính phủ nước này phải tìm kiếm thêm nguồn cung năng lượng từ các đối tác quốc tế. Tình trạng thiếu điện đã ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động sản xuất và đời sống dân sinh tại quốc đảo Caribe kể từ đầu năm 2026.

Việc Mexico nối lại các chuyến cung cấp dầu cho Cuba được đánh giá là sẽ thu hút sự chú ý của Mỹ, trong bối cảnh Washington vẫn duy trì lệnh cấm vận kinh tế kéo dài nhiều thập kỷ đối với La Habana. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ, được siết chặt trong những năm gần đây, đã hạn chế khả năng tiếp cận nguồn nhiên liệu và tài chính quốc tế của Cuba, đồng thời làm gia tăng sức ép đối với các quốc gia và doanh nghiệp có quan hệ thương mại với La Habana.

Trong thời gian qua, một số nghị sĩ Mỹ đã bày tỏ quan ngại về việc Mexico cung cấp dầu cho Cuba, cho rằng hoạt động này có thể làm suy giảm hiệu quả của các biện pháp trừng phạt nhằm vào chính quyền La Habana. Tuy nhiên, phía Mexico nhiều lần khẳng định việc hỗ trợ Cuba mang tính nhân đạo, không nhằm mục đích chính trị, đồng thời nhấn mạnh chính sách đối ngoại độc lập và nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.

Việc Mexico tìm cách nối lại hoạt động cung cấp dầu cho Cuba cũng phản ánh nỗ lực duy trì vai trò là đối tác hỗ trợ quan trọng của La Habana trong khu vực, đồng thời cho thấy sự cân bằng thận trọng của Mexico trong quan hệ với cả Cuba và Mỹ - 2 đối tác có ý nghĩa chiến lược đối với nước này về kinh tế, năng lượng và an ninh khu vực.