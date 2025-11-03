Miếng dán virus tiêu diệt 99.9% vi khuẩn trong thực phẩm

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Theo Science Advances, các nhà khoa học Canada đã phát triển thành công loại miếng dán siêu nhỏ có thể tiêu diệt tới 99,9% vi khuẩn gây bệnh trong thực phẩm, mở ra hướng đi mới cho an toàn thực phẩm toàn cầu.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Mỗi năm, khoảng 600 triệu người trên thế giới mắc các bệnh do thực phẩm nhiễm khuẩn, chủ yếu từ những vi khuẩn phổ biến như E. coli và Salmonella, thường xuất hiện trong thực phẩm nấu chưa chín hoặc bảo quản không đúng cách. Nhóm nghiên cứu tại Đại học McMaster (Canada) cho rằng rủi ro này có thể được loại bỏ nhờ loại miếng dán vi kim chứa virus tiêu diệt vi khuẩn.

Hiện nay, ngành công nghiệp thực phẩm vẫn phụ thuộc nhiều vào kháng sinh để kiểm soát nhiễm khuẩn – một phương thức góp phần làm gia tăng tình trạng kháng kháng sinh. Một số giải pháp thay thế, như phun virus thực khuẩn (bacteriophage) lên bề mặt thực phẩm, đã được thử nghiệm nhưng chỉ hiệu quả ở lớp ngoài, không tiêu diệt được vi khuẩn ẩn sâu bên trong.

Để khắc phục hạn chế này, nhóm khoa học trường McMaster đã thiết kế miếng dán chứa hàng trăm đầu kim siêu nhỏ, an toàn với thực phẩm, có khả năng “tiêm” virus vào bên trong thực phẩm. Khi miếng dán được ấn nhẹ lên miếng thịt hoặc thực phẩm chế biến sẵn, các kim nhỏ sẽ xuyên qua bề mặt và đưa virus vào trong. Tại đó, các virus này truy tìm và tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh.

Kết quả thử nghiệm cho thấy, các miếng dán đã tiêu diệt 99,9% vi khuẩn E. coli trong thịt bò sống và gà chín – đạt chuẩn an toàn thực phẩm hiện hành. Khi được nạp “cocktail” virus nhắm đồng thời vào E. coli và Salmonella, hiệu quả diệt khuẩn đạt 96,5% và 99,4%.

Nhóm tác giả viết trong báo cáo: “Nền tảng miếng dán vi kim chứa thực khuẩn của chúng tôi cho phép khử nhiễm thực phẩm một cách có mục tiêu và ít gây biến đổi nhất, vượt qua những hạn chế mà các phương pháp phun virus truyền thống gặp phải”.

Trong giai đoạn tiếp theo, các nhà nghiên cứu sẽ thử nghiệm loại miếng dán này với nhiều tác nhân gây bệnh khác nhau, cũng như nhắm đến các vi khuẩn gây hư hỏng thực phẩm để kéo dài thời hạn sử dụng sản phẩm. Nếu được các cơ quan quản lý chấp thuận, công nghệ này có thể được ứng dụng trực tiếp trong dây chuyền chế biến và bao bì thực phẩm.

PV
Vi khuẩn Thực phẩm Virus

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thần long kích thủy – Lịch sử Thuyền chiến Việt Nam vừa được NXB KimĐồng ấn hành
Thần long kích thủy: tái hiện chiến thuyền Việt Nam trên trang sách
(Ngày Nay) -NXB Kim Đồng vừa ấn hành tác phẩm “Thần long kích thủy” của tác giả Đông Nguyễn, họa sĩ Cao Việt Nguyễn phối hợp cùng nhà nghiên cứu Đỗ Thái Bình thực hiện. Tác phẩm tái dựng lại di sản thuyền chiến Việt Nam thông qua nét vẽ và mô tả chi tiết.
Ekip Ảo Quan chụp ảnh cùng khán giả tham gia Opening Rehearsal. Ảnh: Khánh Châu
Khán giả tập kịch cùng nghệ sĩ trong vở “Ảo Quan”
(Ngày Nay) - Ngày 7/11 tới đây, vở nhạc kịch đương đại “Ảo Quan” chính thức diễn suất đầu tiên tại Nhà hát Kịch Sân Khấu Nhỏ 5B (TPHCM). Nhưng trước đó, vở kịch thể nghiệm này đã được ekip thực hiện mời khán giả cùng tập kịch, trải nghiệm với các nghệ sĩ trên sân khấu.
Vietjet cùng đồng bào vượt qua bão lũ, lan tỏa yêu thương
Vietjet cùng đồng bào vượt qua bão lũ, lan tỏa yêu thương
(Ngày Nay) - Miền Trung đang oằn mình trong mưa gió. Bão chồng bão, lũ chồng lũ, bao mái nhà, ruộng đồng, con đường chìm trong biển nước. Giữa gian khó ấy, hàng triệu con tim Việt Nam cùng hướng về khúc ruột miền Trung – nơi người dân đang kiên cường chống chọi với thiên tai. Và như một lẽ tự nhiên, những trái tim nhân ái của Vietjet lại cùng hòa nhịp, chung tay sẻ chia.
TP.HCM gia nhập mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO: Hợp lực SOVICO – UNESCO kiến tạo tương lai sáng tạo Việt Nam
TP.HCM gia nhập mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO: Hợp lực SOVICO – UNESCO kiến tạo tương lai sáng tạo Việt Nam
(Ngày Nay) - TP.HCM chính thức trở thành Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á , mở ra hành trình mới cho công nghiệp văn hóa Việt Nam. Song hành cùng đó là thỏa thuận hợp tác chiến lược UNESCO – Sovico , hướng tới xây dựng hệ sinh thái sáng tạo – phát triển – bền vững trên toàn quốc.
Thầy cúng làm lễ cấp binh khí cho trò tại Lễ hội “Cấp sắc” - nghi lễ không thể thiếu của người Dao đỏ. Ảnh: TTXVN.
Nghị quyết 57: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lan tỏa văn hóa dân tộc
(Ngày Nay) - Đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, tăng cường phát triển công nghiệp văn hóa với những sáng tạo, đổi mới hiệu quả là một trong những giải pháp thiết thực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, lan tỏa văn hóa Việt Nam trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu.