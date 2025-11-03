Miếng dán virus tiêu diệt 99.9% vi khuẩn trong thực phẩm

(Ngày Nay) - Theo Science Advances, các nhà khoa học Canada đã phát triển thành công loại miếng dán siêu nhỏ có thể tiêu diệt tới 99,9% vi khuẩn gây bệnh trong thực phẩm, mở ra hướng đi mới cho an toàn thực phẩm toàn cầu.

Mỗi năm, khoảng 600 triệu người trên thế giới mắc các bệnh do thực phẩm nhiễm khuẩn, chủ yếu từ những vi khuẩn phổ biến như E. coli và Salmonella, thường xuất hiện trong thực phẩm nấu chưa chín hoặc bảo quản không đúng cách. Nhóm nghiên cứu tại Đại học McMaster (Canada) cho rằng rủi ro này có thể được loại bỏ nhờ loại miếng dán vi kim chứa virus tiêu diệt vi khuẩn.

Hiện nay, ngành công nghiệp thực phẩm vẫn phụ thuộc nhiều vào kháng sinh để kiểm soát nhiễm khuẩn – một phương thức góp phần làm gia tăng tình trạng kháng kháng sinh. Một số giải pháp thay thế, như phun virus thực khuẩn (bacteriophage) lên bề mặt thực phẩm, đã được thử nghiệm nhưng chỉ hiệu quả ở lớp ngoài, không tiêu diệt được vi khuẩn ẩn sâu bên trong.

Để khắc phục hạn chế này, nhóm khoa học trường McMaster đã thiết kế miếng dán chứa hàng trăm đầu kim siêu nhỏ, an toàn với thực phẩm, có khả năng “tiêm” virus vào bên trong thực phẩm. Khi miếng dán được ấn nhẹ lên miếng thịt hoặc thực phẩm chế biến sẵn, các kim nhỏ sẽ xuyên qua bề mặt và đưa virus vào trong. Tại đó, các virus này truy tìm và tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh.

Kết quả thử nghiệm cho thấy, các miếng dán đã tiêu diệt 99,9% vi khuẩn E. coli trong thịt bò sống và gà chín – đạt chuẩn an toàn thực phẩm hiện hành. Khi được nạp “cocktail” virus nhắm đồng thời vào E. coli và Salmonella, hiệu quả diệt khuẩn đạt 96,5% và 99,4%.

Nhóm tác giả viết trong báo cáo: “Nền tảng miếng dán vi kim chứa thực khuẩn của chúng tôi cho phép khử nhiễm thực phẩm một cách có mục tiêu và ít gây biến đổi nhất, vượt qua những hạn chế mà các phương pháp phun virus truyền thống gặp phải”.

Trong giai đoạn tiếp theo, các nhà nghiên cứu sẽ thử nghiệm loại miếng dán này với nhiều tác nhân gây bệnh khác nhau, cũng như nhắm đến các vi khuẩn gây hư hỏng thực phẩm để kéo dài thời hạn sử dụng sản phẩm. Nếu được các cơ quan quản lý chấp thuận, công nghệ này có thể được ứng dụng trực tiếp trong dây chuyền chế biến và bao bì thực phẩm.