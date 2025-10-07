Mở ký Công ước Hà Nội: Phối hợp triển khai khẩn trương, đồng bộ công tác tổ chức

(Ngày Nay) - Với tên gọi “Công ước Hà Nội,” lần đầu tiên một địa danh của Việt Nam gắn liền với một điều ước đa phương toàn cầu trong lĩnh vực mà cộng đồng quốc tế đang đặc biệt quan tâm

Việc Việt Nam vận động thành công để Đại hội đồng Liên hợp quốc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và để văn kiện quan trọng này mang tên "Công ước Hà Nội" là một dấu ấn quan trọng trong đối ngoại đa phương của nước ta.

Theo đó, Công ước được mở ký tại Thủ đô Hà Nội ngày 25-26/10 sắp tới. Trước thềm Lễ mở ký Công ước, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao đổi thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức của Lễ mở ký quan trọng này.

Bảo đảm 3 thành công

Theo Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên cộng đồng quốc tế đạt được khuôn khổ pháp lý toàn cầu nhằm đối phó với các hành vi tội phạm sử dụng công nghệ thông tin và không gian mạng.

Công ước là cơ sở pháp lý quan trọng để các quốc gia nội luật hóa tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời gia tăng hợp tác phòng, chống tội phạm mạng, xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy và lành mạnh, thúc đẩy phát triển bền vững.

Thủ đô Hà Nội được Liên hợp quốc lựa chọn làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước, khẳng định Việt Nam trong nhóm nước hàng đầu thế giới về hòa bình, ổn định và vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

“Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Lễ mở ký Công ước; từ đầu năm 2025, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao triển khai khẩn trương, bài bản, đồng bộ các mặt công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội,” Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết.

Ngay từ tháng 5/2025, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký Công ước, với sự tham gia của lãnh đạo Bộ, các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia. Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch lịch công tác trọng tâm chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký Công ước với hơn 30 nhiệm vụ cụ thể; phân công rõ cơ quan chủ trì, phối hợp, thời gian hoàn thành từng công việc.

Dưới sự lãnh đạo thường xuyên, sát sao của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao thường xuyên làm việc, trao đổi, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và đề nghị Hiệp hội An ninh mạng quốc gia rà soát, thúc đẩy tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức lễ mở ký Công ước; chủ động trao đổi, phối hợp chặt chẽ và thống nhất với UNODC về các công tác chuẩn bị.

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Đến nay, các mặt công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, với mục tiêu bảo đảm 3 thành công: “Thành công về nội dung, thành công trong bảo đảm an ninh, an toàn, trọng thị về lễ tân, ngoại giao; thành công trong quảng bá hình ảnh, bản sắc, đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.”

Đảm bảo an ninh, an toàn

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết trong tổ chức các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước, vấn đề bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Ngay từ tháng 2/2025, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế lớn tổ chức tại Việt Nam trong năm 2025, trong đó có Lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Tháng 5/2025, Bộ Công an đã thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự, ban hành Kế hoạch tổng thể bảo đảm an ninh, trật tự Lễ mở ký Công ước; xác định các nhiệm vụ trọng tâm và phân công trách nhiệm rất cụ thể cho Công an hơn 30 đơn vị, địa phương; thiết lập cơ chế chỉ đạo, chỉ huy, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị.

Đến nay, Công an các đơn vị, địa phương liên quan đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành và khẩn trương triển khai khoảng 100 kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, với mục tiêu xuyên suốt là chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm, từ xa, từ cơ sở các yếu tố, nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức Lễ mở ký Công ước, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ theo đúng chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Cũng theo Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, Lễ mở ký Công ước Hà Nội là sự kiện đối ngoại đa phương có tính chất Thượng đỉnh, ý nghĩa chính trị - pháp lý quốc tế sâu sắc.

Việc tổ chức thành công sự kiện là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam với Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế trong việc xây dựng môi trường mạng toàn cầu an toàn, lành mạnh và thượng tôn pháp luật.

Bộ Công an được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đóng vai trò nòng cốt, cùng với Bộ Ngoại giao tham mưu các cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai Đề án tổ chức Lễ mở ký Công ước, không chỉ thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước về năng lực, bản lĩnh và kinh nghiệm tổ chức các hoạt động đa phương của lực lượng Công an nhân dân, qua đó tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế của Bộ Công an Việt Nam trên trường quốc tế.

Với kinh nghiệm tổ chức thành công các Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, các sự kiện liên chính phủ trong khuôn khổ AIPA, INTERPOL, ASEANPOL, cùng hàng loạt hội nghị quốc tế chuyên đề, Bộ Công an vững tin sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã tin cậy giao phó, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh đất nước, lan tỏa thông điệp về một Việt Nam chủ động hội nhập, gắn kết trách nhiệm và hành động vì một không gian mạng an toàn.

“Cơ hội vàng” để Việt Nam thu hút đầu tư quốc tế vào lĩnh vực an ninh mạng

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá, Lễ mở ký Công ước Hà Nội không chỉ là một dấu mốc chính trị - pháp lý có ý nghĩa toàn cầu, mà còn mở ra một “cơ hội vàng” để Việt Nam thu hút đầu tư quốc tế vào lĩnh vực an ninh mạng - lĩnh vực trụ cột của công nghiệp an ninh, có ý nghĩa chiến lược, sống còn đối với tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong hai ngày (25-26/10/2025), ngoài Lễ mở ký Công ước, Việt Nam cùng các quốc gia, tổ chức quốc tế và khu vực dự kiến tổ chức trên 50 sự kiện bên lề, triển lãm chuyên ngành an ninh mạng và công nghệ thông tin, với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp và tập đoàn công nghệ lớn toàn cầu.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng tin tưởng rằng, với uy tín từ việc chủ trì đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước và tiềm năng thị trường, chính sách đồng bộ, Việt Nam hoàn toàn có thể bứt phá, trở thành trung tâm đầu tư, nghiên cứu và phát triển giải pháp an ninh mạng hàng đầu khu vực. Công ước Hà Nội chính là đòn bẩy quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược này.