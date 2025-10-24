Mở ra một giai đoạn hợp tác mới sâu rộng và hiệu quả hơn giữa Việt Nam và Nam Phi

(Ngày Nay) - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam trong hai ngày 23 và 24/10/2025.

Chiều 23/10, ngay sau lễ đón cấp Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Sau khi kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm.

Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng chào đón Ngài Tổng thống dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Nam Phi thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, là dấu mốc lịch sử, mở ra một chương mới thúc đẩy nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nam Phỉ vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, phát triển ở khu vực và thế giới.

Chỉ rõ Việt Nam luôn coi trọng và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Nam Phi, Chủ tịch nước thông báo đã cùng với Tổng thống Nam Phi vừa có cuộc hội đàm rất thành công, trao đổi toàn diện và nhất trí cao về những phương hướng, biện pháp nhằm mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước, sâu rộng và hiệu quả hơn.

Theo Chủ tịch nước, hai bên đã thống nhất về định hướng nâng cấp khuôn khổ hợp tác song phương lên tầm cao mới nhằm tạo nền tảng để làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị, tạo đột phá trong quan hệ về kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác.

Hai bên nhất trí tiếp tục nâng cao kim ngạch thương mại song phương. Theo đó, Việt Nam đề nghị Nam Phi mở cửa thị trường cho các hàng hóa thế mạnh của Việt Nam thâm nhập thị trường Nam Phi và qua Nam Phi thâm nhập vào thị trường Cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi (SADC); đề nghị Nam Phi tạo điều kiện, dành các ưu đãi cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận, tìm hiểu thị trường và đầu tư tại Nam Phi. Mặt khác, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để các tập đoàn lớn của Nam Phi trong các lĩnh vực công nghệ, tải chính, khoáng sản... đầu tư tại Việt Nam.

Cùng với đó, Chủ tịch nước khẳng định hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng và nhiều tiềm năng hợp tác như quốc phòng, an ninh, năng lượng, khoáng sản, nông nghiệp, đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, hợp tác địa phương; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu nghệ thuật - văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Liên minh Châu Phi, ASEAN, Phong trào Không liên kết...; nhất trí làm cầu nối cho mỗi nước trong việc thúc đẩy hợp tác với các nước và tổ chức ở mỗi khu vực.

Việt Nam đề nghị Nam Phi ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông nhằm bảo đảm hoà bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982.

Chủ tịch nước cho biết hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc hai bên đã ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm; nhất trí thúc đẩy cơ quan liên quan của hai nước tích cực trao đổi, đàm phán tiến tới ký kết các văn kiện quan trọng, tạo khung pháp lý cho hoạt động hợp tác song phương, tạo khung pháp lý vững chắc cho hợp tác và phát triển quan hệ trong giai đoạn tới.

Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng, trên tinh thần thiện chí, chân thành, quan hệ hợp tác Việt Nam - Nam Phi sẽ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của hai khu vực châu Á - châu Phi và trên thế giới.

Về phần mình, Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa bày tỏ xúc động trước sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu mà Chủ tịch nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn, thể hiện tinh thần hữu nghị, đoàn kết giữa hai quốc gia.

Nhà lãnh đạo Nam Phi nhấn mạnh, chuyến thăm lần này diễn ra vào thời điểm mang tính biểu tượng khi Việt Nam vừa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh - dấu mốc thể hiện ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất với những thành tựu phát triển vượt bậc của đất nước; đồng thời là dịp để hai bên cùng nhìn lại mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết được xây dựng trên nền tảng của hòa bình, công lý và tôn trọng lẫn nhau kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa khẳng định, quan hệ Nam Phi - Việt Nam không ngừng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư đến khoa học - công nghệ, giáo dục, quốc phòng, nông nghiệp, tư pháp và bảo tồn đa dạng sinh học; đồng thời hai nước đang hướng tới nâng cấp quan hệ song phương lên quan hệ đối tác chiến lược, thể hiện cam kết chung tăng cường hợp tác toàn diện.

Nêu rõ Việt Nam là đối tác then chốt của Nam Phi tại Đông Nam Á, Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ với ASEAN, trên nền tảng tinh thần đoàn kết của Hội nghị Bandung và mối liên kết truyền thống giữa hai châu lục. Ông cũng bày tỏ vui mừng khi Việt Nam nhận lời mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, coi đây là cơ hội để hai nước tiếp tục phối hợp thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hòa bình và thịnh vượng chung.

Nhà lãnh đạo Nam Phi tin tưởng rằng chuyến thăm lần này sẽ đặt nền tảng cho quan hệ hợp tác ngày càng thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, phát triển khu vực cũng như toàn cầu.