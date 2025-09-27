Món Việt bất ngờ chinh phục khách quốc tế trong sự kiện ngoại giao hoàng gia

Tổng thống Trump cân nhắc chuyển địa điểm thi đấu World Cup (Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng xem xét việc dời các trận đấu thuộc World Cup 2026 khỏi những thành phố mà ông đánh giá là thiếu an toàn.

Bão số 10 rất mạnh và di chuyển nhanh, dự báo sẽ gây mưa rất lớn ở Bắc Bộ (Ngày Nay) - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định bão số 10 là một cơn bão rất mạnh, dự báo gió mạnh trên đất liền có khả năng tương đương hoặc lớn hơn cơn bão số 5 đổ bộ vào Hà Tĩnh.

Hơn 10.000 ứng viên thi tuyển giáo viên tại TP HCM (Ngày Nay) - Hơn 10.000 ứng viên đã tham dự vòng thi thực hành kỳ thi tuyển giáo viên của Thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày (27-28/9) để vào 5.700 vị trí giáo viên từ mầm non đến Trung học phổ thông.

Thủ tướng: Hải Phòng phải làm rõ nội hàm để hoàn thiện mô hình Chủ nghĩa xã hội (Ngày Nay) - Sáng 27/9, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng, Đảng bộ thành phố Hải Phòng tổ chức trọng thể Lễ khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Quy định mới về tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh, truyền hình địa phương (Ngày Nay) - Theo Quy định số 373-QĐ/TW, cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố có không quá 6 đơn vị cấp phòng; thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 7 phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công 2 dự án lớn tại Hải Phòng (Ngày Nay) - Tối 26/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ Khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng - hai công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng thống Putin: Nga cần ổn định chính trị hơn bao giờ hết (Ngày Nay) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, nước Nga đặc biệt cần sự ổn định chính trị, coi đây là nền tảng cho thành công trên mọi lĩnh vực, từ quân sự, an ninh đến kinh tế.

Khơi thông dòng chảy thương mại Việt Nam và tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc (Ngày Nay) - Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc còn rất lớn khi kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và tỉnh Sơn Đông hiện mới chiếm 4,5% trong tổng kim ngạch thương mại Việt-Trung.

NATO tăng cường phòng thủ, Thổ Nhĩ Kỳ đưa máy bay AWACS tới Litva (Ngày Nay) - Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tạm thời đưa máy bay cảnh báo và kiểm soát AWACS tới Litva để hỗ trợ NATO, trong bối cảnh nhiều UAV Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận khu vực.