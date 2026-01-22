Một số quy định mới về xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký quyết định sửa đổi quy trình xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, đơn giản hóa hồ sơ và mở rộng nộp trực tuyến.
Một số quy định mới về xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.
Một số quy định mới về xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 03/2026/QĐ-TTg ngày 20/1/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 8/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 03/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 8 về xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam của Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 8/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ, như sau:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 về quy trình nộp hồ sơ đăng ký xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam theo hướng đơn giản hóa hồ sơ (giảm yêu cầu nộp từ 3 bộ hồ sơ xuống 1 bộ hồ sơ) và mở rộng kênh nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, phù hợp với cải cách thủ tục hành chính. Cụ thể:

"2. Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam trước ngày 31/3 của năm xét chọn đến Bộ Công Thương theo một trong các cách thức sau:

a) Qua dịch vụ bưu chính;

b) Trực tiếp tại trụ sở Bộ Công Thương;

c) Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công Thương."

Đơn giản hóa hồ sơ đăng ký xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 hồ sơ đăng ký xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam theo hướng đơn giản hóa thủ tục hồ sơ (từ 11 loại giấy tờ xuống còn 6 loại giấy tờ), không yêu cầu các giấy tờ về thuế, bảo hiểm xã hội, lao động, môi trường; đồng thời chỉ tập trung vào các giấy tờ liên quan đến chất lượng, uy tín thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ... nhằm đánh giá đúng bản chất của thương hiệu. Cụ thể:

"3. Hồ sơ đăng ký xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

a) Đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;

b) Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp trong 2 năm liên tiếp trước năm xét chọn;

c) Bản sao giấy tờ về chất lượng của sản phẩm đăng ký xét chọn còn hiệu lực theo quy định của pháp luật;

d) Bản sao tài liệu chứng minh căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ như sau:

Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc bằng bảo hộ giống cây trồng của sản phẩm đăng ký xét chọn còn hiệu lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả hoặc Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan còn hiệu lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc tài liệu chứng minh liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan của sản phẩm đăng ký xét chọn (nếu có);

đ) Bản sao giấy chứng nhận hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng cơ bản và đặc thù theo ngành, lĩnh vực còn hiệu lực (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 17025, SA 8000, ISO 45001, HACCP, GMP, VietGAP, GlobalG.A.P và các hệ thống quản lý khác);

e) Bản sao giấy chứng nhận các giải thưởng về chất lượng, thương hiệu (nếu có)."

Thay đổi thời điểm thông báo kết quả xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

- Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 8 về thời điểm thông báo kết quả xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam tới các doanh nghiệp trước ngày 30/8 của năm xét chọn (so với quy định cũ là 30/9 của năm xét chọn). Cụ thể:

"5. Trước ngày 30 tháng 8 của năm xét chọn, cơ quan quản lý Chương trình có trách nhiệm thông báo kết quả xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam tới các doanh nghiệp theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này."

Ngoài ra, Quyết định số 03/2026/QĐ-TTg thay thế Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03, Mẫu số 04, Mẫu số 05 và Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Các hồ sơ hợp lệ đã nộp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 8/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính nộp kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định này.

PV
xét chọn sản phẩm Thương hiệu quốc gia Việt Nam đơn giản hóa hồ sơ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bốn cam kết hành động của Đảng bộ thành phố Hà Nội
Bốn cam kết hành động của Đảng bộ thành phố Hà Nội
(Ngày Nay) - Tiếp tục chương trình làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 21/1, thay mặt Đảng bộ thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trình bày tham luận: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần kiến tạo tương lai phát triển của đất nước”.
Chương trình truyền hình “Khát vọng Hải đăng” - Tôn vinh những con người thắp sáng tương lai bằng trí tuệ và lòng kiên định
Chương trình truyền hình “Khát vọng Hải đăng” - Tôn vinh những con người thắp sáng tương lai bằng trí tuệ và lòng kiên định
(Ngày Nay) -Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang được xác định là động lực then chốt cho phát triển quốc gia, “Khát vọng Hải đăng” lựa chọn cách tiếp cận riêng: kể những câu chuyện khoa học như những hành trình dẫn đường.
Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới thuộc phường Thường Lạc (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)
Tăng cường quản lý, phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép dịp cận Tết
(Ngày Nay) - Với việc lực lượng chức năng Campuchia tăng cường truy quét các khu lừa đảo trực tuyến, tội phạm công nghệ cao và lao động bất hợp pháp, nhiều trường hợp đã tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam bằng các đường, hướng khác nhau, trong đó có tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp. Trước tình hình này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan đấu tranh phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới.
Từ Gyeongju đến Phú Quốc: Bài học hạ tầng cho APEC 2027
Từ Gyeongju đến Phú Quốc: Bài học hạ tầng cho APEC 2027
(Ngày Nay) - Đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) là phép thử lớn về năng lực chuẩn bị hạ tầng cho một sự kiện ngoại giao – kinh tế tầm cỡ toàn cầu. Năm 2025, quá trình chuẩn bị cho APEC tại Gyeongju, Hàn Quốc vẫn bộc lộ hàng loạt thách thức, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng lưu trú, giao thông, không gian tổ chức sự kiện. Phú Quốc - địa điểm được chọn đăng cai APEC 2027, sẽ rút được bài học kinh nghiệm gì từ việc này?
Đại hội Đảng XIV: Nhân dân là nền tảng, là chủ thể và trung tâm của đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Đại hội Đảng XIV: Nhân dân là nền tảng, là chủ thể và trung tâm của đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
(Ngày Nay) - Ngày 20/1, trang web của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (kprf.ru) và báo điện tử Rossiyskaya Gazeta (rg.ru) của Nga đã đăng tải các bài viết về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó đánh giá cao quyết tâm chuyển mình với mục tiêu lấy nhân dân làm nền tảng phát triển trong nhiệm kỳ tới.
Đại hội Đảng XIV: Dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Đại hội Đảng XIV: Dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
(Ngày Nay) - Sáng 20/1/2026, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc. Diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa hoàn thành nhiệm kỳ 2021-2025 với nhiều dấu ấn nổi bật sau 40 năm Đổi mới, Đại hội XIV không chỉ tổng kết chặng đường đã qua mà còn xác lập tầm nhìn, khơi dậy khát vọng phát triển mới. Từ nền tảng thành tựu và bản lĩnh đã được khẳng định, Đại hội XIV mở ra cho dân tộc một chặng đường mới, phát triển bứt phá, toàn diện.
Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 7011 (Hải đội 322, Hải đoàn 32) trực quan sát trên biển. Ảnh: TTXVN phát
Đại hội XIV của Đảng: Từ đầu sóng ngọn gió, vững vàng niềm tin hướng về
(Ngày Nay) - Giữa trùng khơi sóng gió, nơi tuyến đầu Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển cùng các lực lượng chấp pháp trên biển ngày đêm kiên trì thực thi pháp luật, giữ vững chủ quyền quốc gia. Từ biển xa, họ gửi trọn niềm tin và kỳ vọng son sắt hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước.
Phát hành bộ tem "Tết Bính Ngọ"
Phát hành bộ tem "Tết Bính Ngọ"
(Ngày Nay) - Chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ phát hành bộ tem “Tết Bính Ngọ” gồm 2 mẫu tem và 1 blốc như một lời chúc “Mã đáo thành công” gửi tới mọi nhà nhân dịp Tết Nguyên đán.