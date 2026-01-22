Một số quy định mới về xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 03/2026/QĐ-TTg ngày 20/1/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 8/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 03/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 8 về xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam của Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 8/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ, như sau:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 về quy trình nộp hồ sơ đăng ký xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam theo hướng đơn giản hóa hồ sơ (giảm yêu cầu nộp từ 3 bộ hồ sơ xuống 1 bộ hồ sơ) và mở rộng kênh nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, phù hợp với cải cách thủ tục hành chính. Cụ thể:

"2. Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam trước ngày 31/3 của năm xét chọn đến Bộ Công Thương theo một trong các cách thức sau:

a) Qua dịch vụ bưu chính;

b) Trực tiếp tại trụ sở Bộ Công Thương;

c) Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công Thương."

Đơn giản hóa hồ sơ đăng ký xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 hồ sơ đăng ký xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam theo hướng đơn giản hóa thủ tục hồ sơ (từ 11 loại giấy tờ xuống còn 6 loại giấy tờ), không yêu cầu các giấy tờ về thuế, bảo hiểm xã hội, lao động, môi trường; đồng thời chỉ tập trung vào các giấy tờ liên quan đến chất lượng, uy tín thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ... nhằm đánh giá đúng bản chất của thương hiệu. Cụ thể:

"3. Hồ sơ đăng ký xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

a) Đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;

b) Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp trong 2 năm liên tiếp trước năm xét chọn;

c) Bản sao giấy tờ về chất lượng của sản phẩm đăng ký xét chọn còn hiệu lực theo quy định của pháp luật;

d) Bản sao tài liệu chứng minh căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ như sau:

Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc bằng bảo hộ giống cây trồng của sản phẩm đăng ký xét chọn còn hiệu lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả hoặc Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan còn hiệu lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc tài liệu chứng minh liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan của sản phẩm đăng ký xét chọn (nếu có);

đ) Bản sao giấy chứng nhận hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng cơ bản và đặc thù theo ngành, lĩnh vực còn hiệu lực (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 17025, SA 8000, ISO 45001, HACCP, GMP, VietGAP, GlobalG.A.P và các hệ thống quản lý khác);

e) Bản sao giấy chứng nhận các giải thưởng về chất lượng, thương hiệu (nếu có)."

Thay đổi thời điểm thông báo kết quả xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

- Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 8 về thời điểm thông báo kết quả xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam tới các doanh nghiệp trước ngày 30/8 của năm xét chọn (so với quy định cũ là 30/9 của năm xét chọn). Cụ thể:

"5. Trước ngày 30 tháng 8 của năm xét chọn, cơ quan quản lý Chương trình có trách nhiệm thông báo kết quả xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam tới các doanh nghiệp theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này."

Ngoài ra, Quyết định số 03/2026/QĐ-TTg thay thế Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03, Mẫu số 04, Mẫu số 05 và Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Các hồ sơ hợp lệ đã nộp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 8/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính nộp kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định này.