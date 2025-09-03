Một tuần chống lũ tại "vùng rốn lũ" của Thủ đô

(Ngày Nay) - Gần một tuần kể từ khi nước sông Bùi dâng cao do ảnh hưởng bão số 5, hàng trăm hộ dân vùng “rốn lũ” ngoại thành Hà Nội vẫn chưa thể trở lại nhịp sống bình thường. Tại xã Xuân Mai (TP Hà Nội), nhiều tuyến đường, ngõ xóm vẫn chìm trong nước, việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Sau gần một tuần lũ rừng từ tỉnh Phú Thọ tràn về sông Bùi, con đường chính vào thôn Bùi Xá (xã Xuân Mai, Hà Nội) vẫn chìm sâu trong “biển nước”.

Ông Bùi Văn Ngần, thôn Bùi Xá, cho biết cả tuần nay gia đình ông và bà con phải sống chung với lũ. Đi đâu cũng phải lội bì bõm hoặc dùng thuyền nan. “Nhiều hộ thả cá, canh tác hoa màu ngoài đồng coi như mất trắng”, ông Ngần nói.

Sân nhà bà Bùi Thị Chấn (72 tuổi) bị ngập gần một mét, nước tràn vào bếp khiến việc nấu nướng đảo lộn. “Cả gian bếp chìm trong nửa mét nước, chúng tôi phải chuyển bếp tạm lên phòng khách. Người già, trẻ nhỏ đi lại bất tiện, vất vả nhưng cũng phải gắng gượng cho qua lũ”, bà Chấn chia sẻ.

Theo thống kê của UBND xã Xuân Mai, đỉnh lũ trên sông Bùi đạt mức 7,46 m, cao hơn cả trận ngập lịch sử do bão số 2 năm ngoái. Đến sáng 2/9, mực nước đã hạ xuống khoảng 7,35 m và dự kiến trong ngày sẽ về mức 7,20 m, cơ bản an toàn. Tuy nhiên, thiệt hại để lại rất lớn: khoảng 300 ha cây trồng, thủy sản bị ảnh hưởng (trong đó 154 ha lúa, 46 ha thủy sản, 40 ha cây ăn quả). Ngoài ra, khoảng 2,6 km đê ngập nước lâu ngày, 25 km đường nội đồng và 12 km đường thôn vẫn chìm trong nước.

Ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai, cho biết trong đợt lũ vừa qua, xã đã phải di dời 165 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời có hơn 400 hộ bị ngập sâu trong nhà. Đáng lo ngại nhất là đoạn đê Bùi hai dài 15 m bị sạt lở nhưng đã được xử lý kịp thời, song vẫn còn 17 m có nguy cơ cần tiếp tục theo dõi.

Theo ông Đức, điều tích cực của việc thực hiện chính quyền hai cấp là công tác chỉ đạo, ứng phó năm nay được triển khai nhanh chóng, cụ thể và sát sao hơn so với mọi năm. Các phương án phòng chống lũ được đưa xuống tận thôn, xóm, giúp hạn chế thiệt hại. Nhiều khu vực vốn là “điểm nóng” ngập nặng như thôn Nhân Lý năm nay vẫn đảm bảo an toàn.

Trong những ngày nước lũ vây quanh, các lực lượng cứu trợ, đoàn thể và thanh niên tình nguyện đã về cơ sở phát quà, hỗ trợ bà con. Có đoàn làm việc xuyên đêm để kịp trao nhu yếu phẩm và tiền cho bà con.

Toàn bộ cán bộ, công chức xã Xuân Mai đã trực chiến suốt kỳ nghỉ lễ, không ai rời vị trí, còn bản thân vị Chủ tịch xã Xuân Mai gần một tuần qua bám trụ tại trụ sở xã để cùng nhân dân và các lực lượng chống chọi, giữ an toàn cho tuyến đê sông Bùi. “Dù rất vất vả nhưng nhờ sự vào cuộc khẩn trương, bà con vùng lũ không bị thiếu đói, công tác đảm bảo an toàn được giữ vững”, ông Đức chia sẻ.

Sau một tuần chống chọi với lũ, đến sáng 2/9, mực nước sông Bùi cơ bản rút, nhưng nhiều tuyến đường, trường học vẫn còn ngập cục bộ. Chính quyền đã chỉ đạo các trường dọn vệ sinh, khử khuẩn lớp học, đồng thời chuẩn bị phương án khai giảng linh hoạt.

“Nếu từ nay đến ngày 5/9 nước rút hết, trường lớp khô ráo thì các cháu vẫn khai giảng tại trường. Trường hợp nước chưa rút kịp, xã sẽ bố trí khai giảng ghép ở các điểm trường an toàn hoặc tổ chức khai giảng tại nhà để học sinh không bị thiệt thòi”, ông Nguyễn Anh Đức cho hay.