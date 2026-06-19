Mùa hè hậu thi cử: Khi những chuyến đi trở thành phần thưởng cho tuổi trẻ

(Ngày Nay) - Với nhiều học sinh, kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ là dấu mốc học tập mà còn là thời điểm khép lại một chặng đường kéo dài suốt nhiều năm. Sau những tháng ngày ôn luyện căng thẳng, nhu cầu tìm kiếm một chuyến đi để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn mới đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình và bạn trẻ.

Theo khảo sát xu hướng du lịch năm 2026 do Booking.com công bố, phần lớn du khách Việt xem những chuyến đi như một cách tự thưởng cho bản thân sau khi hoàn thành các mục tiêu quan trọng trong cuộc sống. Thay vì những hành trình quá xa hay tốn kém, nhiều điểm đến trong nước đang trở thành lựa chọn phù hợp nhờ sự đa dạng về cảnh quan, văn hóa và trải nghiệm.

Buôn Ma Thuột - nhịp sống chậm giữa đại ngàn

Nằm ở trung tâm Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột mang đến cảm giác khác biệt với những đô thị đông đúc. Những đồi cà phê trải dài, không khí trong lành cùng nhịp sống chậm rãi khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân phù hợp cho những ai muốn tạm rời xa áp lực học tập và cuộc sống thường nhật.

Ngoài văn hóa cà phê đặc trưng, du khách có thể khám phá thác Dray Nur, Dray Sap, Vườn quốc gia Yok Đôn hoặc tìm hiểu đời sống của cộng đồng Ê Đê và M'Nông. Đây cũng là một trong những điểm đến có chi phí tương đối dễ tiếp cận đối với các nhóm bạn trẻ.

Phú Quốc - biển xanh và những khoảng nghỉ thư thái

Là đảo lớn nhất Việt Nam, Phú Quốc từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc của du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh những khu nghỉ dưỡng ven biển, hòn đảo này vẫn giữ được nhiều góc yên bình như khu vực Ông Lang ở phía Bắc.

Ngoài các hoạt động vui chơi giải trí, du khách có thể ghé thăm các cơ sở nuôi cấy ngọc trai, vườn tiêu hay những nhà thùng sản xuất nước mắm truyền thống để hiểu hơn về đời sống địa phương. Những bãi biển trải dài cùng cảnh hoàng hôn đặc trưng tiếp tục là điểm nhấn khiến Phú Quốc giữ sức hút với nhiều thế hệ du khách.

Ba Vì - lựa chọn gần Hà Nội cho những chuyến đi ngắn ngày

Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km, Vườn quốc gia Ba Vì là điểm đến quen thuộc với những người yêu thiên nhiên. Những cung đường xuyên rừng, các khu cắm trại và không khí mát mẻ của vùng núi giúp nơi đây trở thành điểm "đổi gió" lý tưởng trong mùa hè. Đặc biệt, Bảo tàng Nghệ thuật Kính màu - bảo tàng chuyên đề thủy tinh đầu tiên tại Việt Nam ra mắt vào cuối năm 2024 cũng trở thành "viên ngọc" của du lịch Ba Vì, nơi các bạn trẻ có thể đến để chiêm ngưỡng những tác phẩm kính màu tuyệt đẹp và đem về cho mình những bức ảnh check-in "để đời".

Không cần di chuyển quá xa, du khách vẫn có thể tận hưởng cảm giác tách biệt khỏi nhịp sống đô thị, dành thời gian cho các hoạt động văn hóa - du lịch ngoài trời cùng gia đình hoặc bạn bè.

Hạ Long - hành trình giữa kỳ quan thiên nhiên

Vịnh Hạ Long vẫn là một trong những biểu tượng du lịch nổi bật của Việt Nam. Hàng nghìn đảo đá vôi trên mặt nước xanh tạo nên khung cảnh đặc trưng đã được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới.

Bên cạnh việc ngắm cảnh, du khách có thể tham gia các hoạt động như chèo kayak, khám phá hang động hay trải nghiệm đêm trên vịnh. Đây là lựa chọn phù hợp cho những gia đình muốn kết hợp nghỉ dưỡng với những trải nghiệm mang tính gắn kết.

Quy Nhơn - vẻ đẹp của miền biển ít đông đúc

Trong những năm gần đây, Quy Nhơn dần trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn nhờ vẻ đẹp tự nhiên và nhịp sống chưa quá thương mại hóa. Những địa danh như Kỳ Co, Eo Gió nổi bật với làn nước trong xanh và cảnh quan ven biển đặc sắc.

Ngoài biển, khu vực này còn sở hữu nhiều dấu ấn văn hóa Chăm Pa cùng nền ẩm thực biển phong phú. So với một số điểm du lịch biển nổi tiếng khác, chi phí du lịch tại Quy Nhơn vẫn được đánh giá ở mức tương đối dễ tiếp cận.

Cần Thơ - trải nghiệm miền sông nước

Nếu muốn tìm một hành trình khác biệt với biển và núi, Cần Thơ mang đến trải nghiệm đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chợ nổi Cái Răng vào buổi sớm, những vườn cây ăn trái và nhịp sống gắn liền với sông nước tạo nên sức hấp dẫn riêng của vùng đất này.

Chỉ cách TP.HCM vài giờ di chuyển, Cần Thơ phù hợp cho những chuyến đi ngắn ngày, nơi du khách có thể chậm lại để cảm nhận cuộc sống địa phương và tìm kiếm sự thư thái sau những giai đoạn bận rộn.

Sau mùa thi, mỗi người có thể lựa chọn một cách khác nhau để đánh dấu cột mốc trưởng thành. Với nhiều bạn trẻ, một chuyến đi không đơn thuần là nghỉ ngơi mà còn là cơ hội nhìn lại hành trình đã qua, chuẩn bị tinh thần cho những chặng đường mới phía trước. Trong bối cảnh du lịch nội địa ngày càng đa dạng, những điểm đến trải dài từ Tây Nguyên, miền biển đến vùng sông nước đang mở ra nhiều lựa chọn phù hợp cho mùa hè năm nay.