Mỹ cảnh báo về eo biển Hormuz trước thềm đàm phán với Iran

(Ngày Nay) - Trước thềm các cuộc đàm phán Mỹ-Iran tại Islamabad (Pakistan) ngày 11/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ sớm được “tự động” mở lại, bất kể Iran có hợp tác hay không. Đây là tuyến hải vận quan trọng đối với năng lượng toàn cầu và bị Iran phong tỏa trong hơn một tháng nổ ra cuộc chiến với Mỹ và Israel.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Trump nói rõ các nhà đàm phán Mỹ sẽ thảo luận với Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và ông tin rằng tuyến đường thủy này sẽ sớm được lưu thông trở lại. Trong trường hợp cần thiết, Mỹ sẽ có các biện pháp nhằm đảm bảo mục tiêu mở tại Hormuz.

Về thỏa thuận với Iran, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết trọng tâm chính là đảm bảo Tehran không có khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân, coi đây là yếu tố chiếm tới “99%” nội dung các cuộc đàm phán.

Trước đó, Tổng thống Trump nói rằng kết quả đàm phán sẽ "rõ ràng trong khoảng 24 giờ" và các tàu chiến của Mỹ đang được tiếp tế vũ khí nếu đàm phán tại Pakistan thất bại.

Cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã rời Washington lên đường tới Islamabad tham gia cuộc đàm phán với Iran vào cuối tuần này. Phát biểu trước khi lên máy bay, ông Vance nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng đối thoại nếu Iran thể hiện thiện chí, nhưng sẽ không dễ dàng chấp thuận các "chiêu trò". Ông bày tỏ kỳ vọng đàm phán sẽ diễn ra tích cực và tuân theo những nguyên tắc chỉ đạo rõ ràng từ Tổng thống Trump.

Theo tờ New York Times, phái đoàn đàm phán Mỹ còn có đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Đây sẽ là cuộc gặp cấp cao nhất giữa Mỹ và Iran kể từ năm 1979.

Trong khi đó, phái đoàn của Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqher Ghalibaf dẫn đầu đã đến thủ đô Islamabad. Thành phần đoàn có các quan chức chính trị, quân sự và kinh tế cấp cao, trong đó có Ngoại trưởng, Thư ký Hội đồng Quốc phòng, Thống đốc Ngân hàng Trung ương và một số thành viên Quốc hội.

Trước thềm đàm phán, phía Iran tuyên bố quân đội nước này vẫn đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện, viện dẫn Mỹ và Israel đã có nhiều lần vi phạm cam kết trước đó. Iran sẽ không từ bỏ các quyền hợp pháp và phản công mạnh nếu lực lượng Hezbollah và dân thường ở Liban tiếp tục bị tấn công. Ngoài ra, Tehran cũng tuyên bố sẽ chuyển việc quản lý eo biển Hormuz sang giai đoạn mới và duy trì quyền kiểm soát tuyến đường biển chiến lược này.

Theo kế hoạch, Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán ngày 11/4 sau khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời 2 tuần kể từ ngày 8/4, sau hơn 1 tháng Mỹ và Israel phát động các cuộc không kích vào Iran và dẫn đến các đòn trả đũa của Tehran. Trong thời gian ngừng bắn tạm thời, Israel vẫn tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại Liban, khiến lực lượng này cũng tấn công đáp trả Israel. Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf từng nhấn mạnh Mỹ và Iran chỉ có thể tiến hành đàm phán khi thỏa mãn 2 điều kiện tiên quyết gồm thiết lập lệnh ngừng bắn tại Liban và giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa.