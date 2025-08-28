Mỹ đề ra thời hạn mới để chấm dứt xung đột Gaza

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Phát biểu trong cuộc họp về cuộc xung đột Gaza do Tổng thống Donald Trump chủ trì, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông cho biết Washington hy vọng cuộc chiến ở Gaza sẽ được giải quyết vào cuối năm nay.
Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff.
Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff.

Theo truyền thông Trung Đông, phát biểu trong cuộc họp về cuộc xung đột Gaza do Tổng thống Donald Trump chủ trì tại Nhà Trắng ngày 27/8, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff cho biết Washington hy vọng cuộc chiến ở Gaza sẽ được giải quyết vào cuối năm nay.

Khung thời gian mà ông Witkoff đề cập được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Trump cho biết ông dự đoán cuộc chiến ở Gaza sẽ kết thúc "trong vòng hai đến ba tuần tới."

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của Mỹ, ông Trump cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột này, nhưng gần 7 tháng sau khi nhậm chức, mục tiêu đó vẫn còn xa vời.

Nhiệm kỳ của ông Trump bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tháng cho đến giữa tháng 3/2025. Trong những tuần gần đây, hình ảnh người Palestine chết đói, bao gồm cả trẻ em, đã gây chấn động thế giới và làm dấy lên làn sóng chỉ trích Israel về tình hình ngày càng tồi tệ ở Gaza.

Phát biểu trên Fox News ngày 26/8 khi được hỏi liệu Israel có nên làm gì khác để chấm dứt chiến tranh và đảm bảo việc thả các con tin bị Hamas bắt giữ hay không, ông Witkoff nêu rõ: "Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách này hay cách khác, chắc chắn là trước cuối năm nay."

Ông cho hay Israel sẵn sàng thảo luận thêm với Hamas và nhóm chiến binh Palestine này đã ra tín hiệu sẵn sàng cho một thỏa thuận.

Khi được hỏi về việc liệu có kế hoạch hậu chiến nào cho Gaza hay không, ông Witkoff nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ có một cuộc họp lớn tại Nhà Trắng vào ngày mai, do Tổng thống chủ trì. Đó là một kế hoạch rất toàn diện mà chúng tôi sẽ soạn thảo vào ngày hôm sau."

Trước đó, phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 25/8, ông Witkoff nói: "Tôi nghĩ trong vòng 2 đến 3 tuần tới, chúng tôi sẽ có một kết thúc khá tốt đẹp và dứt khoát".

PV
Mỹ Gaza thế giới xung đột

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Triển lãm thành tựu đất nước: Chiếu miễn phí 50 tác phẩm điện ảnh phục vụ công chúng
Triển lãm thành tựu đất nước: Chiếu miễn phí 50 tác phẩm điện ảnh phục vụ công chúng
(Ngày Nay) - Thông tin từ Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 27/8 cho biết, 50 tác phẩm điện ảnh của Việt Nam sẽ được trình chiếu miễn phí tại rạp chiếu phim Nhà A, trong suốt thời gian diễn ra Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9/2025, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).
Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”
Hòa nhập nhưng không hòa tan - Hướng đi đúng đắn của Việt Nam
(Ngày Nay) - Theo Chủ tịch Hội người Việt tại thủ đô Canberra (Australia), nền độc lập của đất nước Việt Nam không phải dễ có được mà là nhờ sự hy sinh của rất nhiều người; trong những năm qua, Việt Nam hòa nhập tốt với thế giới nhưng không hòa tan, đó là hướng đi đúng đắn.
Những cuộc cải cách lớn kiến tạo nền giáo dục phát triển toàn diện
Những cuộc cải cách lớn kiến tạo nền giáo dục phát triển toàn diện
(Ngày Nay) - Trong hành trình 80 năm kể từ khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhiều chủ trương, chính sách lớn đã được ban hành để phù hợp với mỗi giai đoạn phát triển khác nhau của lịch sử dân tộc, thúc đẩy giáo dục và đào tạo đổi mới, phát triển mạnh mẽ, đạt được những kết quả quan trọng.
Hà Nội quảng bá du lịch văn hóa, lịch sử dịp Quốc khánh 2/9
Hà Nội quảng bá du lịch văn hóa, lịch sử dịp Quốc khánh 2/9
(Ngày Nay) - Từ ngày 30/8 - 2/9, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND phường Ba Đình tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá du lịch văn hóa, lịch sử Hà Nội 2025 với chủ đề “Sắc đỏ Ba Đình”, tại không gian phố đi bộ Trúc Bạch và các điểm di tích lân cận, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Kiểm tra công tác y tế phục vụ buổi sơ duyệt sự kiện A80
Kiểm tra công tác y tế phục vụ buổi sơ duyệt sự kiện A80
(Ngày Nay) - Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế đã kiểm tra công tác y tế phục vụ buổi sơ duyệt sự kiện A80, tới thăm các tổ y tế thường trực cấp cứu để kiểm tra về trang thiết bị, đội ngũ, sự chuẩn bị cho các tình huống y tế...