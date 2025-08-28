Mỹ đề ra thời hạn mới để chấm dứt xung đột Gaza

(Ngày Nay) - Phát biểu trong cuộc họp về cuộc xung đột Gaza do Tổng thống Donald Trump chủ trì, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông cho biết Washington hy vọng cuộc chiến ở Gaza sẽ được giải quyết vào cuối năm nay.

Theo truyền thông Trung Đông, phát biểu trong cuộc họp về cuộc xung đột Gaza do Tổng thống Donald Trump chủ trì tại Nhà Trắng ngày 27/8, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff cho biết Washington hy vọng cuộc chiến ở Gaza sẽ được giải quyết vào cuối năm nay.

Khung thời gian mà ông Witkoff đề cập được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Trump cho biết ông dự đoán cuộc chiến ở Gaza sẽ kết thúc "trong vòng hai đến ba tuần tới."

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của Mỹ, ông Trump cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột này, nhưng gần 7 tháng sau khi nhậm chức, mục tiêu đó vẫn còn xa vời.

Nhiệm kỳ của ông Trump bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tháng cho đến giữa tháng 3/2025. Trong những tuần gần đây, hình ảnh người Palestine chết đói, bao gồm cả trẻ em, đã gây chấn động thế giới và làm dấy lên làn sóng chỉ trích Israel về tình hình ngày càng tồi tệ ở Gaza.

Phát biểu trên Fox News ngày 26/8 khi được hỏi liệu Israel có nên làm gì khác để chấm dứt chiến tranh và đảm bảo việc thả các con tin bị Hamas bắt giữ hay không, ông Witkoff nêu rõ: "Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách này hay cách khác, chắc chắn là trước cuối năm nay."

Ông cho hay Israel sẵn sàng thảo luận thêm với Hamas và nhóm chiến binh Palestine này đã ra tín hiệu sẵn sàng cho một thỏa thuận.

Khi được hỏi về việc liệu có kế hoạch hậu chiến nào cho Gaza hay không, ông Witkoff nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ có một cuộc họp lớn tại Nhà Trắng vào ngày mai, do Tổng thống chủ trì. Đó là một kế hoạch rất toàn diện mà chúng tôi sẽ soạn thảo vào ngày hôm sau."

Trước đó, phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 25/8, ông Witkoff nói: "Tôi nghĩ trong vòng 2 đến 3 tuần tới, chúng tôi sẽ có một kết thúc khá tốt đẹp và dứt khoát".