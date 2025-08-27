Tổng thống Trump cảnh báo Nga về "chiến tranh kinh tế" nếu hòa bình với Ukraine thất bại

(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng Liên bang Nga sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến tranh kinh tế nếu từ chối ký kết thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform sáng 27/8 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố nêu trên trong cuộc họp Nội các ngày 26/8.

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không tham gia vào một “cuộc chiến tranh thế giới” nhưng sẵn sàng sử dụng các biện pháp kinh tế nghiêm khắc để ngăn chặn cuộc chiến của Liên bang Nga chống lại Ukraine.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Tôi muốn nó (cuộc chiến) dừng lại. Nó sẽ không phải là một cuộc chiến tranh thế giới, nhưng sẽ là một cuộc chiến tranh kinh tế. Và cuộc chiến tranh kinh tế đó sẽ rất tệ, sẽ rất tệ cho Liên bang Nga – tôi không muốn điều đó”.

Về khả năng đàm phán giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ông Trump lưu ý: “Các bạn biết đấy, tango cần hai người, và tôi vẫn nói điều đó – cần phải đưa họ lại với nhau”.

Tổng thống Trump khẳng định ông có quan hệ tốt với Tổng thống Zelensky, nhấn mạnh rằng Mỹ “hiện không chi bất kỳ khoản tiền nào cho Ukraine”, tạo nên “mối quan hệ hoàn toàn khác biệt”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập đến những tổn thất nặng nề trên chiến trường. Ông nói “Tuần trước, 7.012 binh sĩ đã chết” mà không phân biệt đó là người Nga hay Ukraine, đồng thời bổ sung: “Trong vài tuần qua, 12.000 người đã thiệt mạng” và lặp lại rằng chỉ có ông mới có thể chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Trump khẳng định mình có thể giải quyết tình hình “bằng cách áp đặt trừng phạt… hoặc sử dụng một hệ thống thuế quan rất mạnh – điều đó sẽ cực kỳ tốn kém cho Liên bang Nga, cho Ukraine, hoặc cho bất kỳ ai”.

Trước đó, Tổng thống Trump thông báo về sự chuyển hướng trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Kênh RT của Liên bang Nga tối 25/8, theo giờ địa phương, dẫn phát biểu cùng ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump với các phóng viên tại Nhà Trắng cho biết Mỹ hiện không còn trực tiếp tài trợ cho Ukraine và thay vào đó sẽ thu lợi từ việc bán vũ khí cho các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu, những nước sau đó sẽ cung cấp lại số vũ khí này cho Kiev.

Tổng thống Trump cho rằng Washington đã bị “bòn rút” dưới thời các chính quyền Mỹ trước đây, vốn đã cam kết tài trợ tới 350 tỷ USD cho Kiev.

Tổng thống Trump nói: “Tôi không trách Ukraine… nếu họ đến đề nghị cung cấp 100 tỷ USD và rồi họ nhận được”, đồng thời gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là “người bán hàng giỏi nhất mà tôi từng gặp”.

Tổng thống Trump giải thích: “Chúng ta không còn trả bất kỳ khoản tiền nào cho Ukraine nữa. Các bạn có biết không? Thực tế thì ngược lại. Họ gửi yêu cầu thông qua NATO. Chúng ta làm việc với NATO. Chúng ta thực sự không làm việc trực tiếp với Ukraine. NATO trả cho chúng ta đầy đủ và họ làm điều họ muốn”.

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh rằng Washington sẽ chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong việc đưa ra bất kỳ cam kết an ninh nào cho Kiev, và nhấn mạnh rằng các quốc gia châu Âu cần phải đóng vai trò chính.

Phát biểu ngày 25/8 với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Châu Âu sẽ cung cấp cho họ (Ukraine) những bảo đảm an ninh quan trọng – và họ nên làm vậy, vì họ ở ngay đó”, và bổ sung rằng Washington sẽ vẫn tham gia “ở vị trí dự phòng”.

Theo RT, đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Trump làm rõ vai trò của Washington trong việc giải quyết xung đột Ukraine.

Vào hôm 18/8 tại Phòng Bầu dục, với sự có mặt của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Trump được hỏi liệu các bảo đảm an ninh cho Kiev có thể bao gồm binh sĩ Mỹ hay không.

Khi đó, ông trả lời: “Có thể hôm nay muộn hơn, chúng tôi sẽ cho các bạn biết, vì chúng tôi sẽ họp với lãnh đạo của bảy quốc gia lớn. Sẽ có rất nhiều sự hỗ trợ. Châu Âu là tuyến phòng thủ đầu tiên vì họ ở ngay đó, nhưng chúng tôi sẽ giúp, chúng tôi sẽ tham gia”.