Mỹ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu không tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine

(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/8 đưa ra cảnh báo sẽ có hậu quả rất lớn, nếu không có cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thổng Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, song hậu quả cụ thể là gì thì người đứng đầu nhà Trắng cho rằng cần chờ xem điều gì xảy ra.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt các cuộc gặp ngoại giao con thoi giữa lãnh đạo Mỹ, Nga, Ukraine và châu Âu liên tục diễn ra trong thời gian gần đây nhằm thúc đẩy tiến trình chấm dứt xung đột giữa Moskva và Kiev. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết đã điện đàm với người đồng cấp Nga Putin sau cuộc gặp Tổng thống Ukraine và một số nhà lãnh đạo châu Âu tại Washington hồi tuần trước.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có cuộc gặp “tốt đẹp” với đặc phái viên Tổng thống Mỹ Keith Kellogg, trong đó hai bên thảo luận việc gây sức ép buộc Nga tham gia “các cuộc đàm phán thực sự” nhằm chấm dứt xung đột.

Trên ứng dụng Telegram, ông Zelensky nêu rõ: “Cuộc gặp với đặc phái viên Tổng thống Mỹ Keith Kellogg diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đã thảo luận cách gây ảnh hưởng đối với Nga, buộc họ phải tiến hành các cuộc đàm phán thực chất để chấm dứt xung đột... Chúng tôi sẵn sàng đàm phán ở định dạng có lãnh đạo tham gia. Đây là điều cần thiết để giải quyết các vấn đề then chốt”.

Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine coi trọng “sự sẵn sàng của Mỹ tham gia vào kiến trúc an ninh của Ukraine” và đánh giá hợp tác an ninh là quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực mua sắm vũ khí cũng như phát triển và xuất khẩu thiết bị bay không người lái.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Tổng thống Putin sẵn sàng gặp người đồng cấp Zelensky.

Trước đó, ngày 15/8, Tổng thống Putin và Trump đã gặp nhau tại Anchorage, Alaska. Một tuần sau đó, ông Trump đã đón tiếp ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng. Sau đó, ông Trump gọi điện cho ông Putin để thảo luận tiến trình hòa bình. Cố vấn Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết cả hai tổng thống đã đồng ý rằng các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine nên được tiếp tục, đồng thời thảo luận việc nâng cấp cấp độ đại diện.

Cũng trong ngày 25/8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã điện đàm với các đối tác châu Âu, trong đó có Ngoại trưởng Anh David Lammy, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen và Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas, để thảo luận các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.