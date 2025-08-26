Mỹ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu không tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/8 đưa ra cảnh báo sẽ có hậu quả rất lớn, nếu không có cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thổng Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, song hậu quả cụ thể là gì thì người đứng đầu nhà Trắng cho rằng cần chờ xem điều gì xảy ra.
Mỹ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu không tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt các cuộc gặp ngoại giao con thoi giữa lãnh đạo Mỹ, Nga, Ukraine và châu Âu liên tục diễn ra trong thời gian gần đây nhằm thúc đẩy tiến trình chấm dứt xung đột giữa Moskva và Kiev. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết đã điện đàm với người đồng cấp Nga Putin sau cuộc gặp Tổng thống Ukraine và một số nhà lãnh đạo châu Âu tại Washington hồi tuần trước.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có cuộc gặp “tốt đẹp” với đặc phái viên Tổng thống Mỹ Keith Kellogg, trong đó hai bên thảo luận việc gây sức ép buộc Nga tham gia “các cuộc đàm phán thực sự” nhằm chấm dứt xung đột.

Trên ứng dụng Telegram, ông Zelensky nêu rõ: “Cuộc gặp với đặc phái viên Tổng thống Mỹ Keith Kellogg diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đã thảo luận cách gây ảnh hưởng đối với Nga, buộc họ phải tiến hành các cuộc đàm phán thực chất để chấm dứt xung đột... Chúng tôi sẵn sàng đàm phán ở định dạng có lãnh đạo tham gia. Đây là điều cần thiết để giải quyết các vấn đề then chốt”.

Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine coi trọng “sự sẵn sàng của Mỹ tham gia vào kiến trúc an ninh của Ukraine” và đánh giá hợp tác an ninh là quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực mua sắm vũ khí cũng như phát triển và xuất khẩu thiết bị bay không người lái.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Tổng thống Putin sẵn sàng gặp người đồng cấp Zelensky.

Trước đó, ngày 15/8, Tổng thống Putin và Trump đã gặp nhau tại Anchorage, Alaska. Một tuần sau đó, ông Trump đã đón tiếp ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng. Sau đó, ông Trump gọi điện cho ông Putin để thảo luận tiến trình hòa bình. Cố vấn Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết cả hai tổng thống đã đồng ý rằng các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine nên được tiếp tục, đồng thời thảo luận việc nâng cấp cấp độ đại diện.

Cũng trong ngày 25/8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã điện đàm với các đối tác châu Âu, trong đó có Ngoại trưởng Anh David Lammy, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen và Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas, để thảo luận các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

PV
Mỹ cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine xung đột

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mưa lớn gây ngập lụt, Công an Hà Nội túc trực tại các "điểm nóng" hỗ trợ người dân
Mưa lớn gây ngập lụt, Công an Hà Nội túc trực tại các "điểm nóng" hỗ trợ người dân
(Ngày Nay) - Do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), đêm 25 đến sáng sớm 26/8, khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, ùn tắc nghiêm trọng. Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai, túc trực tại các "điểm nóng" để phân luồng, điều tiết giao thông, hỗ trợ người và phương tiện di chuyển an toàn.
Phun hóa chất diệt côn trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường ở các điểm phục vụ Lễ kỷ niệm A80
Phun hóa chất diệt côn trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường ở các điểm phục vụ Lễ kỷ niệm A80
(Ngày Nay) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; thành lập Đội chống dịch cơ động phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch, chất lượng nước sạch và phun hóa chất diệt côn trùng phục vụ lễ kỷ niệm.
Mở tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh
Mở tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh
(Ngày Nay) - Cục Cảnh sát giao thông cho biết, do tình hình mưa bão đã giảm, từ 5 giờ 30 sáng nay (26/8), Cục Cảnh sát giao thông mở tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc dọn dẹp cây đổ, biển báo gãy và các chướng ngại vật gãy đổ trong mưa bão, rà lại toàn tuyến an toàn.
Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu.
Hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực
(Ngày Nay) - Ngày 26/8, tại Lâm Đồng, Bộ Y tế phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Nova Group tổ chức Hội nghị toàn quốc về Du lịch-Y tế gắn với phát triển bền vững. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hợp tác phát triển du lịch - y tế của Việt Nam trong thời gian tới.
Mỹ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu không tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine
Mỹ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu không tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine
(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/8 đưa ra cảnh báo sẽ có hậu quả rất lớn, nếu không có cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thổng Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, song hậu quả cụ thể là gì thì người đứng đầu nhà Trắng cho rằng cần chờ xem điều gì xảy ra.
Công ty xAI của Elon Musk khởi kiện Apple và OpenAI
Công ty xAI của Elon Musk khởi kiện Apple và OpenAI
(Ngày Nay) - Công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI của tỷ phú Elon Musk ngày 25/8 đã khởi kiện Apple và OpenAI, cáo buộc hai doanh nghiệp này cản trở bất hợp pháp cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Tư pháp
Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Tư pháp
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 1819/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính để tổ chức thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.